Los senadores de Veracruz...

1.- Pues entre que sumas y restas, el estado de Veracruz tiene asentados seis senadores en la cámara alta. Aunque, debe aclararse, ni todos son conocidos ni hacen labor a favor de la causa de los ciudadanos del estado. Se acepta lo contrario.



Esta es la lista: Morena tiene acreditados a: Norma Rocío Nahle García, [zacatecana] actualmente con licencia para desempeñar el cargo de Secretaria de Energía del gobierno federal. La suple la maestra xalapeña Gloria Sánchez Hernández quien, por cierto, ha tenido una discreta participación en el senado.



Ricardo Ahued Bardahuil [hidalguense avecindado en Xalapa desde hace muchos años], con significada participación en la cámara alta; actualmente tiene licencia por ser Director General de Aduanas del gobierno federal.



Lo suple Ernesto Pérez Astorga, [xalapeño] quien ni fu ni fa, como dicen los cantantes.



Y la totalmente desconocida Claudia Esther Balderas Espinoza [del sur del estado] quien recientemente hizo un espectáculo con su chalán en la ciudad de México.



Por el PAN están anotados: Julen Rementería Del Puerto, de actividad destacada en el Senado porque, al hacerlo sabe que puede ser candidato a la gubernatura del estado cuando los tiempos lleguen.



Indira de Jesús Rosales San Román, beneficiaria de las circunstancias electorales del 2018... pero no ha logrado destacar pese a su posición privilegiada.



El sexto senador, de Movimiento Ciudadano, es sin duda alguna, el más destacado de ellos: Dante Alfonso Delgado Rannauro quien, es sabido, despachó como Gobernador durante cuatro años y dejó su huella por el paso de ese cargo, con obras que allí están, viendo pasar el tiempo. Y su tiempo no ha concluido todavía.



En este expediente el PRI no tuvo vela que prender.



2.- Y como los tiempos siempre son el mejor juez, [ayudados por los jueces de toga y birrete] resulta que la expropiación de un edificio vetusto en Paso de Ovejas, de relativo valor histórico pero asentado en el centro de la población, firmada por el gobernador temporal, Flavino Ríos Alvarado, a favor del Ayuntamiento de esa municipalidad, ha sido defenestrada.



Es decir, los dueños han recuperado el inmueble que se está cayendo a pedazos sin mejora de ninguna especie.



Pero ahora los que teóricamente serían beneficiados [El ayuntamiento y la población], es que deberán restituir el inmueble a los dueños.



Así es esto.



3.- Severo comentario de Ignacio R. Morales Lechuga en el Universal, respecto a cómo “anda el mundo” en nuestro país. Sin embargo, hay tres párrafos [con su permiso] que se rescatan para trinchera final:



“...Las mujeres maltratadas, violadas, heridas y asesinadas reflejan una tragedia agravada por la duda de la legitimidad de su lucha y por la indiferencia desde sectores del gobierno que las habían apoyado para lograr el respeto a sus derechos esenciales. La marcha del día 8 y el paro del día 9, organizados por mujeres, han de ser una nueva y fuerte sacudida a la conciencia nacional e internacional sobre la violencia de género en toda su amplitud.



Se duda de la autenticidad del movimiento de las mujeres porque han exhibido la incapacidad gubernamental de la 4T, muy poco empática con los dramas y tragedias cotidianas. También se desatiende a las mujeres desde la indiferencia de un movimiento-partido que no registra su presencia ni su reclamo, tan enfrascados como están en la 4T en sus luchas intestinas, resultado del egocentrismo y de las ambiciones que ya recuerdan y recrean las del peor priismo de la historia.



Si el podio mañanero, convertido en púlpito, permanece en la recitación de dogmas y salmos o en la cansada repetición de buenas intenciones; si quien puede dar todavía una oportuna corrección de rumbo no lo hace, el país ahondará su estancamiento y será más vulnerable a las convulsiones que se dibujan y a las que se avecinen dentro y fuera del territorio nacional. En ese caso, pobre México, tan lejos de Dios y tan a merced de la 4T...”



4.- PAN denuncia espionaje en el Senado; muestra micrófonos. [Realmente tienen necesidad de esto ¿?] Y sí: No son iguales; son peores.



“...El coordinador de los senadores del blanquiazul, Mauricio Kuri, acusó que sus compañeros de bancada han sido víctimas de espionaje dentro de las instalaciones de la Cámara Alta.



La presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, decretó esta tarde un receso por tiempo indefinido en la sesión ordinaria, ante la denuncia del coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, del hallazgo de micrófonos para espiar a su grupo parlamentario en su sala de juntas.



El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, se solidarizó con la bancada del PAN por el caso de presunto espionaje y pidió que la Fiscalía General de la República realice una investigación exhaustiva.



De manera conjunta, los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Partido Verde, cerraron filas para que se investigue hasta las últimas consecuencias el hallazgo de micrófonos y cables ocultos en las oficinas de Acción Nacional.



Mientras Mauricio Kuri del PAN mostraba los micrófonos, Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, le ayudaba a sostener los cables y mostrarlos ante la prensa.



El líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, pidió a los senadores del PAN no tocar los presuntos artefactos de espionaje a fin de “no romper la cadena de custodia” y que los peritos de la Fiscalía puedan realizar la investigación correspondiente.



En el Senado se espera la llegada de los peritos y del Ministerio Público a fin de que se realicen las investigaciones y las denuncias correspondientes”.... -Héctor Figueroa Alcántara.-Excélsior.-