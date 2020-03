Ramírez Zepeta-Javier G. Cazarín

“Me vale madre lo que

PROCESO diga de mí”

Ana Gabriela Guevara

Aunque el proceso electoral para elegir diputados federales, locales y presidentes municipales se realizará hasta el año entrante, los partidos políticos comienzan a prepararse para hacer frente a esa contienda, con la esperanza de recuperar espacios aprovechando el tremendo desgaste que ha tenido el gobierno de Morena que, para muchos, no ha sabido responder a las expectativas que se plantearon de representar un cambio auténtico en la forma de administrar los recursos públicos con eficiencia a favor de los gobernados, así como calmar las aguas de la violencia que a diario sigue cobrando vidas a lo largo y ancho del estado, así como la presencia, cada día más notoria, de representantes de carteles de la delincuencia organizada que se encargan de agredir a los veracruzanos.Hasta hace unos días no se veía por donde el partido Morena podría retener el poder en este importante proceso electoral que, de no ganar mayoría en el Congreso Local y de obtenerla una alianza de partidos u otro partido, los morenos tendrán que concluir su sexenio alternando el poder con quien logre la mayoría de escaños.Sin embargo, Morena como partido ha dado señales de vida. Todo parece indicar que el nuevo presidente será Esteban Ramírez Zepeta y llevará como operador de procesos electorales (segundo de a bordo) al diputado local, presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, sobre cuyos hombros estará el peso del proceso electoral y la posibilidad, o no, de continuar en el poder en Veracruz.Cabe hacer notar que tanto Esteban Ramírez Zepeta como Juan Javier Gómez Cazarín conciben el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) como una forma de vida. Desde el Palacio de Gobierno, y con el visto bueno de la Presidencia, se ha definido a este par como quienes moverán los hilos de Morena en Veracruz. El primero como dirigente estatal y el segundo como principal operador político, y estas serán las principales armas que presentará el partido político fundado por López Obrador, de cara al venidero proceso electoral del 2021.El gobernador Cuitláhuac García, primer militante de Morena en el Estado, reconoce en su todavía coordinador de asesores y en el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política a dos baluartes imprescindibles de su partido, que sabrán unir a los simpatizantes hacia un mismo objetivo: consolidar el programa de su sexenio con el apoyo de los 212 Ayuntamientos y del Congreso del Estado. En efecto, 2021 será un año crucial para la realidad política de México y especialmente de Veracruz, dado que se renovará a todos los alcaldes, síndicos y regidores, a los 50 legisladores locales y a los 20 diputados federales por el estado, lo que obliga a definir con precisión a quienes serán los artífices de la victoria electoral. La instrucción -remitida por las altas esferas del gobierno federal- es muy clara y muy directa: bajo ningún motivo se pueden perder las posiciones ganadas con el arrastre de Andrés Manuel López Obrador hace un par de años, se deberá de elegir a los mejores candidatos y a los más honestos, a aquellos que garanticen la continuidad de los principios de austeridad y eficiencia en la administración pública.Por todo lo anterior, Esteban Ramírez Zepeta será designado presidente estatal de Morena, pues es un político que conoce a la militancia y que sabrá conciliar con las bases partidistas para generar los acuerdos pertinentes y, además, estará cobijado por el líder de la Jucopo en Veracruz, quien ha demostrado su personalidad en asuntos trascendentales para el pueblo, como la remoción de Jorge Winckler, la reestructuración de la deuda pública y, recientemente, demostró su convicción idealista con el desafuero del “DipuTaco” Erik Aguilar, actual prófugo de la justicia. En poco más de un año de trabajo y resultados, esta dupla convenció al titular del Ejecutivo estatal de que el instituto político estará en buenas manos.Con la confianza del gobernador y el apoyo recibido desde la Ciudad de México, Ramírez y Cazarín abrirán una casa Morena en cada municipio veracruzano, buscarán recuperar a los líderes de las colonias y a la gente que verdaderamente ha acompañado los esfuerzos del movimiento de regeneración nacional; es decir, con humildad y a ras de suelo tocarán cada puerta para hacer llegar el mensaje de cambio que promueve la 4T.Las 212 oficinas municipales morenistas servirán como el enlace de las principales figuras del partido con el pueblo, se trata de una estrategia política que redundará en el diseño exitoso de las campañas y propuestas con perspectiva social que, finalmente, se reflejará en las urnas. Morena es un partido joven, el más joven de todos los partidos políticos de corte nacional, el cual se encuentra posicionado en el ánimo de los veracruzanos pero requiere de la dedicación y experiencia de sus dirigentes para mantenerse en la simpatía de la población.En opinión de los analistas políticos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ha tomado una decisión muy acertada, al confiar en los dos políticos mencionados, leales al proyecto transformador como son Ramírez Zepeta y Gómez Cazarín, quienes darán un nuevo aire a este partido, y colocarán como coordinadores distritales y municipales a los mejores perfiles.De igual manera, nombrarán como representantes en los órganos electorales a los especialistas en la materia con la finalidad de defender la voluntad ciudadana de cualquier anomalía que se pudiera presentar ocasionada por los intereses mezquinos de los adversarios políticos.Como podemos ver ahora, sí se puede afirmar que Morena va con todo para el próximo proceso electoral, que es el rival a vencer, y con estas nuevas figuras fortalecido para arrasar en el 2021.Aunque la Fiscal General del Estado, o encargada de esa dependencia por órdenes del secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, Bola Ocho, haya tratado de desvirtuar este delicado asunto, Mireya Ulloa Valencia, directora del Diario La Opinión de Poza Rica, fue víctima de un atentado afuera de su casa, la madrugada del miércoles, cuando regresaba del cierre de edición de su oficina.La empresa en la que trabaja dio a conocer los hechos en un editorial en que señala que la mujer fue agredida por un sujeto que portaba arma blanca e intentó apuñalarla. Además, se asienta que la Fiscalía General del Estado intentó minimizar el hecho diciendo que se trataba de un asalto, sin embargo, ellos aseguran que se trató de una agresión directa contra la periodista.“Sigan publicando pendejadas, la próxima vez te llevará la chingada”, dijo el presunto agresor antes de irse sin llevarse nada de valor, por lo que se descarta un asalto o atraco.El medio de comunicación solicitó a la Fiscalía y al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez el pronto esclarecimiento de los hechos, pues es un asunto que afecta a todo el gremio. En marzo del 2017, hace tres años, otro periodista de esa casa editorial sufrió un atentado.En esa ocasión, hombres armados dispararon en contra de Armando Arrieta Granados, Jefe de Información de La Opinión de Poza Rica y profesor universitario. El docente resistió el ataque y fue trasladado al puerto de Veracruz vía área en donde recibió tratamiento y logró mejorar su estado de salud y quedar fuera de peligro.Ahora, la agresión fue en contra de la directora, Mireya Ulloa Valencia, que ya solicitó las medidas preventivas a la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), que eso y nada es lo mismo porque la mentada CEAPP vale menos que madre salvo que sea para cobrar sus abultados sueldos mensuales, pero de ahí en fuera les importa un cacahuate los problemas a que se enfrenten los periodistas que dicen, en sus siglas, atender. Otro atentado a un comunicador, esta vez la directora del diario La Opinión de Poza Rica, y otra vez la mano negra del secretario tratando de influir en perjuicio de los comunicadores, a los que tanto odia.Las acciones emprendidas por las autoridades norteamericanas en contra del Cartel Jalisco Nueva Generación son una cachetada con guante blanco al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mientras que en México, por órdenes de AMLO, se consiente a los delincuentes, se les brinda impunidad, se les combate con abrazos, besos y apapachos, allá les partieron la máuser en un solo día, seguramente con el apoyo de Genaro García Luna, a quien el gobierno de la 4T no quiso detener.Siempre nos hemos preguntado cómo se distribuyen las drogas en Estados Unidos, por qué no hay ruido ni muertes como en México. Deben tener una organización formidable. Ayer anunció el gobierno estadunidense la captura de más de 750 operadores del cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG), la confiscación de unos 20 millones de dólares en efectivo y de 20 mil kilos de drogas como parte del Proyecto Pitón. Al final, se decidió a actuar. El operativo está relacionado con la extradición de más de una docena de capos que, como dicen en su argot, han soltado la sopa. El personaje central es Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. El corresponsal de Proceso en Washington, Jesús Esquivel, informó que una fuente confiable le dijo que vienen acciones duras en México contra generales, políticos, empresarios... gente pesada, pues.Tras varios días de haberse producido la baja, o cese, apenas ayer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la comisaria general Patricia Rosa Linda Trujillo Mariel, había solicitado licencia ilimitada (sin goce de sueldo) como integrante de la Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional, a fin de “aportar los elementos necesarios y deslindar responsabilidades de acuerdo a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación”, respecto de la adquisición de un equipo de inteligencia durante la administración de Enrique Peña Nieto.La institución que dirige Alfonso Durazo Montaño, indicó que “ratifica su compromiso con la legalidad y transparencia, por lo que coadyuva con la Auditoría Superior de la Federación en las investigaciones que se realizan a la extinta Policía Federal, con la convicción de combatir cualquier acto de corrupción”.Trujillo Mariel se desempeñó como titular de la División Científica de la Policía Federal, cuando se adquirió este programa de cómputo que supuestamente era utilizado para monitorear redes sociales y ubicar objetivos (usuarios) en tiempo real, el cual según la ASF fue adquirido en 500 millones de pesos, cuando existían otros productos que ofrecían las mismas características y cuyos costos no superaban los 20 millones de pesos.Ana Gabriela Guevara, una de nuestras glorias deportivas, dice que le vale madre que PROCESO la tache de corrupta, que eso lo tiene (ah, no… la) tiene sin cuidado y sugiere que es Carlos Padilla Becerra quien se encuentra detrás de los ataques. Padilla el que fue alcalde de Xalapa, si la 4T le partió la máuser al negocio que por años tuvo con la lana que el gobierno de México le destina al deporte.Escríbanos a [email protected]