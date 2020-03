Impunidad, peor que el Covid-19

"Alguna gracia han de tener

Nos parece absurdo que nuestros compatriotas se estén preocupando más por tratar de no contagiarse de Coronavirus que por los efectos que provoca la presencia cada vez más acentuada de grupos delictivos, los cuales cobran a diario vidas de veracruzanos víctimas de la ineficiencia del gobierno para brindarnos la seguridad a que tenemos derecho por procurar impunidad a las bandas de asesinos con los que tenemos que convivir, poniendo en riesgo permanente nuestras vidas porque no tenemos otra alternativa.Un dato para respaldar nuestro dicho: Veracruz cerró el 2019 como la entidad con mayor número de denuncias por feminicidios cometidos, a nivel nacional, según el reporte Información sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Las estadísticas basadas en la incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911, reportan que a nivel nacional se registraron 976 feminicidios, de los cuales 152 fueron en Veracruz. Si a estos le sumamos los crímenes de hombres y personas de preferencias sexuales distintas, que han caído ante las balas de quienes los mataron por robarles, por negarse a pagar derecho de piso, porque les pagaron por hacerlo o porque les dio la gana ya que en Veracruz el crimen, como todos los demás delitos, no se castiga, nos topamos con una triste y desastrosa realidad: la peor pandemia que padecemos en estos momentos y que ha cobrado miles de vidas no es la influenza, el sarampión, el sida, el cáncer o el covid-19, es la delincuencia y de esa nadie se ocupa, todos le tenemos pavor pero ya hacemos como que no existe porque la vacuna sería una autoridad eficiente y esa no la tendremos con este gobierno.Pinta de cuerpo entero nuestra situación lo que el pasado viernes por la tarde padeció un comerciante, propietario de un modesto puesto de plátanos, quien fue agredido y asesinado a balazos en la colonia Revolución de Xalapa, al perecer (lo comentan sus compañeros de infortunio, comerciantes que operan en esa poblada colonia) por resistirse a pagar el derecho de piso a miembros de esa banda que opera en Xalapa y que tiene a quienes se dedican al comercio, amenazados de muerte si no cumplen con el pago de las cuotas que les imponen.El alevoso crimen ocurrió en la esquina de la avenida Atenas Veracruzana y la calle José Justo Corro y testigos afirmaron que dos sujetos llegaron en una motocicleta y se estacionaron a las afueras de la verdulería donde abrieron fuego en repetidas ocasiones para luego darse a la fuga.Mientras eso pasaba aquí en la capital del estado, en Papantla decenas de elementos de la policía llamada pomposamente Fuerza Civil se daban a la tarea de propinar tremenda madriza a un grupo de campesinos quienes en el marco del arranque de la Cumbre Tajín 2020, llegaron hasta el parque temático Takilhsukut, para solicitar apoyos para el campo. Se trataba de campesinos jóvenes, gente de la tercera edad y mujeres de la zona norte del estado, quienes fueron a parar a las clínicas de la zona todos descalabrados, sangrando, con fracturas en brazos, víctimas de la alevosa represión que “alguien” con apodo de bola de billar, ordenó desde la comodidad de sus oficinas en el Palacio de Gobierno, para dar paso a la afamada Cumbre Tajín.Los hechos en el parque temático de Papantla ocurrieron a las 12:00 horas del mismo día en que en Xalapa asesinaron a un modesto comerciante, criminales a quienes nadie molesta, al contrario, da la impresión de que los apoyan, mientras en Papantla una veintena de humildes hombres del campo que fueron a reclamar los apoyos que les vienen negando, un grupo de 200 elementos de Seguridad Pública, entre policía montada y elementos antimotines, llegaron hasta donde estaban y a macanazo limpio los desalojaron para liberar la entrada del parque temático; el dios del Trueno hizo acto de presencia.Y todo para qué, la mañana de este domingo tuvieron que suspender la afamada Cumbre porque no había nadie, salvo los invitados del propio gobierno porque turismo o personas interesadas en el festejo no hubo; claro, tomaron como pretexto medidas sanitarias de prevención para ocultar el fracaso de la Cumbre Tajín 2020.¿Miedo al Covid-19? No, hombre... pánico a la delincuencia.Los números no mienten: Con 497 casos confirmados de dengue, sólo en 2020, y más de 50 muertos desde el 2019, Veracruz se mantiene como el primero del país. Y el razonamiento lógico es: Si no pueden contener los contagios por dengue desde hace más de 1 año, como le harán con la pandemia del Coronavirus.La política de salud pública en la actual administración estatal es un total desastre, donde hay un “rarito” improvisado dirigiendo la SSA, como lo es el doctor Roberto Ramos Alor, otro recomendado de doña Rocío Nahle, la Secretaría de Energía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.Información oficial señala que al corte de la primera semana de este mes de marzo de 2020, el estado de Veracruz se sigue manteniendo como el primer lugar nacional (sitio que ocupa desde el año 2019) en casos confirmados de dengue, esto con base en el último reporte de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. De acuerdo con el informe: “Panorama Epidemiológico de Dengue, 2020”, correspondiente a la semana epidemiológica del año en curso, con fecha de corte del 9 de marzo, los estados de la República con el mayor número de casos de dengue son:Veracruz con 497 casos (54 nuevos casos durante la última semana).Tabasco con 311 casos.Quintana Roo con 192.Guerrero con 157.Jalisco con 121.Cabe destacar que, en las primeras diez semanas de este año, solo 24 estados de la República Mexicana han registrado casos de dengue, a excepción de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas. Por otra parte, en el “Informe semanal de vigilancia epidemiológica Dengue”, también de la Secretaría de Salud del Gobierno federal, se da a conocer que en lo que va de este año se han notificado 57 defunciones por dengue.Las defunciones tan sólo en el estado de Veracruz en este 2020 por casos de dengue ascienden a 8 casos, sumados a las más de 40 defunciones que se dieron por este mismo tema en el año 2019, suman casi 50 muertos en el estado de Veracruz por la nula política pública en materia de salud para la prevención, fumigación y contención del dengue por parte del gobierno del estado de Veracruz.Miembros de la Asociación de Jubilados UV, AC, ofrecen este lunes, a las nueve de la mañana en el café La Parroquia de la calle de Enríquez, una conferencia de prensa para hablar de algunos asuntos relacionados con el Instituto de Pensiones del Estado. La invitación la hacen a los representantes de todos los medios de comunicación que estén interesados en el tema.En su calidad de jefe de prensa de la Sección 1 Veracruz, del Sindicato de Trabajadores Portuarios y sus Ramales Veracruz, el periodista Felipe Mendiola Parra nos comentó que se actualizará el padrón de agremiados de la organización gremial de la cual es vocero y que el Secretario General, Jesús Hernández Fuentes, dará inicio la reafiliación del padrón de agremiados, para llevar a cabo el proyecto de otorgamiento de beneficios laborales, al que tendrán derecho todos los afiliados.Actualmente, hay unos 12 mil trabajadores inscritos que esperan los beneficios al iniciar lo que por ley les corresponde en las próximas firmas de contratos colectivos de trabajo, indicó el dirigente. Precisó que como veracruzanos tienen el legítimo derecho que concede la autoridad laboral, toda vez que ya existe reconocimiento oficial por parte de las autoridades de acuerdo al registro federal 6125, como sindicato libre independiente, que fue otorgado al líder nacional, León Jaime Torres de Luna.Jesús Hernández Fuentes hizo entrega de los nuevos nombramientos a los integrantes del comité que él encabeza para que, de acuerdo a sus comisiones, puedan atender los compromisos que demanda ese sector. Precisó que los beneficios para los trabajadores dependerán de los acuerdos y el ingreso laboral a la zona portuaria, por lo que insistió en que ya todos los interesados que laboran en esa área, desde ahora ya se pueden registrar en este sindicato libre independienteConcreto y directo del tuit de Joaquín López Dóriga: "La verdadera epidemia que está destruyendo a México, se llama MORENA".