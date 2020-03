La actualización del Código Civil: imperativo pendiente...

1.-Durante muchos años, Veracruz se significó en el concierto nacional, por tener una legislación de avanzada en varios campos legislativos, por la participación de abogados brillantes que apoyaban al Gobierno del Estado y al Poder Legislativo.



Pero eso llegó y así se fue. Eran otros tiempos; otras formas de gobernar; otros abogados y notarios que también se interesaron en participar en la actualización de Leyes y Códigos.



Esta inquietud ha tenido eco en algunos funcionarios del estado y entes como el Colegio de Notarios, que realizan ensayos y propuestas que en su tiempo harán, seguramente, del conocimiento del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del Estado, para su debido encauzamiento en términos de ley.



Hoy, en algunos tramos del proyecto que será legislativo si así lo estiman los que deben, me anticipo a descubrir en breves comentarios.



2.- La propuesta de reformas al Código Civil del Estado, tocaría temas importantes, como: El divorcio ante Notario [que podría llevar implícito, también, el matrimonio ante Notario, como sucede, por ejemplo, en Barcelona, España]; la Tutela Cautelar ante Notario; Del Usufructo; del Uso; de la Habitación y del Derecho de Superficie; de la Donación entre Consortes; Testigos en Testamentos, De la Identidad del Testador; del No uso de Abreviaturas en testamentos; Testamento Notarial; Del Testamento en el Extranjero; Avisos Preventivos; De la vigencia de los Poderes; Énfasis del otorgamiento de fecha cierta; De las Capitulaciones Matrimoniales; De la Sucesión ante Notario [figura en el Código de Procedimientos Civiles, y el tema De la Hipoteca Inversa.



Por supuesto que habría otros temas de interés, [El trámite para regularización de apellidos] pero sería en reuniones especiales y específicas, donde podrían tener cauce y desarrollo a fin de que, en el mejor de lo casos, se conviertan en sólidas propuestas para iniciativas de ley.



Más adelante, aprovechando estos espacios, podremos tocar la redacción de cada de los temas listados en el punto anterior.



3.- ¿Realmente somos libres; o que tanto somos libres? Una cosa lleva a otra, lo toral es la responsabilidad que asumamos en todos nuestros actos.



El hombre libre tiene límites para hacer o no hacer. La libertad se condiciona a lo que somos en la sociedad. Nos condiciona el respeto para con los semejantes.



Sólo quien no respeta la libertad de los otros, cree que tiene el don o poder de sujetarlos a su voluntad.



Por eso se cree infalible; superior a todos; dueño de destinos y de vidas.



Eso creen algunos políticos que olvidan que la vida no es para siempre y que los cargos duran [hasta que se acaban] lo que la ley permite.



Olvidan de olvidarse de lo superfluo. Y la vida propia y la ajena, no lo es.



Reflexión vespertina.



4.- El muro que dice Trump, parará al coronavirus con México... Sí Donald, y la culpa no es del muro, es del virus que no podrá parar...