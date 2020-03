Buenas, regulares, malas, peores

Una noticia buena y otra que podría ser mejor.La buena. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez abrió ayer por la mañana, a través de Radiotelevisión de Veracruz (RTV), el programa “Matemáticas para Todos”. Ello con motivo de la Jornada Nacional de Sana Distancia. O sea, volvió a lo suyo, porque él además de ingeniero mecánico electricista por la UV es también profesor universitario en la casa de estudios.La que podría ser mejor. Ojalá y así como se desenvolvió ayer a través de la pantalla chica lo hiciera también como gobernador, y la fluidez verbal, la coherencia y la claridad que mostró en su exposición las mostrara también cuando hace declaraciones a los reporteros.Otra deseable. Que luego de él hubieran programado clases con el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, también ingeniero aunque agrónomo por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y atrás hubiera seguido el secretario de Educación, Zenyazen Roberto Escobar García, profesor de telesecundaria, esto para tener una idea de su capacidad académica.La tercera. Que hubiera sido interesante que midieran el número de video oyentes de la clase de ayer por la mañana para ver si el profesor Cuitláhuac rompió el rating de audiencia del canal oficial. Finalmente se trataba de la voz autorizada del gobernador de Veracruz.Y una más. Que sería bueno saber si la SEV pidió a los maestros de nivel medio, a quienes iba dirigida la clase, que obligatoriamente presentaran un resumen de la exposición para conocer si la vieron y escucharon, algo así como una prueba que los maestros exigen a los muchachos cuando quieren quedar bien con su jefe político.La buena. De acuerdo a la agencia informativa Notimex, el lunes autoridades sanitarias de Rusia anunciaron que la vacuna contra el COVID-19 superó la primera fase de pruebas.La no tan buena. Que la vacuna podría estar lista... pero hasta dentro de 11 meses. Cuidémonos, pues. Hagamos caso a las recomendaciones para evitar el contagio y su propagación.Otra buena. La disposición de todo el personal del sector salud que, como bien dicen, nosotros también tenemos familia pero no podemos quedarnos en nuestras casas.Son tan humanos como todos y se exponen al contagio pero ponen por delante su deber profesional. Tengo familiares de enfermería en diversos hospitales del Estado y vivo con ellos su entrega.Una mala. Lo que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social en Xalapa tanto en la Clínica 66 como en el Hospital General Zona 11 que, no obstante la sobrecarga de trabajo que tienen, no les brinda los equipos necesarios para su protección.Otra preocupante. El 60 por ciento del personal médico del Hospital General de Córdoba tiró el arpa porque son mayores de 60 años. Se apegaron al dicho de que, de que lloren en mi casa mejor en la de otros. ¿Y ahora?Una buena. Por fin ayer el gobierno mexicano declaró oficialmente el inicio de la Fase 2 de propagación del coronavirus, esto es, reconoció que la fuente de infección está ya entre la población y no solo por casos importados de quienes han viajado al extranjero.Otra no tan buena. Que lo hizo presionado por la Organización Mundial de la Salud, que un día antes clasificó al país con casos de transmisión local. La Secretaría de Salud federal insistía en que no era así, que no usaba la misma clasificación, algo parecido al yo tengo otros datos.Una muy mala. El presidente Andrés Manuel López Obrador se montó en su macho y no obstante la crisis económica que se avizora, dicho por él mismo, dijo que llueve, granice, truene o tiemble no frenará sus proyectos estrellas (sus juguetitos): el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.Otra peor. La cancelación por parte del gobierno federal de la planta cervecera de Constellation Brands, en Baja California, que llevaba más de 60 por ciento de avance con una inversión de 900 millones de dólares de un total de 1,400 tendrá un grave impacto en la economía nacional porque acaba con la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Ya nadie querrá invertir cuando más se necesita.Con otra terrible. Si la empresa recurre al arbitraje internacional, el gobierno de AMLO tendrá que pagar una indemnización de unos 2,000 millones de dólares.Una bastante buena. Los 10 beneficios fiscales por el coronavirus que dispuso el ayuntamiento del puerto de Veracruz, que preside Fernando Yunes Márquez, con vigencia para abril y mayo, o más si la emergencia continúa.1.- Se prorroga 20% el descuento en el pago del impuesto predial.2.- No se cobra el certificado de valor catastral, con el objetivo de agilizar los trámites por traslado de dominio.3.- Se otorga 50% de descuento en las licencias de apertura a todos los comercios de nueva creación. A los que refrenden la actividad económica, 20%, y los permisos provisionales, incluido el ambulantaje, no tendrán costo.4.- En Limpia Pública, el derecho por servicio de recolección para comercios tendrá 50% de descuento. En Protección Civil, se otorga el mismo descuento en los dictámenes técnicos de bajo riesgo.5.- En todos los mercados municipales se aplica 50% de descuento en los derechos de ocupación de inmuebles de dominio público.6.- En materia de tránsito municipal todas las multas se cobrarán al 50% de descuento, con excepción de las multas graves.7.- Se suspenden los procesos de cobro de los créditos fiscales por incumplimiento de pago de contribuciones municipales.8.- Todas las multas por infracción a las disposiciones fiscales serán condonadas en 100% y se suspende la generación de los recargos en adeudos.9.- A quienes presenten adeudos por contribuciones municipales, podrán pagarlos en parcialidades a partir de junio.10.- El Ayuntamiento no suspende o retrasa pago alguno a proveedores, prestadores de servicios o contratistas. Se acelerarán los procesos de licitación, contratación y ejecución de obra pública, bienes y servicios, con el propósito de mantener activa la economía local.Una muy mala. El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, no reacciona con alguna medida parecida. Cómo se ve que desea que Morena pierda la elección municipal el próximo año. Los aspirantes a sucederlo, de otros partidos, reiteran: es nuestro mejor aliado.Una sorpresiva. El “llegue” que le pusieron ayer en la columna “Frentes Políticos” del diario Excelsior al secretario de Educación, Zenyazen Escobar, porque no había parado las actividades en su dependencia como lo recomendó el secretario federal del ramo, Esteban Moctezuma, de parar clases y tareas administrativas ante la contingencia. Sobre el medio día se corrigió la situación y se determinó que los trabajadores se fueran a sus casas.Otra para la autoestima del columnista. Ayer el diario El País coincidió con el tema y el enfoque de “Prosa aprisa” sobre la incertidumbre económica que pintó el presidente durante su gira por Oaxaca. “A la cuarta semana desde que se detectaron l os primeros casos mexicanos de coronavirus , Andrés Manuel López Obrador ha reconocido públicamente lo obvio: su país no salvará su economía de la recesión”.“De gira por el Estado de Oaxaca anunció una nueva red de carreteras, pero no se atrevió a confirmar si podrían continuar con otra de las ampliaciones planificadas... La reducción de inversión en infraestructura suele ser la frontera más fácil de cruzar para el Gobierno cuando entras en un proceso recesivo y no hay dinero”, apunta Alberto Ramos, economista jefe de Goldman Sachs para América Latina” ( https://elpais.com/economia/2020-03-24/el-mercado-anticipa-el-mayor-golpe-para-la-economia-mexicana-desde-2009.html La última de hoy que debe preocupar a los morenos. En la medición diaria que realiza Consulta Mitofsky (Roy Campos) para el diario El Economista, sobre la aprobación o desaprobación de la gestión presidencial, muestra que el presidente López Obrador va en caída libre.Desde enero, cuando tuvo una aprobación de 57.3%, no ha tenido un solo repunte, por el contrario todos los días ha ido cayendo al grado de que ayer se desplomó ya a 50.5%, a punto de la media y muy cerca de la frontera negativa, para abajo. Es pertinente decir que Mitofsky es la que mayores porcentajes ha venido dando a AMLO, ante las mediciones de otras empresas, pero se advierte que la realidad se impuso finalmente.