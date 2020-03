La yerba con mayor historia

*Coronavirus con frio o calor

Y de qué ha servido que existan leyes severamente restrictivas para el uso de la marihuana, tanto como medicamento o lúdicamente, si el mercado ilegal de dicho producto se ha mantenido eternamente floreciente, por encima incluso de rudezas policiacas que, de siempre y, en múltiples escenarios del mundo se han ejecutado, para restar presencia al mercado negro de la yerba.



La realidad se debe afrontar con todo y sus consecuencias en especial sobre temas complejos como el referido, cuando el uso de la rudeza y el endurecimiento de las leyes, resultan con efectos contrarios a lo que los legisladores suponían, simple y sencillamente porque la realidad y la experiencia sobre los hechos, nunca debe ser ignorada por quienes dictaminan las leyes, quienes debieran de tener invariablemente presente que, los marcos legales no deben ser ajenos y distantes de los escenarios realistas, mismos en los que ciertas prácticas enmarcadas en usos y costumbres, resultan invariablemente complejas para erradicar de tajo del contexto social.



Por lo mismo, debe calificarse como “apropiado” (así, entrecomillado) que en los marcos legislativos mexicanos se asuma con responsabilidad el tema sobre el uso lúdico de la marihuana, al tiempo de otorgarle plena vigencia legal a las investigaciones sobre su utilización como medicamento, ello obviamente en los marcos de la seriedad científica, por vía de la cual se dictamine su aportación para la atención de determinados padecimientos.



En tales contexto, bien recuerdo que en mi etapa infantil, en varias ocasiones observé como mis abuelos maternos, resguardaban en el gigantesco ropero botellas que contenía “alcohol del hecho en casa” con hojas de marihuana, líquido que utilizaban para frotarse las extremidades y partes del cuerpo, que les resultaba favorable para suprimir dolencias tanto por el cansancio como por las reúmas o golpes... Ejemplo claro proveniente de antaño, en el sentido de que el cannabis de siempre ha sido entremezclado en torno a “lo bueno, lo malo y también lo feo”.



Ya veremos la historia sobre el tema, sobre todo cuando quienes intentan meter marcha atrás al uso legal de la marihuana, están ignorando la emisión dictada ya hace algún tiempo en los marcos de la jurisprudencia, en la que puntualmente se califica como institucional la prohibición del consumo de marihuana con fines lúdicos.



Ilógico resultaría que si dicho producto está permitido en ámbitos de la distracción se le descalifique, sin sustento científico, para aplicarse en ámbitos medicinales... Así las cosas, pronto podrían aparecer en las farmacias medicamente conteniendo la yerba que, incuestionablemente, más referencias registra en los ámbitos de la historia periodística... Ya veremos.







LO QUE SE LEE



Severo apunte con la finalidad de corregir comentarios del subsecretario de Salud del Gobierno de la Cuarta Transformación, Hugo López Gatell, fueron externados por parte de un experto de la Organización Mundial de la Salud, al referir que no es apropiado calificar a la pandemia originada por el coronavirus, “como efectos epidémicos de temporada de frío”, en tanto que no existen experiencias sobre tal escenario, las cuales pudieran acreditar que con clima caluroso, el “coronavirus” deja de representar o disminuye el riesgo que constituye para la salud.



El integrante de la Organización Mundial de la Salud, argumentó que apenas se tiene unos meses que el virus en referencia fue detectado, sin que existan referencias exactas y claramente comprobadas, que en ámbitos calurosos deja de representar un elevado riesgo para la salud, sobre todo en personas notoriamente propensas a registrar sus efectos altamente dañinos, como lo son los adultos mayores, situación que por el momento obliga a todo Gobierno el aplicar programas efectivos para contener la proliferación de afectados, sobre los cuales priva la posibilidad de significativo riesgo.



Las declaraciones en referencia, incuestionablemente originan nuevas polémicas y puntos de vista encontrados en los escenarios de la actividad política mexicana, punto que acreditan en su favor quienes no coinciden con las formas, estilos y acciones de la Cuarta Transformación.



LO QUE SE VE



Salvo escasas ocasiones (pero de verdad muy excepcionalmente) como podría ser el caso del municipio de Orizaba, en donde la población fue inducida por las autoridades municipales para ejecutar en sus hogares y centros de trabajo, la apropiada separación de sus desechos, mismos que de manera correcta es recolectada para ser deposita en los ámbitos que se tienen al alcance, todo ello en beneficio del medio ambiente y la imagen orizabeña, que de paso favorece a la población de la vieja Pluviosilla, y no sólo con el esplendoroso escenario de una ciudad de las más limpias del país, sino que, aparejado a ello, por el exitoso resultado sobre la separación de los desechos, práctica por la cual los habitantes reciben bonificaciones que les otorga el Ayuntamiento...



Así las cosas, los habitantes de la vieja Pluviosilla, constituyen una referencia ejemplar sobre el tema, en tanto que prácticamente en todos los municipios de Veracruz, la basura se ha convertido en un reto aún sin la apropiada y real solución, que forma parte de los listados de insatisfacción que la ciudadanía refieren hacia todos los niveles de Gobierno, pero obviamente en primer lugar hacia sus autoridades municipales.



Y es precisamente en “la ciudad de las aguas alegres” municipio que adopta como referencia de identidad la expresión: “Sonríe... Estás en Orizaba”) donde el proceso de “Auditorías Ambientales” se iniciaran a municipios del Estado, por parte de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, refiriéndose de antemano que los resultados serán presentados al Órgano de Fiscalización Superior, para que proceda conforme las evaluaciones que se ejecuten sobre el tema.



Y es que uno de los mayores problemas que afrontan las tierras veracruzanas, lo constituye la contaminación ambiental, envenenamiento del medio ambiente originado por vehículos, fábricas, sistemas de drenaje y alcantarillado, manejo inapropiado de los desechos en todos los renglones, como lo son “las aguas negras” que han convertido a los ríos en canales de agua de elevada y peligrosa contaminación, lo mismo que se registra en relación al medio ambiente, saturado de gases contaminantes que han originado el quebranto de la calidad de vida... Ahí vienen las auditorías ambientales, ya veremos los niveles de seriedad de las mismas y los efectos que ello registre en lo relativo a los temas de la basura, así como las permanentes descargas de aguas negras elevadamente contaminadas hacia arroyos, ríos y mantos acuíferos... ¿O todo seguirá igual?



LO QUE SE OYE



Que como efecto directo de la preocupación creciente, ante el factible desgaste en los escenarios de la actividad política y gubernamental del país, que pudiera representar el movimiento feminista el cual promueve un paro generalizado de mujeres en todo el territorio nacional, proyectado para el ya próximo lunes nueve del presente mes abril, ya se escuchan de antemano descalificaciones y referencias sobre supuestas tendencias de “intereses partidistas que mueven la cuna de dicho movimiento”.



Lo real es que dicha manifestación de protesta, dé alcanzar las dimensiones que ya muchos vislumbran como probables, el desgaste tanto de los partidos políticos, como de las propias estructuras gubernamentales, habrá de resultar de impactos negativos cuyas dimensiones podrían originar por el propio peso de la realidad, características no calculadas ni previstas por las actuales estructuras del poder público en todos sus niveles, incluyendo los efectos colaterales que ello originará al interior de los partidos políticos, lo que ya por sí mismo daría curso hacia nuevos ámbitos en los venideros procesos electorales tanto municipales, como estatales y obviamente federales.



El hecho por sí mismo, sumado a las expectaciones que sobre el tema se incrementan conforme se acerca el nueve de marzo, te antemano habrá de convertirse en una referencia histórica, no sólo para las narraciones de los hechos del pasado o para los listados anecdóticos, sino como un escenario y acción que registrará (para bien o para mal) un impacto firme y prologado al interior de la vida pública del país con efectos no del todo calculados el marco de los círculos políticos mexicanos... Tiempo al tiempo.