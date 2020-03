El reto es la unidad

*Pueblo sin civismo

*La caseta de Fortín

*Acosos universitarios



La interrogante que entre muchos mexicanos priva en estos días de confusión e incertidumbre es si, ante los efectos aparentemente negativos en materia de seguridad, de salud y de crecimiento económico en lo general, lo mejor para el país sería que el actual Gobierno de la República abriera una mesa de conversaciones con el sector productivo, así como con especialistas en medicina y posgraduados en economía, agregando a ello al reglón de inseguridad, temas para los cuales se requiere de los más destacados especialistas en la materia, incluso en los ámbitos del exterior, todo ello con la idea de afianzar rumbos y alcanzar mejores resultados claramente definidos, que redunden en beneficio de todos los mexicanos.



Muchos son los que sostienen el criterio que el Presidente López Obrador, no es una figura pública que pudiera ser calificado como mal intencionado, sino que en realidad busca una real, verdadera y positiva transformación en el país, para beneficio no sólo de unos pocos, sino del país y de su pueblo en lo general, en la búsqueda de mayor bienestar.



Pero los hechos no coinciden del todo con las tesis al respecto, ni para los que lo califican como un manipulador, ni para los que lo consideran como un salvador de la nación, los extremos refieren los que saben de éstas cosas, nunca habrán de ser positivos en los espacios de la vida pública, donde la prudencia en la conducta cotidiana, pudiera resultar como uno de los valores inseparables de un buen líder de una colectividad e incluso de un país.



Lo cierto es que tanto los contrarios a los incipientes postulados de la Cuarta Transformación, como los que aplauden las anotaciones en los marcos de esos “novedosos espacios” en los ámbitos de la actual actividad pública mexicana, no les queda del todo claro ni a los unos ni a los otros, si en realidad estamos cimentando la construcción de un mejor país o si, como se ha registrado en Venezuela, en Nicaragua, en la misma isla del encanto que es la tierra cubana, nuestros actuales rumbos podrían conducirnos a tales descalabros.



Es precisamente la incertidumbre lo que en estos días angustia a los mexicanos, misma que se registra con mayor notoriedad cuando claramente la economía y la seguridad en lugar de referir signos alentadores siembra significativa preocupación.



Claro que se habla de otros países, de otros ámbitos y de otras culturas que no son las nuestras, pero bien deberá tenerse presente que muchos malos augurios efectuados en el pasado en los marcos de la historia universal, se cumplieron incluso con dimensiones inesperadas, originando la desaparición de imperios, de pueblos y de países.



Por lo mismo, lo más sabio de todos los involucrados en la actual historia de México, que al final somos todos los mexicanos, lo mejor, lo más positivo, lo mayormente alentador, es que sumáramos esfuerzos con la idea no para derrocar, no para descalificar, sino para sumar y consolidar las instituciones, lo que nos permitirá sacar al país de los problemas sociales y económicos por los que atravesamos... Pero para ello se requiere de todos, incluyendo los unos y los otros... Ya veremos.



LO QUE SE LEE



Noticia excelente para los cordobeses es que el Gobierno municipal presidido por la alcaldesa Lety López Landeros, firmó un convenio de colaboración con las autoridades estatales de Salud Pública, por vía del cual se emprenderán campañas y acciones encaminadas a erradicar la posibilidad, o por lo menos disminuir significativamente las afectaciones entre la población del municipio, de padecimientos como el zika, chicongcunya y el dengue, evento de alguna forma origina reacciones de aceptación por parte de la población, sobre todo porque se tiene claro que tales agresiones a la salud, tienen una historia de manifestaciones en el pasado reciente en los marcos de tierras veracruzanas.



Y ya que nos encontramos en el tema de campañas preventivas, todo ello avivado por la presencia del coronavirus que desde China ya invade parte de Europa y registra manifestaciones en el continente americano, bueno sería que también se iniciara una campaña en la ciudad de los cordobeses, con la idea de acrecentar la cultura cívica, en tanto que muchos cordobeses incluso integrados por familias completas, no respetan (en su calidad de peatones) las franjas específicamente diseñadas en las esquinas de las calles, indicando el espacio peatonal para trasladarse de una esquina a la otra, sin utilizar las partes centrales del arroyo vehicular, hábitos que representar un elevado riesgo para quienes deciden sin respetar las disposiciones trasladarse arbitrariamente de una acera a la otra.



En países de mayores niveles en materia de cultura cívica, quien invade como peatón la zona vehicular también se hace acreedor a una sanción, dado que no sólo expone su integridad y la de quienes los acompañan, sino de la misma forma un conductor podría sufrir un accidente por tratar de esquivar al imprudente que transita por las calles sin respetar las indicaciones que para ello existen.



LO QUE SE VE



Excelente el anuncio referido de viva voz por el gobernador veracruzano, en el cual señala que definitivamente la caseta de peaje de la autopista que comunica al centro del país con el sureste del país y viceversa, que se encuentra ubicada en el municipio de Fortín de las Flores, será suprimida en dicho punto para trasladarla en un punto apropiadamente estratégico, ubicado cercano a Nogales, hecho que de convertirse en realidad habrá de constituir una importante aportación en beneficio de los pobladores de Fortín, Orizaba, Córdoba, Amatlán de los Reyes y toda la región central veracruzana incluyendo a los habitantes de las altas montañas.



Desde siempre, ya muchas décadas atrás, los habitantes de la región centro de tierras veracruzanas, calificaron como impropia la ubicación de una caceta de cobro en Fortín, pero ante el imperio del centralismo que por décadas ha imperado en nuestro territorio nacional, en las cosas de la federación la provincia no tiene opinión y, sobre el tema en referencia presentes están los resultados, pero afortunadamente se ha logrado que la voz veracruzana se escuche en Xalapa y en el Palacio Nacional y la caseta de Fortín se traslada al punto donde se inician las cumbres de maltrata.



Lo raro, lo extraño sobre el tema, es que en las oficinas del alcalde del municipio de Maltrata nada se sabe... Pero ya habrá tiempo de concluir la historia.



LO QUE SE OYE



Que el acoso en centros educativos tanto de enseñanza media como de áreas universitarias, no es un tema que pueda calificarse como extraño en la región central veracruzana, zona en la que funcionan varias facultades incluyendo la de Ciencias Químicas, considerada como una de las mejores que existen en la provincia mexicana.



Sobre el tema en la región en referencia, se habla de que aparecieron cartulinas al interior de los centros universitarios refiriendo actos de acoso en contra del alumnado, sin embargo, hasta el momento no se tiene conocimiento salvo aquellos registrados en el pasado, los cuales oportunamente fueron sancionados por las autoridades educativas incluso con el cese automático de los inculpados.



Se debe insistir en que siempre será saludable que en magisterio en lo general, desde primarias hasta facultades y áreas de postgrado, quien sea objeto de confirmación de cometer acosos de cualquier índole, sea maestro o alumno, deberá atenerse a las consecuencias que para el caso tienen que estar debidamente asentadas y claramente reglamentadas... Ahí la dejamos.