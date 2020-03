Hacia un contagio masivo

“¡No, no, no y no. No hay un solo

caso de Covid-19 en Veracruz”

Roberto Ramos Alor

En el combate contra el Covid-19, México tiene el rostro de Hugo López-Gatell. Este médico cirujano es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno, pero su enorme exposición pública para informar de la pandemia lo han convertido, de facto, en el ministro de Salud del país.El presidente mexicano, en este caso el pelele Andrés Manuel López Obrador, ordenó a su gabinete que solo las autoridades sanitarias informen sobre el coronavirus, pero la palabra no la tiene el secretario de Salud, Jorge Alcocer, un médico e investigador de 74 años. Quien acompaña a López Obrador en sus conferencias matutinas e informa cada tarde sobre el avance de la enfermedad, que en México afecta a 53 personas, es el subsecretario López-Gatell.A medida que se profundizaba la crisis por el desabastecimiento de algunos medicamentos en México, este alto funcionario originario de Ciudad de México ha ido desplazando la imagen pública de Alcocer, quien antes de ser su jefe fue su profesor y director de sus tesis. López-Gatell también fue el encargado de presentar en verano pasado la estrategia de prevención contra las adicciones, llamada Juntos por la Paz, una apuesta personal del presidente López Obrador.Y desde la semana pasada, cada día a las 19:00 horas, informa a la prensa desde Palacio Nacional sobre los nuevos casos de contagio, expone las medidas del Gobierno e intenta con tono didáctico desmentir informaciones falsas.Por sus desaciertos, que han sido exhibidos públicamente por destacados epidemiólogos, intensivistas, autoridades en esta materia, un autor anónimo le escribe una carta circula en redes sociales y que, por su gran importancia dado el momento tan delicado que vivimos los mexicanos, transcribimos pues consideramos que por él, gracias a la ignorancia y necedad del presidente López Obrador, estamos al borde de un colapso humano y económico que traerá como consecuencia la muerte de miles de mexicanos y una tragedia económica que se traducirá en imparables actos de delincuencia: gente que robará y hasta matará por comer y llevar a sus hogares algo para que sus familiares sobrevivan. La carta dice:“Primero que nada le escribo para felicitarlo por sus logros académicos. Usted tiene un currículum impresionante Doctorado en Epidemiología por la Universidad John Hopkins, además un postdoctorado por la misma universidad. Es un logro que no cualquiera consigue. Más impresionante aún es el hecho de que pudiendo usted ganar muy buen sueldo en la iniciativa privada ha decidido ser un servidor público en México. Siendo que López Obrador decidió disminuir los sueldos de los servidores públicos.“Más que impresionado por sus logros profesionales y académicos, me encuentro consternado por su total y absoluta abyección a López, un hombre tan limitado. Que no le llega a usted ni a los talones. Me consterna sobre manera que por obediencia a él, usted traicionara el juramento hipocrático. Que muestre usted tanto desdén y desprecio por la vida humana. No sólo por los enfermos de cáncer, niños, mujeres y ancianos. Justo cuando no creí que se pudiera superar, sale usted con una novedad”. “Resulta ahora que una pandemia que ha puesto de rodillas a los sistemas de salud de China, Irán, Italia, España, que incluso ha provocado que la reserva Federal de Estados Unidos disminuya su tasa de referencia en menos de un mes, ¡DOS VECES!, haciendo que además emita un programa de quantitative easing por 700 mil millones de dólares, sea desestimada por usted. Como si se tratara de un simple raspón en una rodilla. Usted que tiene estudios de Epidemiología, ¿sabe o no sabe que hay al menos miles de vidas en juego?“Si tuviese usted al menos un gramo de dignidad ya hubiera renunciado a su posición en el gobierno, ya sea por incapacidad que al parecer no es su caso. Sin embargo, su conducta es negligencia criminal. Usted pudo declarar emergencia sanitaria, ya se ha hecho antes, usted mismo estuvo en la Secretaria de Salud cuando fue el brote de H1N1, usted en aquel entonces actuó de manera irresponsable. Algo que está volviendo a hacer. Sólo que esta vez es peor, por la alta tasa de contagio. En el caso de México no hay riesgo de que colapse el sistema de salud, por una sencilla razón. No hay sistema de salud, López, sus esbirros (incluido usted), y sus múltiples amos, se encargaron de destruir lo poco bueno que había.“Cómo epidemiólogo que es usted ¿cuál sería el peor escenario que pudiéramos enfrentar ante una situación de pandemia? Ya se puso a pensar que está siendo cómplice de algo que en un futuro cercano podría ser juzgado como crimen de lesa humanidad. Sabe que los mismos se persiguen en cortes internacionales y que nadie de los miembros de MORENA va a poder salvarlo. Quizá piense en que podría continuar su carrera en la docencia ¿Honestamente quién cree que querría tener a un profesor como usted? Sabe, no hay mucha diferencia entre usted y aquellos que han realizado experimentos prohibidos en humanos, usted actualmente está conduciendo uno de contagio masivo”…. Como dice AMLO: eso calienta.En los pasillos del palacio de gobierno se hizo oficial ayer que Esteban Ramírez Zepeta ya renunció a su cargo en Gobierno del Estado y que por lo tanto se confirma lo que en este espacio adelantamos; va por la dirigencia estatal de Morena con todo el apoyo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Esteban Ramírez Zepeta presentó ayer su renuncia al cargo que desempeñó durante la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, no sin antes agradecer al mandatario estatal la oportunidad y la confianza depositada en él.Ramírez Zepeta se separa de su encargo administrativo para contender por la dirigencia estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en apego a lo que marcan los estatutos internos de este instituto político. Esta decisión establece un ejemplo para todos aquellos que quieren participar como candidatas o candidatos en las elecciones locales que se celebraran el primer domingo de julio del año próximo.Los estatutos internos de Morena establecen que para cualquier método de elección no se debe ocupar ningún cargo público en los gobiernos en sus distintos niveles. Esteban Ramírez iniciará de inmediato recorridos por todo el estado para platicar con los militantes a fin de conocer sus propuestas e incluirlas en su programa de trabajo. El aspirante a dirigir los destinos de Morena dijo que está sumamente orgulloso de militar en dicha organización política, "sobre todo me ha tocado la gran suerte de trabajar con personas sumamente humanas y talentosas, como el jefe del ejecutivo estatal".Ramírez Zepeta lleva como compañero de fórmula al diputado local, presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, una estrella de la operación política.