Desafueros atropellados

Si no hay cambio de última hora, este miércoles, en sesión extraordinaria, el Pleno de la LXV Legislatura local votará los dictámenes con proyecto de decreto en los que la Comisión Permanente Instructora --sólo con la firma del presidente Emmanuel Vargas Barrientos y de la secretaria Jessica Ramírez Cisneros, ambos de MORENA, pues el vocal, Enrique Cambranis Torres, del PAN, pidió desecharlos para que, en todo caso, la Fiscalía Anticorrupción enderece los procedimientos-- determinó que "sí ha lugar a proceder" en contra de Erik Iván Aguilar López para destituirlo de su cargo legislativo, y que también existe "causa grave y suficiente" para que se les revoque el mandato al presidente municipal de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, y a la síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas, acusados de peculado y omisión por una supuesta obra privada financiada con recursos municipales, no obstante que los ediles comprobaron que se trata de una obra pública que construye el ayuntamiento en la misma calle del domicilio particular del alcalde.



¿Por qué la "urgencia" de la Fiscalía y la bancada de MORENA por desaforar atropelladamente al diputado misanteco y a los ediles actopeños, violando no sólo preceptos constitucionales y leyes como la del Municipio Libre, sino hasta la elemental presunción de inocencia?



En el caso del diputado Aguilar López, como ya lo ha expresado su camarada Cambranis, todo parece indicar que el grupo en el poder no le perdona su "traición", ya que en noviembre de 2018 llegó al Congreso local en la alianza con MORENA, pero a los pocos días se declaró independiente para integrarse al grupo legislativo mixto "Del Lado Correcto de la Historia" liderado por Gonzalo Guízar Valladares, del PES, quien en febrero de 2019 encabezó el boicot contra el juicio político promovido desde Palacio de Gobierno para destituir al fiscal yunista Jorge Winckler.



Y es que según Cambranis, vocal de la Comisión Instructora, "los señalamientos esgrimidos por la Fiscalía Anticorrupción no son determinantes, no se tuvo acceso a la carpeta de investigación en la cual constan los videos completos de los hechos, no se encuentran aún las declaraciones de los involucrados, quienes, si declararon ante la Comisión y negaron la participación del Diputado Erik Iván García López en los hechos, en la forma en que pretende hacerlo creer la Fiscalía General y la de Anticorrupción, y, en cambio sí, se vislumbraron actos que pudieran ser responsabilidad del propio personal de la Fiscalía, como lo es que el cuerpo de un occiso esté a la intemperie por más de cinco horas en espera de diligencias ministeriales o que los mismos peritos de la fiscalía le ofrecieran e indujeran a los familiares del occiso a firmar una declaración de que los hechos fueron resultado de un accidente en motocicleta y no un atropellamiento por un tercero a bordo de una camioneta, para poder entregarles el cuerpo en ese momento, conforme a la declaración directa el padre del occiso."