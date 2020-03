Sur violento

Este martes, alrededor del mediodía, entre Sayula y Ciudad Alemán, a la altura de la congregación La Cerquilla, fue ejecutado Raymundo Elmer Prior Reyes, comandante de la Policía Municipal de San Juan Evangelista.



El jefe policiaco era originario del municipio Ixhuatlán de Madero, en la Huasteca veracruzana, donde fue presidente municipal por el PRI en el trienio 1995-1997.



También fue comandante de la Policía Ministerial de Acayucan en tiempos del ex procurador fidelista Emeterio López Márquez, cuando los hermanos Ponciano y Cirilo Vázquez Lagunes, el llamado "Caudillo del sur", fueron ejecutados, el primero en junio de 2006 y el otro cinco meses después.



San Juan Evangelista es una zona donde imperan los intereses e influencia de los medios hermanos del extinto cacique sureño, Abel y Erasmo Vázquez González; éste último, presunto líder de un grupo de ganaderos que se han manejado como "autodefensas" y que hace tres semanas realizaron una caravana de Cosoleacaque a Las Choapas con gente armada a bordo de casi 500 vehículos.



Entre los antecedentes del comandante Prior Reyes destaca que siendo alcalde de Ixhuatlán de Madero fue vinculado a la tortura y asesinato de los hermanos Rolando y Atanasio Hernández Hernández, detenidos por elementos de la entonces Dirección General de Seguridad Pública del Estado durante el desalojo de un rancho del cacique y ex alcalde priista Tranquilino Hernández Reyna, caso que fue retomado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



Recientemente se había desempeñado como comandante del IPAX en Acayucan, siendo relevado en diciembre de 2018 al cambio de la administración estatal.



Este comandante, apodado "La Cuija", era señalado como presunto operador del ex fiscal regional en Acayucan de la ex Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, José Roberto Sánchez Cortés, alias el "80" o "Huevochas", ex jefe de "Los Z" y hoy presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el sur de la entidad.



Coincidentemente su ejecución se dio tres semanas después de haber sido liberado un familiar de los Vázquez González, detenido a principios de febrero pasado en León, Guanajuato, el cual habría huido de Veracruz tras ser señalado en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz como presunto generador de violencia en el sur del estado, donde le atribuyen varios homicidios en la región de Acayucan y San Juan Evangelista.



Entre los crímenes que le imputan está el del Teniente Mariano Rodríguez Pérez, ejecutado en Acayucan el 6 de febrero de 2019 en supuesta represalia porque el militar retirado se habría resistido a transportar drogas y armas en las patrullas municipales.



Al momento de ser detenido en León, según versiones periodísticas, le fueron confiscadas dos armas largas tipo fusil calibre .556 mm; dos pistolas tipo escuadra calibre .380 mm y 35 cargadores abastecidos con 300 cartuchos útiles calibres .380, 40 y .556.



Sin embargo, el 24 de febrero pasado, mediante un acuerdo de desistimiento de la acción penal, la Fiscalía General de la Repúblico lo dejó en libertad. A su regreso a Veracruz, declaró que procedería legalmente en contra del gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, pues acusó que sus guaruras y la Policía Municipal lo detuvieron de manera ilegal.