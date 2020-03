... Por irónico que pudiera parecerles amables lectores, en los hospitales de Veracruz es donde se están generando la mayoría de los comentarios adversos en relación con el manejo del Coronavirus, pues desde médicos hasta empleados de intendencia, advierten que no cuentan con medicamentos ni insumos necesarios para una contingencia como esta y lo que es peor, sin estrategia para actuar de ser necesario.Basta visitar los hospitales del sector salud a cargo del gobierno del estado en los municipios de Veracruz y Boca del Río, sobre todo en este último, para escuchar esas lamentaciones de su personal. “Ni sulfato ferroso hay en el hospital”, mencionan los médicos, cuando se trata de un medicamento en contra de la anemia, el más barato en el mercado, no supera los 30 pesos.Volviendo al tema, es tal la preocupación del personal de los hospitales, pero sobre todo la impotencia para enfrentar el también llamado COVID 19, que el comentario generalizado es que pararán labores y en algunos casos, piensan hasta renunciar para que no sean los chivos expiatorios de “los jefes” del sector salud en Veracruz, que ni atan ni desatan, de tan improvisados que son.Por ello no les extrañe amables lectores, que en estos días el personal de esos hospitales en la conurbación Veracruz- Boca del Río, hagan pública su inconformidad por no tener los insumos necesarios para atender a los afectados por el Coronavirus y, sobre todo, para protegerse ellos mismos de la afección.Es tal la carencia de esos insumos y medicamentos, que han tenido que sugerirle a los familiares de sus pacientes que ellos mismos adquieran lo necesario en las farmacias cercanas, para así paliar la enfermedad.... Desafortunadamente en el sector salud del gobierno federal esta situación ya hizo crisis, pues ayer jueves personal de la clínica 66 del IMSS en la ciudad de Xalapa salieron a manifestarse públicamente, porque carecen de los insumos básicos para protegerse y evitar ser contaminados por el coronavirus.Valiente la actitud de la representación sindical de ese nosocomio en Xalapa, pues cierto es que ellos son los que deben estar totalmente sanos, al cien, para atender la contingencia.Por todo lo anterior amables lectores, surge la obligada pregunta ¿qué hacen los directivos del sector salud en nuestro estado para mantener la ecuanimidad entre su personal de los hospitales de Veracruz y Boca del Río?, la cual evidentemente tiene una sola respuesta “nada”, pues lo que se ve no se juzga.... Por si aún no se convence amable lector de lo lento que están actuando los que circunstancialmente están al frente de la actual administración estatal ante esta crisis provocada por el Coronavirus, los alcaldes yunistas de la conurbación Veracruz- Boca del Río, Fernando Yunes Márquez y Humberto Alonso Morelli, han dispuesto varias acciones para evitar la propagación de la enfermedad.Al menos en esta región desde ayer jueves cerrarán bares, clubes nocturnos y otros tantos desveladeros para así evitar la proliferación del COVID 19.Así mismo se cierran prácticamente las playas y los negocios asentados en las mismas, hasta en tanto pasa la crisis.En Xalapa, la capital del estado aún lo están ponderando y los del gobierno estatal, bien gracias.... Usted como muchos o miles se están preguntado en medio de esta crisis ¿dónde está el piloto?, a lo cual solo hay una respuesta: quien sabe.... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar