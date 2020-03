El PRI en busca de un líder...

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) cumple hoy [4 de marzo] 90 años. Los celebrará con un acto en su sede nacional, mientras inicia el camino para elegir a un nuevo dirigente [Alejandro Cárdenas Moreno cumple un interinato] y recuperarse de la derrota electoral de 2018.



Si los priistas se rehúsan a realizar un esfuerzo adicional, que les receten un responso.



A propósito de este 90 aniversario, te presentamos 90 datos con los que podrás conocer mejor al partido más antiguo del país.-[ADN Político]



Origen e historia



1. Fundación. La fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) se concretó el 4 de marzo de 1929, después de que se aprobaran sus documentos básicos en una convención realizada en el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro, luego de tres días de discusiones.



2. Objetivo. El PNR nace con el objetivo de mantener "una disciplina de sostén al orden legal" mediante la "unificación de los elementos revolucionarios del país", según señalaban sus estatutos originales.



3. Impulsor. El principal impulsor del PNR fue Plutarco Elías Calles, presidente de México entre 1924 y 1928.



4. Lema. El lema del partido al momento de su fundación era "Instituciones y reforma social".



5. Agrupaciones. El PNR fue creado para agrupar a diversos políticos nacionales y regionales, así como a organizaciones políticas surgidas en el contexto de la Revolución Mexicana.



6. Primer presidente. El primer dirigente nacional del PNR fue el general Manuel Pérez Treviño. El ingeniero Luis I. León fue el primer secretario general.



7. El primer candidato presidencial. El primer abanderado a la presidencia de México del PNR fue Pascual Ortiz Rubio, quien superó en las urnas a José Vasconcelos del Partido Nacional Antirreeleccionista.



8. Primer nombre. A lo largo de su historia este instituto político ha tenido tres denominaciones; la primera fue Partido Nacional Revolucionario, la cual se mantuvo entre 1929 y 1938.



9. Se vuelve "revolucionario". A partir de 1938, cambió de nombre a Partido de la Revolución Mexicana (PRM), denominación que mantuvo hasta 1946.



10. Prioridad a las "instituciones". En 1946, se le cambió la denominación y se estableció la de Partido Revolucionario Institucional; este nombre se mantiene hasta la actualidad.



Conformación



11. Componentes. El partido se conforma por un órgano de gobierno (el Comité Ejecutivo Nacional), por diversos sectores de agrupaciones de afiliados (popular, campesino y obrero), por organismos políticos (de jóvenes, mujeres, capacitación política, entre otros) y organismos adherentes (diversas asociaciones civiles).



12. CEN. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI es el máximo órgano de gobierno del partido y se compone por diversas secretarías temáticas (organización, acción electoral, finanzas, acción indígena, cultura, etcétera).



13. Sectores. Las organizaciones que integran al PRI se agrupan en tres sectores principales: el obrero, el campesino y el popular.



14. Militar. En los inicios del partido había un cuarto sector cuyos intereses estaban representados en el partido, el militar; sin embargo, en la década de los 40, se eliminó a este sector de la estructura partidista.



15. Popular. El sector popular está representado por la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), la cual fue fundada en 1943 y agrupa a diversos organismos sindicales, vecinales, ciudadanos, sociales y de servidores públicos.



16. CNOP. Actualmente el secretario general de la CNOP es el exsenador Arturo Zamora.



17. Campesino. El sector campesino está congregado en la Confederación Nacional Campesina (CNC), la cual fue fundada en 1938 y agrupa a comunidades agrarias regionales, sindicatos campesinos, ejidos, uniones campesinas por ramas de producción y otros organismos relacionados con el campo.



18. CNC. La CNC es dirigida temporalmente por Ismael Hernández Deras.



19. Obrero. El sector obrero del PRI está congregado en la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la cual fue fundada en 1936 y agrupa a diversos sindicatos de empresas, gremiales, industrias, federaciones regionales y nacionales de trabajadores.



20. CTM. La CTM fue encabezada por Carlos Aceves y del Olmo, luego de la muerte de Joaquín Gamboa Pascoe, quien fue secretario general desde 2005.



21. Otros sectores. Además de agrupaciones relacionadas con el campo y las organizaciones populares, en el partido también se integran organismos políticos como el Movimiento Territorial (MT), el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) y el antiguo Frente Juvenil Revolucionario (FJR), ahora llamado Red Jóvenes x México.



22. Jóvenes. Aunque su antecedente surgió en 1966, en 1985 se formó el Frente Juvenil Revolucionario (FJR). En 2015 cambió su nombre a Red Jóvenes x México, la cual busca ser la plataforma para incorporar a los jóvenes al PRI.



23. Líder joven. El presidente de la Red de Jóvenes x México es Pablo Angulo.



24. Mujeres. Desde los orígenes del partido, había un sector femenil para incorporar a las mujeres mexicanas a las actividades del PRI; desde 1996, existe el Organismo Nacional de Mujeres Priistas.



25. ONMPRI. Quien encabeza actualmente el organismo de mujeres priistas es la exsenadora Hilda Flores.



Presidentes del partido



26. Presidencias del CEN. En su historia, el PRI ha tenido más de 50 presidencias en su Comité Ejecutivo Nacional.



27. Presidentes del PRI y de México. Dos han sido los presidentes del CEN priista y también presidentes de México: Emilio Portes Gil y Lázaro Cárdenas del Río.



28. Secretarios del PRI, presidentes de México. Dos han sido los secretarios generales del PRI que también han sido presidentes de México: Adolfo López Mateos y Abelardo L. Rodríguez.



29. Repetidos. Son cuatro los presidentes del CEN que han encabezado al partido en más de un periodo: Cristina Díaz Salazar, Mariano Palacios Alcocer, Emilio Portes Gil y Manuel Pérez Treviño.



30. Dirigentes militares. 10 han sido los presidentes del CEN priista que eran militares de carrera.



31. El último militar. El último militar de carrera que presidió el partido fue el general Alfonso Corona del Rosal, que encabezó al tricolor entre 1958 y 1964.



32. Presidentes y secretarios. Varios presidentes del partido han sido en algún momento secretarios generales del mismo.



33. Más tiempo. El presidente del CEN que más tiempo estuvo en el cargo fue el general Rodolfo Sánchez Taboada, que estuvo en el cargo exactamente seis años, entre el 4 de diciembre de 1946 y la misma fecha de 1952.



34. Menos tiempo. Cristina Díaz Salazar es quien ha dirigido el partido por menos tiempo: aunque ha sido presidenta en dos periodos, uno fue de 11 días (del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2012) y otro de seis días (del 2 al 8 de diciembre de 2011).



35. Más de un partido. Porfirio Muñoz Ledo es el único de los presidentes del Revolucionario Institucional que también dirigió a otro instituto político; fue presidente del PRI entre 1975 y 1976 y del PRD entre 1993 y 1996.



36. Mujeres líderes. El PRI ha tenido seis mujeres presidentas: Claudia Ruiz Massieu (2018 a la fecha), Carolina Monroy (2016), Cristina Díaz Salazar (2011 y 2012), Beatriz Paredes Rangel (2007-2011), Dulce María Sauri Riancho (1999-2002) y María de los Ángeles Moreno Uriegas (1994-1995).



37. Dirigente. Su actual dirigente es Claudia Ruiz Massieu.



38. Muchas duplas. El presidente que más secretarios generales tuvo durante su mandato al frente del PRI fue Dulce María Sauri Riancho, a quien acompañaron en su dirigencia Esteban Moctezuma Barragán, Luis Echeverría Álvarez, Jesús Murillo Karam y Sergio García Ramírez.



39. La dirigente derrotada. La primera presidencia del PRI que enfrentó una derrota en comicios presidenciales fue la de Dulce María Sauri Riancho.



40. La dirigencia del regreso. El CEN que recuperó la presidencia de México para el PRI fue el encabezado por otra mujer, Cristina Díaz Salazar. Ella estaba al frente del partido en el cambio de poder, aunque quien lo dirigió en contienda fue Pedro Joaquín Coldwell.



41. Presidentes opositores. Durante los primeros 12 años que el PRI estuvo en la oposición, tuvo siete presidentes nacionales.



Momentos electorales



42. Poder ininterrumpido. El PRI y sus antecesores gobernaron México de manera ininterrumpida durante 70 años y nueve meses, desde el primer candidato que compitió y ganó bajo las siglas del PNR en 1930, Pascual Ortiz Rubio, hasta su primera derrota oficial en el año 2000.



43. ¿De izquierda? El PRI está afiliado a la Internacional Socialista, organización mundial de partidos de izquierda.



44. Escisión de izquierda. Previo a la elección presidencial de 1988, una corriente encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo, que buscaba democratizar los métodos internos para definición de candidatos priistas, se escindió del partido.



45. Fuera del poder. El Revolucionario Institucional estuvo 12 años fuera del gobierno federal, entre 2000 y 2012, cuando gobernó el Partido Acción Nacional (PAN). Hoy lo está de nuevo.



46. Primera derrota estatal. La primera ocasión que el PRI perdió una elección de gobernador en alguna de las entidades federativas fue en 1989, cuando el panista Ernesto Ruffo Appel logró el triunfo sobre la priista Margarita Ortega Villa.



47. Sin mayoría. Fue hasta 1997 cuando el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.



48. Caída estatal. El peor momento del PRI en los estados, hasta 2018, fue entre los años de 2001 y 2005, cuando solo gobernaba 17 entidades. El año pasado perdió más fuerza.



49. Primer presidenciable perdedor. El primer candidato presidencial del PRI que oficialmente perdió fue Francisco Labastida Ochoa en el año 2000, cuando lo derrotó el entonces panista Vicente Fox Quesada.



50. Tres candidatos derrotados. Solo tres candidatos presidenciales del PRI han perdido una elección; tras la derrota de Francisco Labastida Ochoa en el 2000, Roberto Madrazo Pintado cayó en los comicios de 2006 y José Antonio Meade cayó en 2018.



51. Terceros lugares. En comicios presidenciales, Madrazo y Meade son los únicos priistas que han quedado en la tercera posición.



52. El regreso. Enrique Peña Nieto fue el candidato con el que el PRI regresó a Los Pinos, tras 12 años en la oposición.



53. ...Y la nueva caída. En 2018, el PRI volvió a perder el poder. Su candidato, José Antonio Meade, quedó en tercer lugar con apenas 16.40% de la votación. Andrés Manuel López Obrador, el ganador, tuvo 53.19%.



54. Primera gobernadora. La primera mandataria estatal fue militante del PRI, Griselda Álvarez Ponce de León, que gobernó Colima entre 1979 y 1985.



55. Gobernadoras. Cinco de las gobernadoras mujeres que ha tenido México han sido priistas: Griselda Álvarez Ponce de León (Colima), Beatriz Paredes Rangel (Tlaxcala), Dulce María Sauri Riancho (Yucatán), Ivonne Ortega Pacheco (Yucatán) y actualmente Claudia Pavlovich (Sonora).



56. Última gobernadora. Cuando Ivonne Ortega Pacheco abandonó el Ejecutivo estatal de Yucatán en septiembre de 2012, el país se quedó sin gobernadoras, hasta 2015 cuando llegó Pavlovich al gobierno de Sonora.



57. Ex presidentes. De los seis expresidentes de México que están vivos, cuatro son priistas: Enrique Peña Nieto, Ernesto Zedillo Ponce de León, Carlos Salinas de Gortari y Luis Echeverría Álvarez.



58. La capital. Desde que el Gobierno de la Ciudad de México es electo democráticamente, el PRI nunca lo ha ganado.



59. Alcaldías muy priistas. Según datos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), hasta julio de 2013, eran 132 los municipios que nunca habían tenido un alcalde no priista.



60. Puebla y Tamaulipas. Según cifras del CIDE, Puebla y Tamaulipas son los estados con más municipios que nunca han tenido un alcalde de un partido distinto al PRI, con 22 y 18 municipios, respectivamente.



61. El más longevo. El PRI es el más antiguo de los actuales partidos políticos nacionales.



Presencia electoral



62. Estados. Actualmente el PRI gobierna 12 estados.



63. Fieles. Son cinco entidades las que nunca han sido gobernadas por un partido diferente al PRI: Campeche, Coahuila, Colima, Estado de México e Hidalgo.



64. Los primeros... ¿serán los últimos? Las dos primeras entidades que perdió el PRI no las ha recuperado hasta el momento: Baja California y Guanajuato.



65. Malos resultados. En 2016, el PRI aspiraba a ganar en la mayoría de las entidades, pero se topó con alianzas PAN-PRD.



66. Anti-PRI. En 2018, no ganó en ninguna entidad.



67. Cámara baja. El PRI tiene 47 de los 500 diputados federales.



68. Líder de los diputados. El coordinador de los diputados federales del PRI es René Juárez Cisneros.



69. Comisiones en San Lázaro. Antes, el PRI presidía una tercera parte de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Ahora, perdió hegemonía frente a Morena.



70. Cámara alta. En el Senado, 14 de los 128 integrantes de esta cámara son del PRI.



71. Líder de los senadores. El coordinador del PRI en la Cámara de Senadores es Miguel Ángel Osorio Chong.



72. Comisiones en el Senado. En la Cámara alta, el PRI también perdió presencia en las presidencias de las comisiones, también frente a Morena.



73. Minoría en San Lázaro. Hoy, el PRI está relegado en San Lázaro. Morena y sus aliados ya alcanzan incluso la mayoría calificada.



74. Pieza clave en el Senado. En el Senado, donde Morena no alcanza mayoría calificada, el PRI es un partido de oposición con el que los morenistas deben negociar.



75. Asesinato de Colosio. Uno de los expresidentes del PRI buscó la presidencia de México, pero fue asesinado el 23 de marzo de 1994, antes de poder contender por la silla grande: Luis Donaldo Colosio.



76. Género. De los 47 diputados federales del PRI, 22 son mujeres.



77. Encarcelamiento a priistas. Cuatro exgobernadores del PRI están en la cárcel por casos relacionados con corrupción: Mario Villanueva, Javier Duarte, Roberto Borge y Tomás Yarrington. Andrés Granier ya está en arresto domiciliario.



78. Afiliados. El PRI tiene 6.3 millones de afiliados, según datos de 2017 depurados por el INE.



79. Resultados en la CDMX. En 2015, el Revolucionario Institucional obtuvo sus mejores resultados desde que se realizan elecciones en la capital del país, gracias a los cuales gobernó tres delegaciones: Cuajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras. Sin embargo, en 2018 solo logró retener Cuajimalpa con Adrián Rubalcava.



80. Congresos estatales. El PRI pasó de tener 463 legisladores en 2015 a 361 en 2017; pese a ello, aún era el partido que dominaba la mayoría de congresos locales. Según un reporte del IMCO, de los 1,124 diputados locales, el 32.1% eran tricolores.



81. Congreso capitalino. En el Legislativo de la CDMX, el PRI tiene una fuerza marginal frente a Morena.



82. El presidente con más votos... hasta AMLO. Enrique Peña Nieto era el que más votos había recibido en una elección presidencial, con 19.22 millones, hasta que López Obrador llegó en 2018 con más de 30 millones de votos.



83. Dictadura perfecta. En 1990, el escritor peruano Mario Vargas Llosa describió al sistema político mexicano encabezado por el PRI como una "dictadura perfecta".



84. Nobel cambia de opinión. Tras el regreso del PRI a la presidencia de México, el Nobel de Literatura consideró en 2013 que "hoy en día el país es una democracia (...) una sociedad libre, donde hay un juego político libre".



85. La mayor multa. En marzo de 2003, el IFE impuso una multa de 1,000 millones de pesos al PRI por un desvío millonario de recursos del sindicato petrolero a la campaña presidencial priista del año 2000, de Francisco Labastida Ochoa.



86. Financiamiento. En 2018, el PRI fue el partido que más recursos recibió del INE: 1,689 millones pesos para actividades ordinarias y específicas, es decir, sin contar recursos para campañas estatales. En cambio, ahora prevé ingresos por 633 mdp y pedir un préstamo por 250 mdp.



87. # Ley 3de3. En la pasada Legislatura, 29 diputados federales del PRI presentaron su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés.



88. El más votado... hasta 2018. En las elecciones de 2015, el PRI fue el partido más votado, con 28.7% de la votación nacional, según los cómputos oficiales del INE. En 2018, fue de los partidos arrasados por el efecto Morena.



89. El (cantado) tercer lugar. A unos meses de la elección presidencial de 2018, las encuestas revelaban un mal pronóstico para el tricolor. La mayoría de ellas ubicaban a José Antonio Meade en el tercer lugar de las preferencias, lo que al final se cumplió.



90. Candidato simpatizante. Por primera vez en la historia del tricolor, un ciudadano sin militar en el partido, fue elegido como candidato presidencial. Meade, quien nunca se afilió, abanderó al tricolor en 2018.



2.- Lo bueno que la memoria de los políticos mexicanos está al 100 de vigencia, que si no, ya los estarían abucheando y mandándolos a sus casas...



El analista político Alberto Aguilera, dijo el 7 de febrero del 2020 en El Economista, y en su tiempo, hicimos lo propio:



Iniciativa de Monreal por prohibir fulles en el país, [causa] alarma en IP.



Tras conocerse la iniciativa del senador Ricardo Monreal para prohibir la circulación de los camiones doble remolque o fulles, ya se encendieron las luces de alarma, puesto que la propuesta no sólo se refiere a las zonas urbanas y rurales, sino también a todas las autopistas y carreteras federales del país.



Por años, muchas de las grandes compañías, han defendido con uñas y dientes esa modalidad del transporte por un tema de competitividad.



La última amenaza se tuvo en el sexenio pasado. Con Gerardo Ruiz Esparza en SCT, la evaluación del tema de los articulados consumió gran cantidad de horas de análisis. Hasta se impusieron reglas en materia de velocidad, peso, condición de los choferes y vehículos, y hasta sanciones.



De ahí que con la iniciativa de Monreal, que adiciona un último párrafo al artículo 50 y una fracción VI al 74 de la Ley de Camiones, Puentes y Autotransporte Federal, llueve sobre mojado.



La agrupación más activa contra la renovada amenaza a los doble remolque es la ANTP que preside Alex Theissen, ya que ahí se encajan los transportistas privados más grandes como Bimbo de Daniel Servitje, Cemex de Rogelio Zambrano, Peñoles de Alberto Baillères, Pepsi a cargo de Roberto Martínez, Kimberly de Claudio X. González, Modelo de Cassiano de Stefano y Coca-Cola, en particular FEMSA de José Antonio Fernández, entre otros.



Aunque el impacto de esta propuesta atañe al gremio del transporte, ya también llegó al CCE de Carlos Salazar y se constituye en otra prueba de fuego en materia de negociación, máxime la influencia de Monreal en el Senado.



En la iniciativa, se alude a la resolución del 2010 en la ONU para garantizar estrategias en los países que contrarresten las muertes por accidentes de tránsito.



Se dan ejemplos diversos respecto a incidentes con fulles que han causado muertes, amén de referir a Conatram de Elías Dip y AMOTAC de Rafael Ortiz como opositores de esa modalidad.



Luego de ilustrar con un gráfico que “el articulado” puntea frente a otros medios de transporte en el índice de siniestralidad, se hace ver “que en el pasado, los intereses de la sociedad” no fueron tomados en cuenta en este asunto, sino que se privilegiaron los “beneficios personales y económicos de unos cuantos”.



De ahí la propuesta de prohibir los tractocamiones con doble semirremolque en todo el país, lo que será otro punto de fricción con la IP. ¡¡¡Puff!!!



3.- Al lector amigo Juan: LA LEY GENERAL PARA ARMONIZAR Y HOMOLOGAR LOS REGISTROS PÚBLICOS INMOBILIARIOS Y DE PERSONAS MORALES Y LOS CATASTROS, la aprobaron los diputados; se envió al Senado [12 de diciembre del 2017], en donde le hicieron modificaciones y se regresa a la Cámara de origen para continuar con el proceso legislativo, hasta donde tengo información.



4.- ¿Y qué harán hoy los diputados del Congreso del Estado? Porque si bien es cierto que el diputado Erik Aguilar López no es un [¿?] político presentable, cierto es también que el procedimiento legal estará a prueba.



Por lo demás, si él cae, caerá solo... nadie quiere mojarse los pies para comer pescado...