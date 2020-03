…. Hace 25 años, un grupo de ciudadanos o civilistas de VeraBoca, como se hacen llamar, lograron que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cesara al entonces director del INAH en la entidad veracruzana, porque había autorizado la ampliación del Hotel Imperial, ubicado a un lado del Palacio Municipal de la ciudad de Veracruz, en la zona de Los Portales, el cual rebasaba con tres pisos la altura permitida para un inmueble en el Centro Histórico.Además, el INAH, ordenó la demolición de tres de los 12 pisos del hotel, pues alteraba el entorno arquitectónico e histórico de la zona.El cese del funcionario estatal del INAH se debió básicamente a que éste, emitió por escrito una autorización para que el propietario del Hotel Imperial construyera tres pisos más de lo autorizado y cambiaran la configuración del histórico inmueble.Por si fuera poco, el grupo de civilistas veracruzanos, encabezado por el doctor en antropología y ex director del INAH en Veracruz, Daniel Nahmad Molinari, así como Rafael Covarrubias Maldonado, presentaron una demanda penal ante la entonces Procuraduría General de la República, en contra del propietario del hotel, un empresario de apellido Velez, por “la alteración de la fisonomía original del inmueble, violación y perturbación de las torres y cúpulas del centro histórico veracruzano”.Hoy, a 25 años de ello, nuevamente los civilistas Daniel Nahmad Molinari y Rafael Covarrubias Maldonado alzaron la voz para denunciar que, con dudosas autorizaciones, se erige un edificio de 15 pisos en pleno Centro Histórico de la ciudad de Veracruz, esto en la calle Mariano Arista, entre Xicotencatl y el callejón José María Peña, a escasos metros del inmueble que se conoce como el faro Venustiano Carranza.La protesta de los civilistas es porque este gran edificio está quebrantando la normatividad en cuanto a altura, sin que el Instituto Nacional de Antropología e Historia intervenga para detenerlo.A decir del doctor en antropología y ex director del INAH en Veracruz, Daniel Nahmad Molinari, la edificación de ese edificio de 15 pisos es un atentado al paisaje cultural, que, si bien no tiene una legislación específica, hay elementos en tratados internacionales que lo determinan.Por ello, nuevamente como hace 25 años, estos civilistas veracruzanos promoverán amparos federales en contra de la altura de este edificio en pleno Centro Histórico de la ciudad de Veracruz, lo cual hace suponer, que a su vez hará que el INAH vuelva sus ojos a nuestro estado e intervenga, aunque tardíamente, como lo hizo en 1995.La pregunta es por supuesto, ¿quién o quiénes autorizaron la construcción de este edificio que rompe con el paisaje cultural de la histórica ciudad de Veracruz?… Este domingo, en el Día Internacional de la Mujer, un grupo de jovencitas estudiantes de la escuela “Bachilleres de Veracruz”, también en el Centro Histórico de Veracruz puerto, se plantaron frente al edificio de este plantel para denunciar a profesores y prefectos que las acosan.Ellas demandan la destitución de la directora del turno vespertino de esta escuela, pues aseguran que no interviene para frenar estos abusos, aun cuando existen señalamientos directos en contra de los acosadores.Por el contrario, dicen, las intentan callar, boicotean sus manifestaciones en lugar de respaldarlas como debe ser la actitud de la autoridad.… Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar