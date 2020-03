... Durante décadas, casi cuatro, el licenciado Rafael Darío Valverde Elías, como oficial del Registro Civil en la ciudad de Veracruz, casó a cientos de parejas en ceremonias que se caracterizaban por su formalidad y sobre todo por sus mensajes, que recordamos, iniciaban con la frase, “la familia es la célula básica de la sociedad”.De la frase nos acordamos en estos últimos días conforme se acercaba la celebración del Día Mundial de la Mujer, el domingo ocho de marzo y al lunes siguiente, “Un día sin mujeres”, acciones que con distintos matices se realizaron en casi todo México y tuvieron una connotación particular, la de protestar de esta manera por los asesinatos y violencia en contra de las mujeres, en este país donde el feminicidio y la impunidad campean.Pero lo que nos hizo comentar esa frase con varias personas, en su mayoría estudiosos del comportamiento humano, fue el dato que dio a conocer hace unos días la Secretaría de Salud sobre el estado de Veracruz, respecto al número de personas que sufrieron heridas por episodios de violencia intrafamiliar, tan solo en ocho semanas de este año.Según los informes que semanalmente envía el sector salud de Veracruz a oficinas centrales en la Ciudad de México, en nuestro estado resultaron heridas por violencia familiar poco más de 570 personas, de las cuales- he ahí lo que llama la atención- 46 eran hombres (7.9%) y 531 mujeres (92.1%), lo cual explica que en Veracruz, 9 de cada 10 “accidentados” por violencia intrafamiliar son mujeres, dato de suyo sorprendente, pues implica que desde casa, en su hogar, ellas son lastimadas.Sorprendente es también el dato de que el estado de Veracruz es el tercero en el país en casos de violencia familiar, por sobre el Estado de Mèxico y la Ciudad de México, urbes con mayor población que la nuestra, lo cual es motivo de estudios y análisis para conocer cuáles son los factores que inciden en estos hechos.Obviamente no debemos perder de vista el aspecto cultural de nuestra sociedad, pues la praxis señala que si un hijo es golpeador, es porque eso es lo que vivió en su casa.Hay quienes han afirmado que la mayoría de los casos de violencia familiar y abusos de mujeres se da sobre todo en las zonas petroleras del estado de Veracruz, sin embargo, la Secretaría de Gobernación tiene otros datos con base en el número de denuncias que por el mismo número de carpetas de investigación inicia la Fiscalía General del Estado.Los datos aportados por la FGE a la Secretaría de Gobernación exponen que la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar en el estado de Veracruz, tan solo en el mes de enero, se dieron en la ciudad y puerto de Veracruz, con casi un centenar, seguido de Xalapa, la capital del estado donde se contabilizaron 61, de Coatzacoalcos con 25, de Córdoba con 23 y Minatitlán con 20.Estas cifras echan por tierra la versión de que son las zonas industriales donde más casos de violencia familiar se presentan en el estado de Veracruz.Esos mismos números, fríos cual son, evidencian que las ciudades mas grandes e importantes de la entidad veracruzana son las que padecen la lamentable violencia familiar.La pregunta que queda en el aire para posterior colaboración nuestra, es sobre el qué hacen los tres niveles de gobierno para restaurar el tejido social en el estado de Veracruz, donde pareciera que se ha olvidado que la familia es la célula básica de la sociedad.… Para que usted amable lector se de una idea de que en Veracruz, mientras unos estaban trabajando en la pena, otros estaban en la pepena, poco a poco van saliendo a la luz pública los negocios que se hacían en el DIF estatal mientras la ex panista Verónica Aguilera Tapia estaba al frente como directora estatal de este organismo.Resulta que ella es señalada de otorgar contratos por asignación directa a sus amigos, sin que mediara licitación alguna, con lo cual se daba pie a los cuestionamientos en contra de quienes prometieron no robar, no engañar y no mentir.... Comentarios y sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar