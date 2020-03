Mujeres corruptas

“¿Como cuántas buchacas

tendrá el Bola Ocho?”

El Tío Fide

La malaria de la corrupción en el sector oficial no perdona género. Está demostrado que no solo los hombres son corruptos como se pensaba antes, cuando políticos importantes incluían en sus equipos de gobierno a mujeres porque “son más honestas que los hombres”, según afirmaban con mucha seguridad.Lamentablemente, el tiempo ha ido echando por tierra esta teoría, y nosotros los veracruzanos, para variar, tenemos el orgullo de contar entre las féminas que nacieron en este terruño a la emblemática Karime Macías, ex de Duarte, la joven que a base de creatividad y con el cargo honorífico de presidenta estatal del DIF en la entidad, logró amasar una fortuna incalculable, tanto que a cualquier mexicano que le pregunten en este momento por la mujer más corrupta del país, de inmediato suelta ¡Karime!, sin la menor duda.Pero, claro, eso no quiere decir que muchas paisanas estén contagiadas de ese mal, solo algunas pocas que han tenido que ver con cargos dentro de la administración pública o el ejercicio del poder, el resto siguen siendo incorruptibles y respetables.Y así como no tiene que ver en este asunto el género, tampoco es motivo de inclinarse hacia la costumbre de disponer de los dineros públicos cuando se está en el poder, el partido político al que pertenecen, o la corriente ideológica en la que se apoyaron para llegar al puesto donde se corrompen.Lo anterior lo adelantamos porque hay dos connotadas morenistas que están siendo exhibidas por actos de corrupción en los que han incurrido. Una de ellas, la que más lamentamos que esté en esa situación, es la paisana Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, excoordinadora nacional operativa de la Guardia Nacional, quien acaba de ser cesada del cargo como consecuencia de una investigación en su contra por la adquisición de un supuesto “software israelí” a un sobrecosto de ¡480 millones de pesos!La doctora Patricia Trujillo Mariel es ampliamente conocida en Veracruz de donde es originaria, cuenta con 12 doctorados, 34 diplomados, 28 libros escritos y un reconocimiento como la Médico del Año 2016... una mexicana de excelencia.Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien nombró a la ex comisaria general de la Policía Federal como integrante de la Coordinación Operativa Institucional de la Guardia Nacional, en reconocimiento a sus méritos.Cabe mencionar que la compra del “software israelí” se realizó durante la administración de Frida Martínez Zamora, quien fuera secretaria general de la Policía Federal, también familiar del exsecretario de Gobernación y actual coordinador de la bancada del partido tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong... Ni modo, ese Chong se llevó entre las patas cuando menos a dos paisanas. Malo como el coronavirus el chinito.Otro caso (local) de una mujer señalada por actos de corrupción, que fue cesada de su cargo de manera fulminante, es el de la exdirectora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Verónica Aguilera Tapia, quien desde que asumió el cargo fue objeto de una catarata de señalamientos por corrupción, abuso de poder, prepotencia, despidos injustificados y todo lo malo que tenga que ver con la administración pública, y quien este fin de semana renunció al cargo.En el caso de la directora del DIF Estatal, se informó que tan sólo en 2019 el sistema no ejerció 733 millones de pesos etiquetados para desayunos escolares calientes y espacios alimentarios. Además, previamente se dio a conocer que el encargado de Administración, Héctor Fernando Ruz Santamaría, fue separado del cargo luego de su inhabilitación por tres años en su paso como director general de Infraestructura Urbana de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) en 2018, que fue controvertido por el funcionario.Tras su separación del cargo, Corina García Moyano fue nombrada como Directora de Administración del DIF estatal y apenas una semana después se da a conocer la renuncia de la directora del DIF estatal, Verónica Aguilera Tapia.Y a petición expresa del gobernador Cuitláhuac García, la Vero tuvo que entregar el cargo, antes de poner la buchaca con el bola 8, consumándose así un acto de justicia en contra de los corruptos del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares que se colaron en la actual administración. Ya veremos qué pasa con doña Verónica, pero nada bueno le espera tras investigaciones que “supuestamente” se realizan sobre su administración.Y, bueno, lo que hemos venido informando en este espacio se confirmó; la Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró irregularidades en siete auditorías que le practicó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que dirige la exvelocista Ana Guevara, de acuerdo al Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019, un documento que publicó el viernes por la tarde.“Derivado de lo anterior, se destaca la auditoría realizada al Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) en la que se determinaron seis observaciones, cinco aún pendientes, en las que se detectó desapegos normativos en la designación de técnicos responsables de la Conade, designación de entrenadores deportivos, así como las comprobaciones irregulares de recursos otorgados a Entrenadores y Federaciones que han ocasionado daños al patrimonio del Fideicomiso“.El monto de las irregularidades supera los 50.8 millones de pesos.El periódico El Universal reportó múltiples irregularidades con el uso de los fondos del Fodepar, como los que realizó Víctor de Lucio, técnico responsable de deporte convencional de Conade, quien recibió indebidamente 1.7 millones de pesos, pese a que solicitudes de transparencia, en posesión de ese diario, demostraron que se desempeñó en 2019 como funcionario público y que no era elegible para que le depositaran este dinero.En cuanto a la designación de entrenadores deportivos, este diario también demostró que contrataron a personal que cumple con funciones administrativas con sueldo de entrenadores.Y para que no se piense que solo en las grandes urbes se dan casos de mujeres que acceden al poder y se marean, como los ratas corruptos, aquí les dejamos una perla local, montuna digamos.Se trata de la alcaldesa de Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón Feito, quien fue denunciada penalmente por los delitos de coacción, amenazas, extorsión, abuso de autoridad y tráfico de influencias en agravio de un trabajador de una gasolinera del municipio de Coscomatepec.Bajo la carpeta de investigación 183/2020 por los probables delitos mencionados, quedó asentada la denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos en Xalapa.Y bueno son muchas las que faltan por mencionar, pero el riesgo es que nos tachen de misóginos o mala entraña y no es el caso. Lo que queremos dejar bien claro es que así como los hombres son tan ratas, tan corruptos, tan mentirosos, también hay mujercitas que se alinean por ese rumbo. Nosotros seguimos confiando, como nuestros antepasados, que las mujeres siempre serán más honestas... pero las mujeres.Cuando Tulio Hernández fue gobernador de Tlaxcala, instrumentó una serie de programas de beneficio social para los cuales nombró a una presidenta y a una directora de administración; cuando le preguntaron sobre este asunto y le sugirieron que estaba tratando de empoderar a la mujer, Tulio respondió con la sabiduría de un político tradicional: no, como creen, lo que pasa es que ni para robar se ponen de acuerdo las mujeres y eso es una ventaja... Eso ya lo superaron.Escríbanos a [email protected]