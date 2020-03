Le fallan a Cuitláhuac

Desde la semana pasada corre una versión acerca de que, supuestamente, de Palacio Nacional le sugirieron al gobernador Cuitláhuac García sustituir a tres secretarios de despacho, a lo que el mandatario veracruzano se habría negado rotundamente.



Inclusive, se dice que en el caso concreto del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, el Jefe del Ejecutivo estatal habría respondido que "si él se va, entonces yo también me voy."



Personajes cercanos al mandatario veracruzano desmienten este rumor, pues sostienen --y con sobrada razón-- que Cuitláhuac jamás se negaría a una petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le guarda absoluta lealtad.



La sugerencia al gobernador, según ha trascendido, habría provenido de un funcionario de la Secretaría de Gobernación, lo que explicaría la reacción de García Jiménez, quien hasta ahora ha demostrado plenamente que nunca desacataría una instrucción presidencial.



Así que mientras López Obrador no se lo pida directamente, el mandatario estatal no realizará ajustes en su gabinete pese a que algunos de sus colaboradores no han podido superar aún la curva de aprendizaje después de casi 16 meses del inicio de su administración.



Uno de los casos más decepcionantes es el de la secretaria de Turismo y Cultura, Xóchitl Arbesú Lago, quien después de haber hecho el ridículo, hace un año, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, España, ahora acaba de protagonizar tremendo papelazo con el fiasco de la Cumbre Tajín, suspendida sorpresivamente este domingo bajo el pretexto del coronavirus, aunque la percepción general es que se hizo por la paupérrima afluencia de visitantes registrada durante viernes y sábado.



Y es que este festival artístico-cultural, que desde que se fundó en la administración del ex gobernador Miguel Alemán Velasco (1998-2004) ha ido de más a menos sobre todo por problemas de financiamiento, debió ser suspendido desde un principio precisamente por la amenaza de la pandemia, igual que como hace un mes, a mediados de febrero, lo tuvo que hacer también la Universidad Veracruzana al posponer la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU), que se realizaría del 27 de marzo al 5 de abril y cuyo país invitado era casualmente China, donde surgió el brote del COVID-19.



Cumbre Tajín tuvo que ser inaugurada por Arbesú Lago en ausencia del gobernador Cuitláhuac García, mientras que el titular de la Secretaría de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, envió en su representación al subsecretario de Planeación y Política Turística, Alejandro Aguilera Gómez.



El mandatario veracruzano no llegó presuntamente por el zipizape que elementos de Seguridad Pública del estado, ante la fallida operación política de la Secretaría de Gobierno, protagonizaron con campesinos totonacos de la organización RACIMOS que el viernes intentaron boicotear la ceremonia inaugural en demanda de una serie de apoyos oficiales.



Otro secretario que sigue fallando y cuya destitución le habrían sugerido también al gobernador fue el de Salud, Roberto Ramos Alor, quien no persuadió a tiempo a la secretaria de Turismo y a su jefe para que la Cumbre Tajín fuese suspendida, y tampoco ha podido frenar la propagación del dengue, ya que según datos oficiales de la Secretaría de Salud del gobierno federal, de 24 estados en los que se ha detectado la presencia de esta enfermedad, Veracruz es el primero con mayor número de infectados (497) y la segunda entidad con el más alto número de defunciones (8), sólo superado por Tabasco, con 11.



De acuerdo con una investigación del reportero Miguel Ángel Barragán, del diario digital alcalorpolitico.com, los casos de dengue en Veracruz se dispararon en los últimos dos meses, ya que el 13 de enero sólo se tenían registrados oficialmente 11 casos, pero el 10 de febrero la cifra creció a 273 y hasta el 9 de marzo pasado ya sumaban 497, según el informe "Panorama Epidemiológico de Dengue, 2020" consultado por el periodista porteño.



¿No será hora, de veras, que el gobernador vaya ajustando su gabinete aunque el presidente López Obrador no se lo pida personalmente?



TLACOTALPAN, OLVIDADA



Por cierto, en su edición de este domingo, el diario El Universal publicó un interesante trabajo de investigación sobre las 11 "ciudades patrimonio" de México, declaradas así por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) gracias a sus catedrales barrocas, teatros neoclásicos, palacios porfirianos y otros atractivos arquitectónicos y valores históricos excepcionales.



El diario capitalino destaca que solo detrás de Italia, España y Francia, México es el cuarto país con mayor cantidad de ciudades consideradas Patrimonio Mundial, así como el número uno en América, al concentrar uno de cada cuatro destinos que por su importancia cultural o natural están inscritos en esta lista.



Sin embargo, al final de este reportaje se consigna que "a pesar de estar inscrita en la lista del Patrimonio Mundial desde hace 21 años, por mantener la interpretación vernácula del estilo neoclásico en sus construcciones que datan de los siglos XVIII y XIX, Tlacotalpan, Veracruz, no aparece en el reporte debido a que actualmente en el sistema de la Secretaría de Turismo (Sectur) no se cuenta con información correspondiente a la ciudad."



¿Lo sabrá doña Xóchitl Arbesú después de casi 16 meses que lleva al frente de la Secretaría de Turismo y Cultura?