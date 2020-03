La asesinan en el día de la mujer

“A putazos hay que partirle la

madre al machismo; Taibo II”

¿Oyeron...?

¿Es posible entender lo que está pasando en Veracruz donde la violencia aumenta cada día que pasa cobrando la vida de más y más paisanos? Este domingo 8 de junio, en pleno “Día de la mujer”, una menor de 16 años de edad, que se encontraba embarazada, fue asesinada a disparos en el municipio de Boca del Río. Y hasta el momento, no hay detenidos por este crimen, raro sería que los hubiera. Veracruz, bajo el gobierno de la 4T, es paraíso de impunidad, ningún delito se castiga porque no se investiga y por lo tanto se deja en libertad a los responsables y si un homicidio corre esta suerte, el resto de los delitos más.Respecto al asesinato de la menor de edad, los primeros reportes policíacos que se tienen indican que la noche de este domingo, la joven identificada con las iniciales M.M.F.M., de 16 años de edad, fue agredida a disparos a corta distancia por al menos dos sujetos.Aunque se desconocen las causas de la agresión, porque no se abren carpetas de investigación y menos se trabaja en el caso, por testimonios de testigos de los hechos se sabe que los agresores llegaron a bordo de un vehículo particular, hasta las afueras del domicilio de la joven, en la colonia Venustiano Carranza, abriendo fuego en su contra.El cuerpo de la joven recibió dos impactos de bala, que le causaron la muerte. Su cuerpo quedó tendido en la avenida 41 entre las Calles 8 y 28. Y los cuerpos de auxilio que llegaron hasta el sitio no pudieron hacer nada por ella.Al lugar debió arribar personal de la Policía Municipal, Naval y Estatal, acordonando la zona y dando parte la Fiscalía Regional, para iniciar las diligencias de ley.Y así seguirá insistiendo la Fiscal Verónica Hernández Giadáns, quien por cierto no ha mostrado hasta el momento su comprobante de haber pasado la prueba de control de confianza a que está obligada, seguirá insistiendo que los feminicidios en Veracruz van a la baja, sugiriendo resultados de un trabajo que no ha hecho porque cuando menos en la Fiscalía se atendieran las denuncias, lo que no pasa desde que a ella la mandó Eric Cisneros a hacerse cargo de la Fiscalía en lugar de Jorge Winckler, a quien giraron orden de aprehensión.Un artículo que publica el diario El País, signado por la analista Aura Lucía Mera, nos ilustra sobre el origen del machismo. Lo presentamos este día tan especial en virtud de que la percepción social en nuestro país ha sido siempre de un elevado machismo, y como nosotros no coincidimos con esa conducta mejor dejamos que otro (a) nos lo explique con sus propias palabras:“Así enseñaban los abuelos a sus hijos, los padres a sus hijos. A las mujeres NO se les toca ni con el pétalo de una rosa. Los niños no le pegan a las niñas. Cuidadito toca a su hermana. No sea brusco con las mujeres. Pero, por el otro lado, la Iglesia y los mismos abuelos y padres enseñaban a sus hijos: Existen dos clases de mujeres: las putas y las que serán las madres de sus hijos. El placer sexual es con las mujeres de la calle a su esposa se la debe respetar y tratar siempre como una dama. La mujer debe ser siempre sumisa y obediente. Darle gusto al marido, satisfacerlo en todo cuando él quiera y cada vez que quiera, tenerle la comida caliente, la ropa planchada, la casa en orden y los niños en silencio. Si el marido la desea sexualmente y la esposa se niega, es pecado. Va contra natura. La mujer siempre tiene que estar dispuesta. Ojo si ve a su esposa con amistades peligrosas, mujeres separadas y libertina la esposa siempre debe ser casta y no dejarse ver en malas compañías. El hombre es el jefe del hogar y punto. La mujer está para obedecer. La lista sería infinita.“El machismo es universal. Es una metástasis que se propagó por el universo, desde que el primer hombre de las cavernas entraba a su mujer por los pelos, arrastrada, me imagino para que le cocinara el mamut que acababa de matar. Desde la prehistoria está implícito que el macho puede hacer con la hembra o mujer lo que le dé la gana.“La Biblia y la Iglesia Católica se esmeraron en estas enseñanzas. Santo Tomás a la cabeza nos condenó al infierno por pecadoras, zorras, y ,desde los comienzos del mundo, la primera mujer se alió con la víbora y fue la causante del pecado original. Creo que ninguna mujer, a través de su vida matrimonial -me refiero a las que han perseverado en el sacramento y aguantado varias décadas-, se ha salvado del grito, el mechoneo y el sacudón. Así no lo confiesen. Así traten de demostrar que su unión de pareja ha sido una continua luna de miel.“Ninguna niña se ha librado del empujón autoritario del hermano. Ninguna empleada de oficina o doméstica, de las órdenes perentorias del jefe, del asedio, de la coquetería o de la insinuación. Los hombres, como lo fue desde el origen de los tiempos, se consideran con derecho a pernada. Políticos, gamonales, traquetos, dictadores, caudillos, empresarios, se adjudican per se el derecho de llevarse la mocita para el motel, o la maestra del pueblo en contraprestación de los voticos, por poner sólo dos ejemplos. Por eso invito a admirar y reflexionar en el Museo de Arte Religioso, la exposición. Ni con el pétalo de una rosa, en torno al maltrato femenino. Las estadísticas señalan que una de cada cuatro niñas ha sido abusada sexualmente, y una de cada tres mujeres ha sufrido al menos un acto de violencia, y dos de cada tres, maltratadas en sus hogares en los últimos seis meses.“Gracias a Alejandra Borrero, una caleña de raca mandaca, excelente actriz, y con una sensibilidad a toda prueba. También los invito a leer el libro de la mexicana Lydia Cacho, Esclavas del poder, donde arriesgando su vida viaja por el mundo entero, metiéndose en las entrañas de las mafias que trafican con mujeres y niñas. Un testimonio estremecedor. Una realidad trágica de dimensiones inconmensurables. Y mientras tanto, todos los titulares de prensa rasgándose las vestiduras por una patada a la lechuza. Ojalá esta exposición y este libro nos pongan de nuevo en la realidad”.Conmemorar el Día Internacional de la Mujer es un recordatorio para luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, dice la diputada local Nora Jessica Lagunes.La vocal de la Comisión para la Igualdad de Género nos comenta que es importante reconocer que en el 2020 los derechos de las mujeres y la igualdad de género están cobrando protagonismo entre la sociedad, por lo que resulta necesario hacer un balance de los progresos y reducir las desigualdades persistentes con acciones audaces y decisivas.Por ello, la diputada del distrito XVIII aseguró que Los beneficios de la igualdad de género no sólo son para las mujeres y las niñas, sino para todas las personas cuyas vidas cambiarán con un mundo más justo donde no se deje a nadie atrás.Recordó que ONU Mujeres ha planteado este año como tema central la "Generación Igualdad", ya que con el liderazgo de la sociedad civil, se puede garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y conmemorar los 25 años de la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing.Nora Lagunes hizo un llamado a que las mujeres participen en las decisiones sobre su futuro, ya que la llamada Generación de la Igualdad aborda cuestiones relacionadas con las mujeres de todas las generaciones, desde los primeros hasta los últimos años, pero se centra, sobre todo, en las mujeres jóvenes y las niñas. Los jotitos, ayer y hoy, nomás se quedaron viendo, no les tocó protagonizar ¡nada!, fue el escenario solo de las mujeres... contra los hombres, no ¡contra las pésimas autoridades!