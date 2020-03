Rogelio Franco, apanicado

Luego de la forma jurídicamente tan inescrupulosa en que la semana pasada fueron desaforados y sujetos a proceso penal por diversos delitos que la Fiscalía Anticorrupción les imputó al diputado local independiente de Misantla, Erik Iván Aguilar López, y al alcalde y síndica de Actopan, ambos del PAN, José Paulino Domínguez Sánchez y Lucero Jazmín Palmeros Barradas, respectivamente, el pánico ha comenzado a cundir entre otros destacados miembros de la oposición que tendrían cuentas pendientes con la justicia.



Hace un par de días, por ejemplo, el ex secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, expresó en las redes sociales su temor de ser perseguido penalmente, pero no por las dos observaciones que aún tiene pendiente de resolver ante el ORFIS por un presunto daño patrimonial de 5 millones de pesos que le resultó en la nueva revisión de la Cuenta Pública 2018 realizada por el máximo órgano fiscalizador del estado en el último año de su gestión como titular de la SEGOB, sino por los problemas de violencia intrafamiliar que su ex pareja sentimental Guillermina Alvarado González ha venido ventilando públicamente en Facebook desde la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.



A Franco parece haberle preocupado sobremanera que el lunes pasado, en el marco de las protestas de mujeres contra la violencia, un influyente diario capitalino publicara declaraciones y fotografías con el rostro golpeado de esta señora con la que procreó tres hijas.



El ex dirigente estatal del PRD, quien se estaría reuniendo con otros líderes opositores para conformar una amplia alianza de facto en contra de MORENA para el próximo proceso electoral de 2021, responsabilizó al gobernador Cuitláhuac García, al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, y a la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, "de lo que nos pueda pasar a mis hijas y a mí, así como a las personas de mi entorno inmediato", acusándolos de un "afán desmedido por borrar a toda oposición que pueda poner en jaque sus futuros en la función pública, pues para ellos es importante sacarme del camino por ser un precisamente un opositor de este mal gobierno."



El ex funcionario yunista anunció que procederá legalmente en contra de su ex pareja para que pare con la campaña de desprestigio en contra de él y de sus propias hijas.



"Hoy, debo decir que temo por sus vidas, pues quienes están detrás de todo esto, busca a toda costa sostener mi cabeza como trofeo político; algo que Veracruz y México no debe permitir, pues es claro que sus fracasos y frustraciones han llevado a la entidad al peor de los escenarios de ingobernabilidad e inseguridad en la historia reciente del Estado.



"Comprendo las causas que lo originan; lamentablemente y aprovechándose del tema, personajes del ambiente gubernamental ven propicia la ocasión para desprestigiarme, convirtiendo un asunto sentimental en un tema de tipo penal que, por cierto, quedó aclarado por ella misma, como ya mencioné, hace más de tres años”.



ZEPETA, A DIRIGENCIA DE MORENA



Por cierto, ayer trascendió que Esteban Ramírez Zepeta, quien primero se desempeñó como Jefe de la Oficina del Gobernador y desde diciembre de 2019 está a cargo de la coordinación de asesores del mandatario veracruzano, se prepara para asumir formalmente la dirigencia estatal de MORENA.



Este joven político nativo de Las Choapas, quien por su lealtad se ha erigido en un colaborador muy cercano a la confianza del gobernador Cuitláhuac García, está por recibir el liderazgo del partido lopezobradorista con la complicada encomienda de obtener buenos resultados electorales para seguir impulsando desde Veracruz el proyecto nacionalista de la Cuarta Transformación que el Presidente de la República intenta consolidar en todo el país.



En el proceso electoral de 2021, Ramírez Zepeta hará el uno-dos con el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, líder del grupo legislativo de MORENA y presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura local, quien a su vez se encargará de la operación política.



CONTINÚA PARO NORMALISTA



El profesor Daniel Domínguez Aguilar, director de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) "Enrique C. Rébsamen", instaló anoche la mesa de diálogo con el comité estudiantil que desde la mañana de este miércoles paralizó todas las actividades de esta institución educativa.



Según se confirmó, el paro continuará este jueves.