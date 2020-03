¿Cómo se llama la obra de teatro?

“El día más desperdiciado en toda vida es aquel en que uno no logró reírse”.

(Chamfort).

Cada día que amanece y tengo la dicha de despertar, aún sano y salvo, pienso en los que no despiertan o les va de la chingada. Terminado el mes de febrero, viene, obvio, marzo que dicen es el mes más loco que al anterior. De cualquier modo, loco es una palabra leve, casi inocente y hasta hilarante. A lo que hay que tenerle miedo es al desequilibrio que aniquila. El caso es que cada día que pasa, entiendo menos al mundo, a México, a Veracruz, a la vida y mi vida misma. De repente despiertas y los dinosaurios siguen ahí, tanto peor que ahora son más feroces, carnívoros a más no poder por el poder, depredadores, el retorno al canibalismo.Que ya empezó el Censo de Población y Vivienda 2020, pa’ saber cuántos y cuan desgraciados somos, sobreviviendo. Muy bien, ojalá que sirva para instrumentar políticas públicas urgentes, concretas, viables; ‘ta güeno, para todos pero sobre todo pa’ los que menos tienen. Así sea.En la nota periodística The Economist le atiza a AMLO: “México necesita labor de Estado y su Presidente ofrece teatro” (sinembargo.mx,02/03/20), leo: “México necesita manejo estatal, pero su Presidente ofrece teatro”, dice la cabeza del artículo. Se publica en la sección Bello, que es como el editorial de casa. El título, como no siempre sucede en The Economist, esta vez sí resume todo lo que el texto quiere decir”.Añade: “Este pobre desempeño político es malo para México –dice The Economist–, pero no necesariamente para el Presidente. Las encuestas pusieron su índice de aprobación entre 55 por ciento y 72 por ciento. Muchos mexicanos más pobres lo ven como honesto y de su lado. Su potencial talón de Aquiles es el crimen y la inseguridad. Es probable que su remedio sea un teatro más político, en el que es un maestro. La indudable corrupción del Gobierno anterior de Enrique Peña Nieto puede darle mucho material. Este mes, el ex jefe de Pemex, la compañía petrolera estatal, fue arrestado en España”.Vaya usted a saber. Desde luego, cada vez que me despierto me digo: “Chingaos, ¿cómo ayudar a este mundo y a mi México?Como dijo Tennessee Williams: mata a mis demonios, y mis ángeles morirán también. Y Chamfort escribió que tener cantidad de ideas no significa que eres inteligente, igual que tener cantidad de soldados no significa que eres un buen general. Quien entendió, entendió.Claro que hay de locos a locos. Pero como dijo William Shakespeare: “Los amantes y los locos tienen tan arrebatada la mente, tan plagada de fantasías, que perciben más de lo que la pura razón alcanza a comprender”.Risa me dio y lo comprendí –amante y loco que soy- el casamiento de una mujer en el norte de Veracruz con un árbol. Cierto, debemos cuidar a la naturaleza, preservarla, amarla. Ya sabemos que el mundo está de cabeza, descabellada; es más, desquiciada. Pero ciertas cosas hay que hacer y comprender para salvarnos. A final de cuentas la mujer se casó con un Chico…zapote. Nada del otro mundo.Buena noticia. Que del 6 al 8 de marzo de este año se realizará en el Parque Benito Juárez de la capital veracruzana, la Estrategia Nacional de Lectura, y que el Fondo de Cultura Económica (FCE) desplegará un Tendido de Libros con 25 mil ejemplares desde once pesos; además se ofrecerán talleres, conferencias, círculo de lecturas y actividades artísticas. Pos no hay de otra, a leer. ¿A poco?Pero como dijo Gabriel Zaid: “¿Qué demonios importa si uno es culto, está al día o ha leído todos los libros? Lo que importa es cómo se anda, cómo se ve, cómo se actúa, después de leer”. Ahí ‘ta.Ya que andamos entre invitaciones, en el marco del Día Internacional de las Mujeres (así en plural, me comentó mi entrañable amiga Doctora Mónica Mendoza Madrigal, titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos), el Congreso de Veracruz realizará las siguientes actividades.El martes 10 de marzo, a las 10:00 horas, será la presentación del libro “Temas selectos sobre violencia política de género”, editado por la Universidad de Xalapa. Luego, partidos políticos, autoridades electorales y distintos representantes de instituciones firmarán el “Acuerdo contra la violencia política de Género”, tema que ha sido aprobado en la presente Legislatura.Para el miércoles 11 de marzo, a las 11:00 horas, se llevará la Exposición y Conferencia “Generadores de Violencia” de la artista plástica Gabriela Sodi.Bien por la actual LXV Legislatura del Estado de Veracruz.Pa’ no variarle, aquí les dejo una locura de versos de Amalia Bautista:“Si me dicen que estás al otro ladode un puente,que estés al otro lado y que me esperes,yo cruzaré ese puente.Dime cuál es el puente que separatu vida de la mía,en qué hora negra, en qué ciudad lluviosa,en qué mundo sin luz está ese puente,y yo lo cruzaré”.Ahí se ven.