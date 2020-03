Pensionados del IMSS-ISSSTE-IPE también son adultos mayores...

1.- Ante el anuncio del presidente AMLO de que anticiparían el pago a los adultos mayores del padrón del gobierno federal, los pensionistas del IMSS, ISSSTE, e IPE, en las mismas condiciones, también solicitarían, seguramente, que les depositen esos cuatro meses anunciados, de su pensión en esos Institutos, para hacer frente al desorden que se ha dado por las compras apanicadas en los grandes centros comerciales.



Esto reportan que dijo AMLO: México.- "...El presidente AMLO anunció un adelanto de 4 meses de pensión a adultos mayores, como parte de las medidas implementadas para reducir el impacto del contagio comunitario de coronavirus Covid-19, previsto para finales del mes de marzo por el gobierno federal.



En su conferencia mañanera de este miércoles 18 de marzo, el titular del Poder Ejecutivo federal dijo que confía en que la situación económica general logre superar la crisis provocada por el coronavirus, pues dicho fenómeno no se originó en México sino obedece a una tendencia internacional como parte de los efectos de la pandemia...” SPD.



2.- Pero AMLO dijo más: "...López Obrador indicó que otro punto que se abordó durante la reunión de este martes fue que el gobierno mantendrá una política de austeridad."



"A diferencia de las crisis anteriores no le pidamos al pueblo que se apriete el cinturón, sino que sea el gobierno que se apriete el cinturón, esto no solo es austeridad, es más trabajo, más eficiencia, menos derroche, pero que no sea el pueblo el que padezca la crisis. Eso lo vamos a garantizar en las circunstancias más complicadas, estamos blindando al pueblo”, destacó.



Respecto a las medidas anticipadas que están tomando algunos estados como cerrar establecimientos como bares, restaurantes, cines y cancelar celebraciones patronales, el mandatario rechazó esas medidas porque dijo que hay personas que viven al día por lo que su economía quedaría lastimada.



López Obrador aseguró que su gobierno está actuando con responsabilidad e indicó que ya definió las medidas que se aplicarán durante las otras dos fases previstas para las próximas semanas.



"Por eso se definió un plan, me piden que intervenga más, quisieran que saliera con una mascarilla y diciendo que es muy probable que cerremos los aeropuertos, saben que vamos a promover que se cierren los restaurantes, que ya la gente no pueda moverse, eso no”, comentó.



En ese sentido, dijo que adelantarse a tomar medidas, desgastaría a los ciudadanos. "En el plan sanitario los expertos nos dicen que no, además para qué desgastarnos hasta mentalmente, vamos a vivir con la preocupación y ya cuando se necesite tener más tranquilidad, ojalá no suceda pero que se desate la epidemia, vamos a estar sin defensas, todos débiles, eso sí nos va a afectar mucho”, indicó.



Que quienes lean estas partes, que juzguen sus dichos...



3.- Washington.- El presidente Donald Trump dice que prohibirá temporalmente los cruces no esenciales de la frontera con México debido a la epidemia de Covid-19.



En su conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump dijo que invocará una ley federal que le permite prohibir el ingreso de solicitantes de asilo y personas que cruzan la frontera. Precisó que solo quiere permitir los cruces considerados esenciales, para el sector médico, el militar y otros.