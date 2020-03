Palo a Yolli García

La semana antepasada, Yolli García Álvarez, quien está por dejar el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) ya que su periodo como comisionada concluye el próximo miércoles 25, inició de manera oficiosa una investigación en contra del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, por datos personales debido a unas fotografías en las que aparecen menores de edad y que fueron publicadas en la cuenta de Twitter del titular de la SEGOB.



Lo que sorprendió en el segundo despacho de Palacio de Gobierno es que García Álvarez procediera sin que existiera denuncia formal de por medio, basándose sólo en un tuit de una periodista.



El pasado 6 de marzo, en este mismo espacio, comentamos que "a ver si a la comisionada del IVAI no le reactivan alguna de las cuatro denuncias penales que nos aseguran están archivadas en la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que podría dar al traste con su aspiración de ser consejera del Instituto Nacional Electoral..."



Pero no, la liebre no saltó en la FGE a cargo de Verónica Hernández Giadáns --ex directora Jurídica de la SEGOB--, sino que sorpresivamente brincó en la Subdirección de Responsabilidades Administrativas y Substanciación del Órgano Interno de Control del IVAI, que el pasado jueves 12 le impuso provisionalmente como medida cautelar la suspensión temporal de la función pública, pues la comisionada se negó a entregar su declaración patrimonial argumentando que ya lo había hecho ante el Congreso del Estado.



Y es que en la investigación que se le practicó, le fueron detectadas a doña Yolli al menos cinco propiedades: una casa y tres terrenos en La Orduña, congregación del municipio de Coatepec, y una casa en el estado de Baja California Sur --donde Cisneros radicó más de 40 años antes de retornar a Veracruz--, la cual adquirió casi nueve meses después de haber arribado en marzo de 2014 al IVAI.



La suspensión provisional de sus funciones no significa que la consejera sea culpable; simplemente forma parte de un proceso de investigación por una presunta falta administrativa grave que está tipificada como enriquecimiento oculto. El Acuerdo de Inicio de Incidente es el número OIC/IMC/001/2020.



García Álvarez tramitó un amparo contra la suspensión temporal que le impuso el Órgano Interno de Control del IVAI, recurso que apareció publicado este miércoles 18 en la lista de acuerdos del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con el número de expediente 185/2020. Pero, según trascendió, el juez federal determinó mantener firme su separación provisional, concediéndole audiencia hasta el 27 de abril para analizar de fondo si fue legal o ilegal su suspensión; sin embargo, para esa fecha, la comisionada ya habrá concluido su periodo.



Y es que la consejera entregó su declaración al Congreso local desde 2014, cuando ingresó al IVAI, pero a partir de 2017, por ley, se impuso la obligación de hacerlo ante el Órgano Interno de Control de este ente autónomo.



Su situación se complicó debido a que la instancia interna del IVAI solicitó al Congreso del Estado evidencia de la declaración patrimonial de la comisionada, pero la actual Legislatura local les notificó que no la poseían.



Por eso es que en la sesión de este martes, en la que el pleno del IVAI emitió el acuerdo para suspender plazos y términos, así como actividades por la emergencia de la pandemia del coronavirus, Yolli García ya no formó parte de tal decisión. Sólo participaron los comisionados José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez.



ESPOSA DE ZENYAZEN... ¿AL IVAI?



Por cierto, trascendió que son más de 20 los aspirantes a suceder a Yolli García en el IVAI, de los cuales alrededor de 15 son mujeres, las cuales llevan mano por razones de equidad de género, ya que actualmente están en funciones dos comisionados varones.



Llamó la atención que a escasos minutos de que venciera el plazo para inscribirse --el viernes de la semana anterior fue el último día, de acuerdo con la convocatoria emitida por la LXV Legislatura local-- acudió a registrarse la señora Liliana López Colorado, quien para más señas es la esposa del secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, muy cercano a Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado.



¿A poco ya tienen el "tamal" hecho para elegir a la sucesora de la comisionada Yolli García?



De ser así, ¿qué caso tiene entonces que las demás candidatas --entre las que destacan otras mujeres muy preparadas en leyes y normas de transparencia y protección de datos personales-- cumplan con la siguiente etapa de entrevistas para demostrar sus conocimientos y experiencia en la materia ante los diputados que junto con Gómez Cazarín integran la Jucopo?



Y es que sospechosamente, en esta ocasión, en vez de integrar y proponer una terna como se hacía anteriormente, el órgano colegiado presidido por el coordinador del grupo legislativo de MORENA sólo elegirá a un solo candidato que deberá ser aprobado por el pleno, ante el cual rendirá protesta la próxima semana.