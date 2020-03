Fuera payasos del Congreso

“Ramos Alor afirma que comprará

La crónica de un desafuero anunciado se produjo ayer en el Congreso local, cuando en sesión a puerta cerrada el Congreso aprobó el desafuero del diputado Erik Iván Aguilar, para facilitar la investigación que sobre él tiene la Fiscalía Anticorrupción; por haber traicionado al movimiento que le regaló una curul, o porque de plano es tiempo de comenzar a dignificar las instituciones echando a personas como este señor que son la vergüenza de los veracruzanos, quien sufre de un síndrome de incontinencia de payaso y por lo tanto no merecía formar parte de los diputados de esta Legislatura, como hay otros en sus mismas circunstancias a quienes también deberían correr porque simplemente no nos representan.La votación final con la que se logró el desafuero del misanteco quedó con 35 votos a favor del desafuero, dos en contra y dos en abstención de los diputados María Candelas y Gonzalo Guízar Valladares.Cabe recordar que el pasado 16 de enero la Fiscalía en Combate a la Corrupción solicitó a través del oficio FECCE/01/2020, con fecha 15 de enero, iniciar juicio de procedencia contra el legislador local.A través de un video que circuló en las redes sociales, se pudo ver al diputado Erik Iván Aguilar López, encabezando un grupo de personas en la cabecera del municipio de Alto Lucero, tratando de llevarse el cuerpo de un campesino que había fallecido en un accidente vehicular, al parecer familiar del mimo ex diputado, quien en tono arrogante y con mucha prepotencia afirmaba: “me llevaré el cuerpo así sea lo último que haga”.En su defensa, cuando Erik se enteró de la denuncia en su contra, se quejó de ser víctima de una persecución política por parte de la Fiscalía, por haber renunciado a su origen partidario de petista y, por lo tanto, morenista, por haber votado en contra del desafuero del exfiscal Jorge Winckler, por haber amenazado a la Fiscal Verónica Hernández con comérsela en tacos cuando se trata de una de las buchacas favoritas del Bola 8 y, finalmente, por haberse pasado de rosca al integrarse a la bancada mixta del PAN. Siembra vientos y cosecharás tempestades, dice la conseja popular, y este alocado joven lo hizo y ahí están las consecuencias, en buena hora insistimos, porque su permanencia en el Congreso era una ofensa para todos los veracruzanos.Su suplente es el empresario ganadero, Carlos Manuel Jiménez Díaz, alias “El Potrillo”, oriundo de la ciudad de Misantla.Este país no puede avanzar con una bola de improvisados al frente de cargos de representación popular, como el señor Aguilar, quien jamás supo en qué consistían sus responsabilidades como representante popular en la Legislatura. Lo mismo pasa en otras instituciones a las que llegaron con el actual gobierno, ignorantes de lo que significa el servicio público que no solo dañan con su conducta a los ciudadanos sino a la imagen de un gobierno y a todo un proyecto político.Adelante con los desafueros, en el Congreso deben estar veracruzanos preparados académicamente para hacer leyes, con una cultura de regular para arriba, que entiendan bien sus obligaciones e, insistimos, que ayuden con su trabajo a dignificar a la institución para la que sirven.Con motivo de nuestro comentario de ayer, nos llegaron varios correos en los que mencionan a mujeres que han sido señaladas por el delito de corrupción al ocupar cargos dentro de la administración pública, especialmente de las muy populares “reynis” que triunfaron durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, pero como no se trata de despotricar a diestra y siniestra, y menos exhibir conductas negativas de mujeres en el servicio público, damos cabida solo a una de tantas y con eso pensamos que nuestra conciencia queda tranquila.“¡Hola, periodista Manuel Rosete Chávez!”... nos dice un amigo.“La última vez que le escribí quería comentarle precisamente sobre una mujer corrupta que, según los periódicos, soltó a un secuestrador que posteriormente mató a una maestra. Esta probable feminicida, que se dice feminista, trabajó en el Poder Judicial del Estado siendo presidente del Tribunal Superior de Justicia Alberto Sosa Hernández, quien la cesó.“Nunca se investigó nada sobre el hecho. Lo que se tiene como prueba es que una persona (comerciante), quien dice haber sufrido el secuestro de la misma persona que mató a la maestra se fue a plantar en la Plaza Lerdo para denunciar que la ex-Juez había soltado al mismo secuestrador que lo secuestró a él y que posteriormente también mató a la maestra.“Don Manuel, puede verificar por sí mismo lo que le estoy diciendo en "México Unido contra el Secuestro" -que está en la red social de Facebook-. Además puede ver esta información pegándola en el buscador de Google y le aparecerá una nota de http://www.e-veracruz.mx/ que dice lo siguiente sobre la ex-Juez.“En el año 2013 en el Facebook en la página México Unido contra el Secuestro, lanzó una alerta contra la ex juez, a quien acusaron de asesina y traidora. La funcionaria liberó a Arturo Lara, presunto asesino de Karina Liseth Herrera, quien fue plagiada y asesinada en abril del 2012. La joven maestra apareció en una fosa común”.“La persona que se plantó en la Plaza Lerdo logró escapar de sus secuestradores, pero no la Maestra según lo que se encuentra en los medios de Internet. Hay innumerables artículos en el Internet que hablan de lo que hizo dicha ex-Juez...Pero ¿Se ha investigado algo? NADA.“Buscar: "Mexico Unido Contra El Secuestro" en Facebook. De hecho esta ex-Juez intentó ser Magistrada en el Poder Judicial de Veracruz en el proceso pasado.“¡El cinismo no tiene límites!”¿A cuánto el cachito de madre?, respondió la colectiva feminista de Veracruz, Brujas del Mar, al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que éste anunciara en su conferencia matutina que el 9 de marzo comenzará la venta de cachitos de lotería del avión presidencial.Casual o no, justo en esa fecha se celebrará #UnDíaSinMujeres convocado por la colectiva, con una respuesta de los sectores gubernamental, privado y social sin precedentes. En un primer post el colectivo hizo un comentario sarcástico en el que se leía: “El gobierno más feminista que ha tenido México, yeah right”.El Presidente de México hoy anuncia que la venta de cachitos para la rifa del avión presidencial iniciará el #9M, día del paro nacional de mujeres. El Presidente de México hoy anuncia que la venta de cachitos para la rifa del avión presidencial iniciará el #9M, día del paro nacional de mujeres. El gobierno más feminista que ha tenido México, yeah right.Pero minutos después remataron con la frase: ¿A cuánto el cachito de madre?¿A cuánto el cachito de madre?El anuncio del mandatario se suma al de semanas atrás, cuando comentó que no quería que los feminicidios opacaran la rifa del avión presidencial.La mañana del viernes 13 de febrero, poco antes de que iniciara la conferencia mañanera, un grupo de mujeres se manifestaron fuera del Palacio Nacional para exigir que fuera atendida la emergencia de feminicidios en el país.En la protesta, en la que las manifestantes realizaron la quema simbólica de una impresión ampliada del boleto del avión presidencial, denunciaron que el presidente estaba más preocupado por la rifa del avión que por la situación de violencia que viven las mujeres en el país.Ya se cruzan apuestas para ver si fue más mujeriego Fidel Herrera, o le gana Bola 8...