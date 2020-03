Gabinete en cuarentena

En estados como Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo, los gobiernos estatales y municipales no sólo han agilizado medidas sanitarias para contener la pandemia del coronavirus sino que, además, han anunciado programas de estímulos fiscales y de apoyo financiero a empresarios, comerciantes y a otros sectores sociales y productivos que se verán afectados por el impacto económico del COVID-19.



En Veracruz, en cambio, el gabinete económico parece estar en cuarentena. Y es que este fin de semana, por ejemplo, el alcalde de Tecolutla, Juan Ángel Espejo Maldonado, urgió al Congreso local para apoyar a todos los municipios veracruzanos con vocación turística que dependen en su mayoría de esta actividad económica para sobrevivir, pues advirtió que ante la crisis de salud que enfrenta el país por la presencia del coronavirus y las medidas urgentes que se deben tomar para evitar un contagio masivo a la población, se avecina una crisis económica que sobrepasa a los ayuntamientos por el cierre de las fuentes de empleo que impactará a la ciudadanía de estos lugares dedicados mayormente al turismo.



El edil refirió que entre las medidas preventivas, como el de la “sana distancia” social, se estableció el cierre de playas, de comercios y la cancelación de eventos masivos para evitar la aglomeración de gente.



El munícipe costeño dijo que, derivado de estas acciones, se avecina una crisis más ya que cientos de familias que dependen del turismo verán seriamente mermada su economía, por lo que ya se preparan acciones paliativas por parte del Ayuntamiento, pero remarcó que se requiere de un apoyo extraordinario para estos municipios que dejarán de recibir turistas por tiempo indefinido.



Por lo anterior, el alcalde pidió al Congreso del Estado que no los dejen solos y que aprueben una partida extraordinaria para los municipios turísticos que se verán gravemente afectados por esta crisis de salud.



Sin embargo, hasta ahora, ni la Secretaría de Turismo, ni la de Desarrollo Económico y tampoco la Sefiplan han propuesto algún plan de ayuda para los sectores productivos como ya lo han hecho en otras entidades.



En Oaxaca, por ejemplo, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa anunció estímulos fiscales para empresarios de la entidad que serán vulnerables a los efectos económicos de la pandemia de COVID-19.



El mandatario priista ofreció apoyos tributarios durante el segundo bimestre de 2020, entre marzo y abril, e indicó que para calcular el impuesto a la nómina, de reducirse las utilidades de un patrón en 50 por ciento en comparación con el año anterior, se otorgará 50 por ciento de descuento en el pago del gravamen, mientras que a los hoteleros prometió condonarles el impuesto al hospedaje.



También informó que su administración tiene autorizada una línea de crédito por 3 mil 500 millones de pesos solicitada para una emergencia, recursos con los que proyecta ejecutar más de 100 obras de infraestructura en cuanto concluya la amenaza por el coronavirus, para generar empleos y reactivar el flujo de dinero en el estado.



HIPÓLITO, EL COVID-19 DE MORENA



El que sigue cavando la tumba electoral de MORENA en la capital del estado es el alcalde xalapeño Hipólito Rodríguez Herrero, quien en plena contracción económica por el impacto de las medidas de contención de la pandemia del coronavirus emprendió una campaña contra comerciantes establecidos para que efectúen un pago de derechos por los anuncios que se tengan colocados en puertas, bardas, toldos, techos, ventanas, ya sea adosado a su vivienda o negocio, o sobre todo en la vía pública.



Pequeñas y medianos empresarios, que están al borde de la quiebra, se quejaron de que recientemente personal de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Xalapa está pasando "a invitar" a que se regularicen y cobrando el derecho dependiendo el tamaño del anuncio, advirtiéndoles de posibles multas si no se regularizan.



Comentan que la administración municipal de Rodríguez Herrero, urgido de recursos, ha desempolvado un antiguo reglamento de industria y comercio municipal el cual contempla que se debe de solicitar un permiso y pagar los derechos para la colocación de estos anuncios.



Refieren que acudieron a la Dirección de Desarrollo Urbano a consultar los costos y especificaciones de los anuncios publicitarios "Tipo B", indicándoseles que de cualquier medida y hasta 6 metros de largo, el costo aproximado es de 4 mil pesos.



En cambio, el Ayuntamiento del puerto de Veracruz, que preside el panista Fernando Yunes Márquez, implementó 10 beneficios fiscales ante la contingencia sanitaria por COVID-19.



La administración municipal del hijo del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares acordó, por ejemplo, prorrogar el 20% el descuento en el pago del impuesto predial, para que aquellos que no pudieron hacerlo durante el mes de marzo por esta contingencia, no pierdan este beneficio. Además, su pago lo pueden hacer en línea través de la Tesorería Virtual.



El Ayuntamiento porteño tampoco cobrará el certificado de valor catastral, con el objetivo de agilizar los trámites por traslado de dominio.



En materia de comercio otorgará un 50% de descuento en las licencias de apertura a todos los negocios de nueva creación. A los que refrenden la actividad económica, un 20%, y los permisos provisionales, incluido el ambulantaje, no tendrán costo.



En cuanto a Limpia Pública, el derecho por servicio de recolección de desechos sólidos tendrá un 50% de descuento para los comercios. En Protección Civil se otorgará el mismo descuento en los dictámenes técnicos de bajo riesgo.



Además determinó aplicar en todos los mercados municipales un 50% de descuento en los derechos de ocupación de inmuebles de dominio público.



Respecto a Tránsito municipal, todas las multas viales se cobrarán al 50% de descuento, excepto las infracciones graves.



Se suspenderán los procesos de cobro de los créditos fiscales por incumplimiento de pago de contribuciones municipales.



Todas las multas por infracción a las disposiciones fiscales serán condonadas en un 100%, y se suspenderá la generación de los recargos en adeudos.



A quienes presenten adeudos por contribuciones municipales podrán pagarlos en parcialidades, empezando a pagar los mismos a partir del mes de junio.



Y, por si fuera poco, el Ayuntamiento de Veracruz tampoco suspenderá o retrasará pago alguno a proveedores, prestadores de servicios o contratistas, por el contrario, se comprometió a agilizar dentro del marco de la ley los procesos de licitación, contratación y ejecución de obra pública, bienes y servicios con el propósito de mantener activa la economía de la ciudad.



Según se precisó, estas disposiciones tendrán validez en el periodo de los meses de abril y mayo próximo, y podrían prorrogarse en caso de que se extienda la contingencia por la pandemia.