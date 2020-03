Ni un paso atrás: Yunes Márquez

“El alcalde de Veracruz está

chiquito para entender”

Eric Cisneros Burgos

Pensamos que cuando de salud se trata no hay medida que se tome que deba considerarse exagerada: mil veces que se pierda dinero a que se pierdan vidas. Lo anterior lo comentamos en función de lo que primeros mandatarios de otras naciones, gobernadores de estados como Enrique Alfaro de Jalisco, presidentes municipales como la de Tamiahua, Citlali Medellín, o el presidente municipal del puerto de Veracruz Fernando Yunes Márquez, han ordenado hacer a la población como es guardarse para evitar más contagios de la pandemia del coronavirus o Covid-19, lo que ha sido criticado por adversarios políticos o por simpatizantes de autoridades que han desdeñado la presencia de la mortal enfermedad.En el caso de los municipios veracruzanos, a los que ha reconvenido el secretario de gobierno Eric Cisneros Burgos, en violación al artículo 15 de nuestra Constitución que da a los municipios autonomía, no es posible que el gobierno estatal, siendo tan deficiente en materia de salud y de seguridad pública como lo ha demostrado, ahora se moleste porque alcaldes traten de cumplir con sus obligaciones con quienes se comprometieron a velar por ellos, todo porque les ganaron el brinco, se mostraron más responsables o les quitan reflectores mediáticos con las medidas que tomaron.Al diablo con frivolidades y actitudes de autoritarismo: si los alcaldes decidieron cerrar las entradas a gente ajena a su municipio, aunque sean turistas; si ordenaron suspender actividades escolares y burocráticas para que maestros, empleados y alumnos se refugien en sus casas lejos del contagio; si ordenaron cerrar centros de diversión, restaurantes y bares, y prohibieron la celebración de actos masivos en los que puede haber mucho contagio, pero además, si buscan mecanismos de inyección económica para los empresarios y los comerciantes que resultarán afectados con estas medidas; ¡adelante!, eso es ser responsable y eso es saber cumplir con sus obligaciones que adquirieron cuando juraron guardar y hacer guardar todas las leyes que emanen de nuestra Constitución así como la seguridad de los habitantes.Ante el intento de regaño, que ya dijo el secretario de Gobierno en su clásico lenguaje de descalificación y crítica mordaz que Yunes Márquez está muy “chiquito” para entender, en franca alusión a su estatura, el alcalde que ha mostrado tener mucho más inteligencia que Cisneros responde: “de ninguna manera vamos a reconsiderar absolutamente nada, no vamos a echar marcha atrás, no hay nada más importante para nosotros y debería ser para absolutamente todos los mexicanos que la salud de quienes nosotros gobernamos, que mi prioridad es salvaguardar la salud de los veracruzanos”.Yunes Márquez indicó que estas son las medidas que se han tomado en otros municipios del país y son medidas propias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que han sido de vital importancia para evitar los contagios, además que cabe mencionar que la zona de Veracruz y Boca del Rio son los municipios donde se han detectado la mayoría de los casos de coronavirus en el estado.Es obvio que con las medidas del alcalde veracruzano el número de contagiados por el Covid-19 disminuirá considerablemente y al término de esta pesadilla, cuando se tenga el trágico saldo final, habrá un amplio reconocimiento al hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, Fernando, y un gran repudio a quien pretende suceder en el cargo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el primero de diciembre, según sus cálculos.El alcalde de Veracruz le aclaró también al secretario Cisneros, que todas las medidas que se han tomado han estado dentro de las facultades del municipio, entre ellos los beneficios fiscales que fueron anunciados hace dos días para empresarios y ciudadanos, como la garantía de que no habrá cortes de suministro de agua el tiempo que dure la emergencia epidemiológica.Incluso aclaró que el municipio no se ha tomado atribuciones que no le corresponden, entre ellas el cierre de playas que tanto se le ha cuestionado y que él explicó le corresponde a otras instancias.Como decimos párrafos antes, la aclaración se dio luego de que le llegara un documento firmado por el secretario de Gobierno en que textualmente le señala que “asumir acciones carácter unilateral además de exhibir un acento excesivo abonaría al deterioro de la vida social de nuestras poblaciones (...) le invito respetuosamente a reconsiderar la dimensión de las medidas asumidas en su municipio, evitando un desgaste que por hoy, no es compatible con nuestro objetivo de salvaguardar a la población con efectividad y sin caer en irresponsabilidades”.El ayuntamiento porteño ha asumido medidas de previsión desde que se detectó el primer caso en el país, desde la condonación de permisos a vendedores ambulantes, multas de tránsito menores, y cierre de centros nocturnos, así como reducción de horarios en restaurantes.La solicitud del gobierno estatal llegó al ayuntamiento de Veracruz el mismo día en el que el Gobierno federal declaró de manera oficial que México se encontraba en la fase 2 de la pandemia, es decir, los contagios del Covid-19 serían entre la población, por lo que se implementó el plan DN-III a cargo de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), para asistir a la población en la mitigación y control de transmisión.Por favor, señores, si no pueden no se entrometan, dejen que quienes tienen más sentido común, compromiso social y oficio político que ustedes, hagan su chamba y salven miles de vidas, a ustedes no les interesa eso como lo han demostrado, que malo porque en sus manos está la vida de millones de veracruzanos.Con el cese de Ángel Rodrigo Serrano Cabrera, al cargo de Comisario de la Policía Ministerial de Tuxpan, la Fiscalía General del Estado envía un contundente mensaje a la sociedad y al propio organismo: No más corrupción. Y es que, después de serias y formales investigaciones, se le encontraron pruebas sobre la ineficiencia, pero sobre todo la falta de probidad en su encargo y falta de compromiso con la institución encargada de la procuración de justicia.Tan sólo como antecedente, Rodrigo Serrano fungió como principal operador y justiciero de Jorge Winckler, hoy prófugo de la justicia, a quien cobijó abusos y excesos, por los que hoy también es investigado por organismos rectores de Derechos Humanos.Además, a la sombra del poder, siempre actuó señalando que era protegido de mandos de la Marina, del propio exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y del exfiscal en turno, Jorge Winckler Ortiz, incluso del actual Secretario de Seguridad Publica, Hugo Gutiérrez Maldonado. Tan es así que, en 2017, su nombre figuró en las líneas de investigación de un homicidio en la zona de Martínez de la Torre, perpetrado en un evento donde se festejaba a uno de sus familiares, hecho por el que no se le involucró de manera formal, pese a que es señalado -aunque no se ha ahondado al respecto- sobre sus vínculos con la delincuencia organizada.De la carrera policiaca de Ángel Rodrigo Serrano Cabrera, también conocido como “El Potro”, se le conoce como un elemento prepotente e incluso que sorprende a los titulares con información falsa, siempre alardeando de su cercanía con políticos y funcionarios.Por eso no causó sorpresa que en días pasados se presentara un vistoso operativo de seguridad en los Juzgados Civiles de Xalapa, ante la presencia de “El Potro”, acusado de no dar manutención a su hijo menor de edad, a que por ley está obligado.Con todo este historial, el cese de Ángel Rodrigo Serrano Cabrera es un gran acierto por parte de la Fiscalía General del Estado, cuya encargada, Verónica Hernández Giadáns, ha emprendido un trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y muestra de ello es su presencia en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz que todos los días encabeza el gobernador Cuitláhuac García Jiménez...El asunto es que lo que se vio como el inicio de una buena limpia ahí quedó, ahora se sospecha de una venganza de dos en contra de Ángel Rodrigo Serrano Cabrera, quien como decimos líneas arriba, no es una perita en dulce.Vean a lo que se exponen por tanta ignorancia: “¡Confirma Xóchitl Arbesú que también se cierran las playas de Poza Rica, por el asunto del Covid-19!”Escríbanos a [email protected]