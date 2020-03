Orden, orden ante el COVID-19

1.- El Corona Virus ha trastocado la vida en casi todos los países del mundo; sin embargo, los países de África son los que menos ocupan espacios en el mundo de la internet.



Obvio que México no es la excepción y también ha tocado planes, programas y vidas. Mexicanos en el exterior piden apoyo para salir de los países donde temporalmente se encuentran; lo mismo en Italia, Francia, España que en Perú.



Las fronteras se han movido y motivado mensajes de ida y vuelta. Todos los protagonistas quieren tener la razón.



Y en tanto, cierran escuelas, universidades, gobiernos nacionales; ahora hasta el Poder Judicial ha puesto una barrera en sus funciones: unas justificables y otras no tanto.



La vida con normalidad de los mexicanos se h interrumpido. No sabemos hasta cuándo y hasta en tanto, eventos y celebraciones se irán a la suspensión.



La vida trastocada.



¿Equipos y hospitales, listos?



2.- El Colegio de Notarios en el estado ha procedido con cautela y si bien la función notarial es de orden público e interés social, está garantizada para todos los veracruzanos.



No obstante lo anterior, cada Notario, atendiendo las características de sus propias oficinas, bajo su estricta responsabilidad [como bien lo instruye la Dirección Colegiada de la Institución], deberán valorar las circunstancias, instaurando las prevenciones y medidas correspondientes, recomendando a los usuarios que solamente los interesados concurran a celebrar los eventos jurídicos notariales.



Iván Hillman Chapoy [presidente del Colegio] en unión de sus colegas dirigentes, han procedido con mesura, como debe ser, consciente de la importancia de la función notarial, pero sin perder de vista la realidad que vive el país.



3.- Que cada quien valore a quienes tienen responsabilidad: “…El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, afirmó que no es necesario en esta etapa de la pandemia de coronavirus Covid-19 cerrar las fronteras de nuestro país.



En entrevista, el funcionario declaró: “Nosotros estimamos que en este momento no es necesaria en nuestro país una medida de esa naturaleza”, sin embargo, agregó que respetan las decisiones que en ese sentido han tomado otros gobiernos.



El funcionario explicó que tanto la SSPC como la Guardia Nacional (GN), forman parte del Comité Nacional de Emergencias, que en este momento participa de manera subordinada en el Consejo Nacional de Salud, y anunció que estas instancias se reunirán este miércoles para acordar posibles nuevas medidas de contención de la pandemia.



Respecto a la situación en los penales federales, el titular de la SSPC dijo que han reforzado las medidas sanitarias de prevención y que, en la eventualidad de que se presente algún caso positivo, se tomarán las medidas de aislamiento necesarias para evitar el contagio entre la población carcelaria…”