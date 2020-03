Ya sé cómo no contagiarme

“El populismo pone

en riesgo la salud”

Julio Frenk

Fueron estos dos últimos días de saturarse de información sobre el coronavirus. Artículos y entrevistas con autoridades en la materia (infectología) y decenas de trabajos publicados en medios digitales, ya sea de analistas políticos o, también, expertos en salud pública y epidemias.Difícil mantener la ecuanimidad después de tanto abrevar información respecto de una enfermedad que amenaza con alcanzarnos, y muy difícil salir bien librados de esta por dos razones: 70 años de vida e hipertensión arterial.Y nada mejor que atestiguar el intenso activismo desplegado por miles, millones de mexicanos que, en los últimos días, vía las “benditas” redes sociales –Twitter y WhatsApp de manera relevante– para confirmar que el liderazgo en la respuesta a la crisis está ahora en la ciudadanía y que es a través de aquellas que se ha conseguido imponer ya la convicción de sumarse a una suerte de “aislamiento social” voluntario, en tanto que el primer nivel de la administración central mantiene una actitud de supuesto pasmo ante el problema que amenaza agravarse al paso de las horas.Al gobierno de la 4T sigue sin importarle mucho que los mexicanos se contagien. El mismo presidente AMLO predica con el ejemplo, sigue saludando de mano, ha dejado de besar y morder a los niños seguramente por los señalamientos que le hicieron de pederasta de clóset, sigue organizando actos masivos en los que los asistentes se untan entre ellos con altas posibilidades de contagio del Covid-19 (ojalá no) y se resiste a pasar a formalmente a la fase dos de la contingencia provocando que el mal avance y se propague entre más mexicanos.Ninguna medida que un gobierno toma para evitar contagios es exagerada. Primero que nada está la salud de los gobernados, los recursos económicos para eso son, para invertirse en el bienestar de los mexicanos, no para dispersarlos entre vagos para supuestamente tenerlos cautivos con su voto y con esto provocar la muerte de otros mexicanos que no tuvieron acceso a la salud porque ese rubro no cuenta con recursos suficientes, o le fueron recortados.En fin, que la sociedad –la que analiza, que piensa seriamente- viendo este criminal escenario sola se ha ido organizando para, los que pueden, aislarse completamente en sus domicilios tratando de evadir el contagio, penoso con los que no pueden hacerlo porque viven al día, tienen que salir a las calles a trabajar para obtener recursos y poder subsistir, pero la mayoría de mexicanos que viven en las grandes ciudades, que laboran en alguno de los tres niveles del gobierno o en empresas privadas que les han dado estos días para que se encierren, lo han hecho cooperando con ello a que las pocas y deficientes clínicas y hospitales del sector salud no se saturen de personas que se sienten con los síntomas del coronavirus, y que van a “checar” que no sea provocando con esto aglomeraciones, incluso en consultorios particulares.Los expertos y la experiencia de países donde les ha pegado la pandemia muy fuerte indican que hay que encerrarse, y en ese encierro lavarse obsesivamente las manos, ponerse gel antibacterial con más alcohol de lo normal, o sea especial para este caso, y a esperar que Dios nos ayude a brincar este delicado trance... La sociedad nuevamente tiene que organizarse por sí sola porque el gobierno de la 4T no da pie con bola.¿Qué se puede uno salvar del coronavirus? Sí, siga las recomendaciones de los expertos, no se distraiga con lo que el gobierno haga y diga, y lo va a superar junto con nosotros, bueno, eso esperamos.Autoridades municipales de la capital del estado, al igual que otras ciudades importantes del país, como la CDMX, ha puesto en marcha medidas preventivas y de actuación para evitar la propagación del Coronavirus (Covid-19), a partir de este fin de semana y hasta nuevo aviso, ordenando la suspensión de diversas actividades comerciales en el municipio, según lo informó el director de Desarrollo Económico, Gerardo Martínez Ríos. El funcionario detalló que las medidas son obligatorias para salones de fiesta, casinos, antro, cantinas, centros botaneros, nocturnos, discotecas, cervecerías, videobares, cabarets, peñas, pulquerías y cualquier otro centro nocturno en el que se lleve a cabo la venta de bebidas alcohólicas en botella abierta o al copeo.De la misma manera se deberán implementar en los negocios la limpieza y desinfección de espacios, de superficies y objetos de uso común como mesas, escritorios, herramientas, manijas, teléfonos, equipos de cómputo, cajas de compras, así como en las zonas con mayor tránsito y manipulación.Y con respecto de los giros comerciales relacionados con venta de alimentos (restaurantes, cafeterías, fondas, taquerías, pizzerías), además de lo anterior deberán evitar la cercanía de las mesas y de los comensales, reduciendo el aforo del establecimiento hasta en 50 por ciento. Se deben adoptar medidas que aseguren el distanciamiento entre personas de uno a dos metros.En su comunicado de ayer, el arzobispado de Xalapa informó a la feligresía que “los templos parroquiales de la Arquidiócesis de Xalapa se mantienen abiertos para seguir ofreciendo aquellos servicios que son indispensables para mantener la salud espiritual de nuestros feligreses. El fin último de todas las acciones de la Iglesia Católica es la Salvación de las personas. La caridad pastoral nos mueve a caminar cerca de nuestros feligreses, por ello se seguirá celebrando la Sagrada Eucaristía que es el alimento de los cristianos”.En el texto del comunicado se informa que “en este periodo de contingencia sanitaria, el Sr. Arzobispo ha dispensado de asistir a la misa dominical los niños, a las personas mayores de 60 años, a las personas que tienen alguna incapacidad, a quienes padecen alguna infección respiratoria y a todos los que en conciencia y con responsabilidad deciden mantenerse en sus hogares.“Somos conscientes también, dadas las condiciones de pobreza y miseria que vive nuestro país, que muchas personas que desearían quedarse en su casa, no lo podrán hacer porque necesitan trabajar para poder comer pues cada día con sus manos consiguen el sustento diario. Ante esta contingencia de salud, se necesitaría tener un plan nacional y reorientar los apoyos sociales. La vida de las familias está en riesgo. No basta decirles que se queden en sus casas, los pobres quisieran saber cómo le harán para sostenerse en un periodo de cuarentena. En esas circunstancias necesitaremos no sólo pensar en protegernos nosotros sino también en apoyar a quienes nos necesitan.“Para quienes permanecen en sus hogares pueden aprovechar los múltiples recursos que se ofrecen hoy por los medios de comunicación, la radio, la televisión y el internet. Para quienes tienen servicio de cable existen canales católicos como MARÍA VISIÓN o EWTN que transmiten la misa todos los días; de igual manera algunas televisoras locales estarán transmitiendo en TV abierta la celebración eucarística dominical. Desde Xalapa, por la radio comercial, tenemos también la trasmisión de la misa del Arzobispo a través del grupo Oliva Radio y del grupo Avan Radio así como del grupo Molina Comunicaciones desde la ciudad de Perote.“Después del desierto está la tierra prometida, la noche oscura que estamos comenzando pasará, no será interminable y debemos mantenernos unidos, llenos de esperanza, practicando la caridad, sabiendo que Dios nunca nos abandonará, como dice el salmo que hemos citado (23-22), “su bondad y misericordia nos acompañarán todos los días”.Carmen Salinas se encuentra en medio de la polémica luego de que hiciera ciertas declaraciones en contra de los chinos. Durante una entrevista la actriz, dijo que el coronavirus es un ‘‘castigo por comer perritos y gatitos en China’’, por si fuera poco utilizó una palabra racista y discriminatoria al decir ‘‘chinito’’. Es por ello que la Embajada de China en México decidió emitir un comunicado en el que agregan que les resultó ‘‘absurdo y ofensivo’’ las palabras de Salinas, seguido de fuertes señalamientos.‘‘No se ha logrado identificar el origen del nuevo coronavirus hasta el momento. El discurso extremo de Sra. Carmen Salinas revela falta de conocimiento básico e ignorancia. Es increíble que personas con preparación académica profesional, como el contador Jorge Alcázar, no entienda que la gasolina bajó de precio por la caída del precio del petróleo a nivel mundial y la puesta en el mercado, a la libre competencia, de nuestra gasolina, no porque López Obrador lo haya decidido como asegura. Carajo, qué niveles tan vergonzosos de fanatismo.