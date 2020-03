1.- No es lo mismo 90 que 91; ayer el duende del teclado se refociló diciendo que el PRI cumplía noventa años cuando, en verdad, son noventa y uno que, por cierto, celebraron con la discreción que se recomienda cuando hay enfermo en casa. Y por ello mismo el punto 91 en la lista, se agrega ahora: 91.- El PRI en busca de un líder de “a de veras"



2.- Con 26 votos a favor de Morena, PT, PRD y Movimiento Ciudadano; 7 votos en contra del PAN y 8 abstenciones PRI y PAN, las Comisiones unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron en lo general el dictamen que permite el uso recreativo de la mariguana para mayores de 18 años.



De esta forma se eleva de 5 a 28 gramos la cantidad permitida de portación de la hierba a cada individuo para uso personal, sin el riesgo de ser detenido por posesión de droga; y se permite el cultivo en casa de hasta cuatro plantas para el consumo personal.



Pese a que el presidente de la república había señalado que no estaba a favor del uso lúdico de la mariguana, Morena y sus aliados sacaron adelante el nuevo ordenamiento solo con el rechazo explícito del PAN.



Multas de 3.4 mdp por fumar cannabis; quedará prohibido su uso en áreas públicas



Ley para la Regulación del Cannabis establece el uso recreativo para uso personal y uso compartido entre quienes integran asociaciones de consumo; uso comercial para fines lúdicos de personas adultas, así como de investigación; médico, farmacéutico o paliativo, e industrial.



El dictamen aprobado prohíbe el consumo de mariguana para menores de edad y el empleo de niñas, niños y adolescentes en cualquier actividad relacionada con la siembra, cultivo, plantación, cosecha, comercio, producción, distribución, suministro, venta y consumo de cannabis.



Esto se sancionará administrativamente con una multa de hasta 3.4 millones de pesos.



El Instituto Mexicano del Cannabis será el encargado de coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, coadyuvar con las autoridades sanitarias competentes para las diversas actividades permitidas y en la determinación de políticas públicas de control de cannabis y sus derivados.



El Instituto estará descentralizado de la Secretaría de Gobernación, aunque su titular será quien lo presida y deberá estar listo a más tardar el 1 de enero de 2021.".-Excélsior.



3.- El ex diputado Erik Iván Aguilar, según fotografía de alcalorpolítico.com, al enterarse de su “desafuero", salió corriendo del recinto cameral como si detrás de él estuviera Ana Gabriela Guevara. Es cierto, al parecer, este asunto aún no sería definitivo a pesar de que el suplente Carlos Jiménez, ni tardo y menos perezoso, rindió protesta en el mismo recinto.



Lo dicho Comendador: [Caballero que tenía encomienda en alguna orden militar o de caballería en la Corte] Los desafueros llegaron ya...



4.- Apenas ayer referíamos que el asunto de la prohibición de la circulación a los dobles remolque y ¡zás! En el senado ya escucharon a los funcionarios de la Secretaría de Economía del gobierno federal defendiendo que sigan así: matando gente inocente.



Esto se publicó en la Jornada: "...Funcionarios de la Secretaría de Economía se manifestaron en contra de prohibir la circulación de tractocamiones de doble remolque por las autopistas y carreteras del país, como se propone en una iniciativa del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.



Durante el foro "Doble remolque, equilibrando el desarrollo económico y la seguridad vial", representantes de la sociedad civil se sumaron esa iniciativa y pidieron regular los tractocamiones de doble remolque, por las percances que provocan, pero el jefe de la Unidad de Competencia y Competitividad de la Secretaría de Economía, Jorge Eduardo Arreola Cavazos, sostuvo que ello no es así.



Mencionó que, según estadísticas del Instituto Mexicano del Transporte, “por cada 100 millones de toneladas kilómetro que se desplazan en un vehículo doblemente articulado, se generan 0.94 accidentes y, en el caso, de los que tienen una configuración de un solo remolque, tractocamión con un solo remolque se generan 1.01".



Es decir, resaltó, “la siniestralidad por tonelada kilómetro que se desplaza en nuestras carreteras es más alta, cuando esa tonelada de mercancía se desplaza en vehículos que tienen un solo semirremolque".



Igualmente, el presidente de la Asociación de Transporte Privado, Alex Theisse, aseguró que en la última década el 60 por ciento los accidentes carreteros, fue ocasionado por vehículos ligeros.



“Y eso no es de este año, esto se ha mantenido por más de 10 años de forma constante. También, nos dice con claridad que la participación de accidentes en el total general en las carreteras viales ha ido disminuyendo".



Explicó que ello se debe “a que cada vez en las carreteras federales existen menos vehículos no articulados y cada vez más vehículos articulados".



En contraparte, ciudadanos, como Héctor Gandini, demandaron que se restrinja a circulación de estos vehículos, por la pérdida de vidas humanas que provocan.



“En términos mecánicos, físicos, el doble remolque no es un transporte que esté apto para las carreteras de este país", sostuvo y planteó que se de a los empresarios un plazo perentorio, de seis u ocho meses para cambiar ese tipo de unidades", resaltó-



La senadora de Morena, Lucy Meza, sostuvo que las víctimas por accidentes donde se ven involucrados tractocamiones de doble remolque, se han incrementado.



Enumeró que a diario se registran 6 percances provocados por este tipo transporte, con un saldo de 4 personas fallecidas en promedio, es decir, mil 400 anualmente mueren..."



Sin embargo, hasta hoy, “el mero mero" no se ha pronunciado al respecto...