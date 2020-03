... Lavarse las manos para responsabilizar de tal o cual situación a pasadas administraciones estatales y de paso justificar la inanición del último año en el estado de Veracruz, es ya un síndrome en la entidad veracruzana, donde por tal actitud se está perdiendo infraestructura edificada antaño con recursos provenientes de nuestros impuestos.Como botones que sirvan de muestra amables lectores, en el municipio de Veracruz tenemos el caso del Auditorio “Benito Juárez” y en el de Boca del Río, el que fuera el edificio sede del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) y su anexo conocido como la “Arena Veracruz”.Esos inmuebles por carecer de mantenimiento en el último año se están cayendo a pedazos, con lo que además de convertirse en un serio riesgo para la integridad física para quienes transitan por donde se ubican estos elefantes blancos, son monumentos a la indolencia y obvio, ejemplos del Síndrome de “Poncio Pilatos” que está caracterizando a la actual administración estatal.Si con lavarse las manos señalando a pasadas administraciones estatales se mejoraran las mencionadas instalaciones en los municipios conurbados de Veracruz- Boca del Río, esos inmuebles estarían operando y sirviendo al fin para el que fueron construidos.Sin embargo, ese desdén y el afán de repartir culpas los tienen a punto del colapso.Si usted amable lector circula en su automóvil por el puente vehicular ubicado en la avenida “Miguel Alemán”, verá desde allí que al auditorio “Benito Juárez” se le han caído las láminas plásticas que servían de techo, tremendas aberturas por donde entra el agua de lluvia, la tierra y el viento marino que están dañando la estructura del inmueble.Para no variar, en el pasado “nortazo” que azotó la costa, se cayó la cerca perimetral del auditorio, lo que denota la falta de mantenimiento.Si usted amable lector cree que no hay nada mas grave que esto, permítanos decirle que en peor situación se encuentra el inmueble que fuera sede del Instituto Veracruzano del Deporte, en el fraccionamiento Virginia, del municipio de Boca del Río, que de plano fue abandonado por los burócratas del IVD que se trasladaron a lo que era el Centro de Raqueta, a unos metros de allí.Ese inmueble destrozado por los “nortes” es lo que ven quienes vienen a esta parte del estado de Veracruz para participar en alguna competencia deportiva en las albercas de “Leyes de Reforma”.En las mismas condiciones se encuentran las instalaciones de la llamada “Arena Veracruz”, que luce destechada, sin energía eléctrica y, por ende, abandonada, como resultado de una combinación de malos trabajos hechos, desatención y desidia, en ese orden.Alguna vez la historia consignará que en Veracruz campeó el “Síndrome de Pilatos”, aquel que caracterizó a quienes se volvieron especialistas en lavarse las manos.… El alcalde del municipio de Veracruz, el yunista- que no panista- Fernando Yunes Márquez, convocó a los representantes de los medios de comunicación para responsabilizar al gobierno del estado en caso de que enfermara alguno de los muchos niños que asistieron a un evento de Taekwondo en el auditorio “Benito Juárez” de esa ciudad, que aseguró el munícipe, es operado por la administración estatal que encabeza el morenista Cuitláhuac García Jiménez.A lo anterior agregaríamos que otra preocupación más con este evento masivo al que asistieron niños de los estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz, es que además de la posibilidad de que contrajeran el Coronavirus, alguno resultara lastimado por el pésimo estado en que se encuentra ese auditorio, al que no se le ha dado mantenimiento en el último año.… Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar