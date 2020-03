Las telarañas delictivas

*Fuerte imagen presidencial

*Escuelas y el coronavirus

*¿Habrá nuevos partidos?



Y la interrogante es obligada en torno a las voces de integrantes de la cúpula de la administración pública del Estado de Veracruz, cuando desde el despacho de la Secretaría de Gobierno veracruzano, se advierten vientos de tormenta anunciando una ya próxima operación anti-delincuencial, que según sus elevados operadores, pondrá al descubierto una telaraña de complicidades “de conocidos” habitantes de la región central veracruzana.



Incluso se asegura que la colectividad quedará algo así “como pasmada”, precisamente cuando se empiecen a conocer “algunos de los nombres” que aparecerán en los listados de implicados en actividades fuera de la Ley, hecho que por el propio contexto y sentido que se otorgan a los venideros señalamientos, hace pensar que los mandos policiacos de la región central veracruzana, ya disponen de toda la información “verificada y fundamentada” para actuar en consecuencia y, en su oportunidad, proceder al llenado de las órdenes de aprehensión para que los implicados con la mafia, rindan cuentas ante los tribunales.



Los apuntes emanados de voces de primer nivel en los marcos de los sistemas de seguridad que operan en tierras veracruzanas, han sido difundidos al finalizar de la semana pasada y, debe apuntarse, que no fueron originados por presiones de los medios de comunicación ante los ataques contra cuerpos de seguridad pública, escenificados en Córdoba y Huatusco, sino que tales perspectivas surgieron de manera espontánea por parte de funcionarios de primer nivel, en los marcos gubernamentales que se encuentran directamente relacionados con el tema de seguridad, primordialmente en lo referente a estrategias y objetivos.



Pero lo que más es de llamar la atención, lo constituye un singular “juego de palabras y gestos” que, obligadamente inducen a pensar “que habrá grandes sorpresas” para la colectividad veracruzana, dejando entrever la posibilidad de que personajes “de renombre e incluso prestigio”, podrían estar vinculados con células de actividades delictivas, y lo que es aún peor, que son parte destacada de quienes operan sembrando dolor y terror, escenario que obviamente en “pueblos chicos” como lo son los municipios de la región central veracruzana, se convierten en “infiernos grandes”.



Claro que ante las voces que se escuchan es obligado para no tropezar con excesos, reflejar especial cuidado y singular sensibilidad por parte de la ciudadanía, e incluso de los medios de comunicación, para no tropezar con textos de dudosos orígenes en las redes de internet o en las conversaciones de sobremesa, en donde ya inició la difusión de extensos listados, en los cuales se advierte la clara intención (con buena o mala fe) de acreditar rangos de responsabilidad en el incremento a la delincuencia, en dirección de numerosos habitantes de la región, sobre los cuales en el pasado y en el presente se les han encomendado cargos públicos, incluyendo alcaldías, listados sobre los cuales no se acreditan orígenes claros y puntuales, lo que hace pensar que sigue creciendo la producción de pasquines en los entornos de la administración pública mexicana, o por lo menos veracruzana.



Singularmente es de llama la atención, que paralelamente a las referidas publicaciones de funcionarios apuntando que las investigaciones sobre la actividad delincuencial, referían la probable participación de algunas figuras de la vida política regional, casi al mismo tiempo, se inició la circulación de supuestos vínculos de algunos activistas políticos veracruzanos con ámbitos que pudieran resultar delincuenciales, secuencia que no deja de llamar la atención para ser probablemente considerada en los marcos de la refriega política-partidista, que con claridad se está registrando en el territorio nacional y, difícilmente podríamos desligar un panorama del otro, mucho menos cuando todos sabemos “cómo se las gastan en los tinglados de la actividad partidista a la mexicana”.



Ya se verá si las cosas prosiguen como se encuentran o sí, como refieren los síntomas y los pronósticos, sobrevendrán nuevas fricciones entremezcladas entre el apego a la legalidad, al tiempo de coquetear con rangos de operaciones tortuosas que trastocan la realidad, obviamente en beneficio de unos y perjuicio de los otros... Ahí la dejamos.



LO QUE SE LEE



Como es natural, las últimas encuestas sobre la aprobación o desacuerdo con el actual Gobierno de la República, refieren en la actualidad varios puntos debajo de la aprobación que registraba en el transcurrir de los primeros meses de la administración, en tanto que según el Diario Reforma, del 78 por ciento de aprobación que se otorgaba al iniciar sus actividades, bajó al iniciar el presente año al 59 por ciento de aceptación, o sea, sigue arriba en las encuestas de manera significativa pese a una diferencia en contra de 41 puntos, lo que en realidad refiere que su administración es aprobada por una notoria mayoría.



Debe quedar claro que los desgastes de imagen en los ámbitos presidenciales de cualquier país del mundo, recurrentemente deben de ser calificados como propios de los marcos en el que se desempeña, en los cuales hasta un ligero resbalón repercute de manera significativa (más para mal que para bien) en la imagen presidencial.



LO QUE SE VE



Y el coronavirus sigue extendiendo su presencia en territorio mexicano, mayormente en materia de prevención, que en la generación de pacientes, al tiempo que en muchas escuelas priva la confusión generada esencialmente por desinformación, tanto así que en algunos centros escolares, los padres de familia exigen que todo niño con síntomas de catarro o gripa, no sea recibido en su respectivo centro escolar hasta que deje de toser o estornudar, aun y cuando los padres del niño en referencia presenten certificados médicos que dictaminan catarro o gripa.



Es incuestionable que todos tienen el derecho de proteger la salud de sus hijos, pero ello no quiere decir que por una gripa “común y corriente” los niños pierdan días de escuela y se sientan segregados de su grupo escolar... De siempre hemos convivido con el catarro y muchos otros trastornos de la salud, por lo que se requiere de serenidad y permitir que sean los médicos los que dictaminen, si se trata de una gripa o existen signos de la probable presencia del coronavirus... Sobre el tema “que no cunda el pánico”.



LO QUE SE OYE



Que con aparentemente nueva mentalidad y mayores estrategias, los ahora partidos de oposición PRI y PAN, cada uno con la posibilidad de alianzas con otras organizaciones partidistas y grupos políticos, han reanudado actividades con “mayores bríos” amparados entre otros renglones, en que las encuestas están registrando tendencias hacia la baja del actual Partido en el Poder, ello, como efecto natural del desgaste que en su actividad regularmente registra todo Presidente de la República, Gobernador o Presidente Municipal.



Para el PRI y el PAN habrá de ser determinante que en el presente año, la imagen de la Cuarta Transformación siga manteniéndose hacia la baja, por lo que en principio hacia su interior, los partidos políticos de oposición al régimen gubernamental actual, diseñan estrategias para dar curso a un “golpe de timón” en próximos comicios, para lo cual pretenden dejar clara constancia en los sectores de la población, que “las cosas no marchan bien en el país” y que, como consecuencia de ello, se requiere de un cambio gubernamental para enderezar el rumbo... Nada fácil el panorama para los colorados y azulados, por lo mismo priva la interrogante: ¿Surgirán otros partidos políticos?