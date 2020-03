Quieren ocultar la realidad

“El coronavirus es el

enemigo de la humanidad”

OMS

¿Qué intención tendrá tratar, a como dé lugar, de negar la información a los veracruzanos sobre lo que pasa en la entidad? Eso es un síntoma de complicidad, inseguridad, falta de oficio político y otras conductas que no tienen nada que ver con una buena administración. ¿Qué caso tiene aferrarse a la hipótesis de que en la entidad no hay un solo caso de Covid-19, cuando familiares de una jovencita que dio positivo tomó la decisión de compartir la información a través de las redes sociales con la finalidad de dar el mensaje de cuidarse, de no confiarse, porque esa pandemia mundial ya llegó a México, como era de esperarse?... La verdad, no entendemos, hoy sabemos que en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río es donde están esos casos, por lo que, posiblemente por ello, las autoridades decidieron suspender actividades escolares tanto del nivel básico como en las facultades de la Universidad Veracruzana desde este martes y no hasta el lunes próximo como en el resto del estado.Nada más sano que mantener informada a la sociedad. Tratar de engañarla desacredita a la autoridad, sobre todo en estos tiempos de redes sociales en las que se entera uno de todo, hasta de la vida privada de la gente.Nada como la verdad para atajar rumores, versiones malintencionadas y perversiones de los adversarios políticos, no enemigos, diría AMLO. El arte de gobernar requiere de eso, de mantener bien informado al pueblo cuya respuesta siempre es de apoyo. Nadie de los que vivimos en Veracruz queremos que le vaya mal al gobierno, menos en las circunstancias tan delicadas en que nos encontramos; todos queremos acciones acertadas de los funcionarios para combatir al enemigo, en este caso el Covid-19 y la violencia que no deja de cobrar víctimas todos los días.Qué bueno que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Veracruz haya confirmado los primeros dos casos de Covid-19 en la entidad. Se trata de una mujer de 22 años de edad y un hombre de 24, quienes se ubicaron en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín desde hace varios días, y que la SS-Ver se negaba a reconocerlos.En conferencia de prensa, el titular de esa dependencia Roberto Ramos Alor, con la seriedad que debe comportarse siempre, recomendó a la población seguir las medidas básicas de prevención: lavarse las manos con frecuencia, estornudo de etiqueta, saludo a distancia y permanecer en el hogar en caso de presentar síntomas; así como priorizar el cuidado de los adultos mayores.A las autoridades correspondientes recomienda suspender temporalmente las actividades no esenciales en los sectores público, social y privado, evitando así concentraciones de más de 5 mil personas. Al momento son 30 los casos analizados en la entidad, de los cuales 24 resultaron negativos, 4 siguen en investigación (en Orizaba, Fortín y Xalapa) y los dos positivos mencionados en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín.Y algo que no queremos dejar pasar es esto: a los egresados de las facultades de Medicina de la UV, que están haciendo su internado de pregrado, los han asignado a los filtros de las clínicas con que cuenta el sector salud, para que sean ellos los primeros en recibir a los sospechosos y a los contagiados, con lo que inevitablemente serán, del sector salud, las primeras víctimas del contagio. La relación con estos internos de pregrado es académica, no laboral, por lo tanto no los pueden obligar a autoinmolarse. Ojalá los jóvenes tomen conciencia del abuso, se unan y rechacen esta criminal medida...Cuando comenzó el programa de limpieza de banquetas de parte de las autoridades municipales de Xalapa, vimos con escepticismo que esta tarea pudiera llevarse al cabo, dados los intereses tan fuertes que hay entre el comercio informal. Los formales que agarraron las banquetas para colocar anuncios publicitarios, mesas y sillas para su clientela, talleres mecánicos, esos no fueron problema, los demás, sí.Sin embargo, Hipólito Rodríguez Herrero no ha bajado la guardia, ha aguantado los plantones y las protestas que se han generado de parte de los comerciantes informales que se adueñaron de nuestras banquetas para instalar sus changarros, es cuestión de darse una vueltecita por el paseo de Los Lagos para darnos cuenta de los resultados de esta acción que nos recuerda cuando Reynaldo Escobar Pérez, siendo presidente Municipal, logró desalojar de comerciantes la zona de El Árbol donde hasta se traficaba con droga, se robaba la energía eléctrica y se obstruía el paso a los peatones y personas que habitan en esa amplia zona. Reynaldo echó todos los huevos en la canasta y corrió el riesgo cortando de raíz un mal de más de 20 años. Los vecinos lo recuerdan con gratitud.Lo mismo pasa ahora con Hipólito Rodríguez Herrero, quien está limpiando la ciudad de changarros, publicidad que ensucia el medio ambiente y retirando los estorbos que la gente pone en los arroyos para “apartar” los lugares como si fueran de su propiedad. Vivir en una ciudad limpia es una aspiración de los xalapeños.Los partidos políticos que estarán participando solos o en alianzas en la próxima contienda electoral por las presidencias municipales, las diputaciones locales y las federales que estarán en juego, analizan los perfiles de personajes a los que podrán lanzar como sus candidatos, procurando que cuenten con un buen margen de posibilidades de triunfo.En el caso de Xalapa, el partido Morena cuenta con un importante activo con amplias posibilidades de suceder en el cargo al maestro Hipólito Rodríguez Herrero, nos referimos al joven Antonio Luna Rosales, Director General de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, un morenista xalapeño que aportó gran esfuerzo y trabajo, gracias a su experiencia en estos menesteres, a la campaña del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Luna Rosales ha participado en la vida política de Xalapa y es ampliamente conocido en todos los círculos sociales donde se le aprecia por su comportamiento, don de gentes, vocación de servicio y cariño por su ciudadDelincuentes que actuaron con total impunidad, la que este gobierno les ha dado, incendiaron la noche del pasado martes dos vehículos en diferentes puntos de la ciudad de Coatzacoalcos. El primer caso ocurrió en la colonia El Tesoro, donde un automóvil Nissan Platina terminó calcinado al ser incendiado con bombas molotov que fueron lanzadas desde 3 motocicletas donde se desplazaban al menos 5 delincuentes, según reportan testigos.Minutos después, otro vehículo de la marca Chevrolet fue calcinado con el mismo modus operandi en la colonia Transportistas. Cabe destacar que en ambos hechos delictivos, ni una sola patrulla de la SSP o de la Guardia Nacional, o la Marina, o el Ejército, hizo acto de presencia, ni antes, ni durante, ni después de los atentados, lo que deja en total indefensión y zozobra a los ciudadanos porteños que viven aterrorizados por los secuestros, asesinatos, cobros de piso, ejecuciones, violaciones, feminicidios, y demás delitos que se suceden todos los días desde hace más de 1 año con total impunidad, sin que nadie del Gobierno Estatal o Federal haga algo para detener todo esto.No queremos imaginar qué pasará cuando pasemos a la fase tres de la contingencia que enfrentamos por la presencia del coronavirus. La capacidad hospitalaria no es suficiente en tiempos normales, pues con cientos de pacientes reclamando atención, medicamentos no hay, es de las tantas cosas que al gobierno no interesan porque siguen el modelo de AMLO, y entonces qué pasará... Que el Señor se apiade de nosotros.Escríbanos a [email protected]