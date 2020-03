Repunta en China el Covid-19

“Los riesgos del Covid-19 pueden

alcanzar también a los borrachos”.

Barbosa a Felipe Calderón

Un comentario que subió a las redes sociales nuestro amigo Raúl Torres, quien se encuentra en España sufriendo las consecuencias de la cuarentena, nos cayó como lápida. Fue una especie de nota fúnebre. El calosfrío que no habíamos experimentado, aunque sí mucho miedo ante la amenaza del coronavirus, invadió nuestro cuerpo; y a sumirnos en la reflexión.Raulito dice en un mensaje mañanero:“Un reporte desde China causa desconcierto entre la comunidad médica debido a que el 14% de los pacientes recuperados por coronavirus dieron positivo de nueva cuenta. Los expertos temen una segunda epidemia al interior de la zona, pues además de los contagios importados que siguen llegando; estas personas recuperadas podrían ser portadores silenciosos.“Millones de residentes de Hubei, el punto central de la pandemia ahora pueden salir del encierro después de dos meses de cuarentena.“Los médicos encontraron que 5 de 147 infectados dieron positivo de nueva cuenta después de su recuperación: mientras que alrededor de 14% de los analizados en Guangdond recibieron un diagnóstico positivo de nueva cuenta”.Esto y los santos oleos es lo mismo, y es que nuestro colega Raúl Torres Jiménez cuenta con un elevado nivel de credibilidad, como periodista que fue toda su vida productiva hasta que al parecer se jubiló, fue serio, responsable, puntual con sus trabajos periodísticos y muy estricto en compartir datos o información en sus entregas.Muy temprano un familiar nos comentó entusiasmado: dice el presidente López Obrador que si seguimos las recomendaciones, para abril estaremos fuera de la pandemia, lo que nos causó hilaridad porque si hay en este país alguien a quien no se le puede creer es al presidente mitómano quien a fuerza de engatusar al pueblo, incluyéndonos a nosotros, llegó a la presidencia del país para mostrar su verdadera cara, la de un ladino mentiroso.Pero volviendo a Raulito, nuestro amigo y colega, a la gente seria. Desde este espacio le suplicamos que se aplique, como sabe hacerlo, en investigar eso de que los chinos que ya habían sido dados de alta están regresando con el coronavirus a todo lo que da. Y es que sobre esa maligna enfermedad vuelta pandemia en todo el mundo, los más chipocludos científicos confiesan no saber nada de nada.Rumores de que ya hay una vacuna y de que Estados Unidos experimenta con algún medicamento, nos ilusionan, pero cuando nos ponemos a investigar encontramos que son solo rumores, que nada serio al respecto tenemos.Con mucho interés esperamos el mensaje de mañana temprano, del periodista Raúl Torres, que nos enviará desde España, luego de que se chingue un café soluble porque al parecer el molido de grano se le acabó, para que nos sorprenda con algo mejor que lo de hoy, si no, a ver a un Notario, el que esté chambeando para concretar lo que por desidia no hemos hecho, el testamento; no quedará de otra a esta edad y con la hipertensión que traemos desde los 35 años, ya quedará poco, apenas para ordenar lo que hay que dejar ordenado porque aunque seamos pobres esta madre de pandemia nos afectará.Miguel Barbosa, el imbécil gobernador del estado de Puebla surgido de las filas de Morena, dice que los pobres somos inmunes al virus... baboso diabético ricachón miembro de la banda de los peje zombis, qué manera tan ruin de mostrar el cobre, la ignorancia, es como su jefe que nos salió con la jalada del “Detente”, las estampitas religiosas y el dólar de dos baros.El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pidió al Gobierno federal "nacionalizar de inmediato" las empresas que fabrican equipo médico, y que lo distribuya según las necesidades de los estados, además de hacerse cargo del envío de fondos en la lucha contra el avance del coronavirus.Cuomo está preocupado porque en el estado de Nueva York solo tienen disponibles 53 mil camas hospitalarias, cuando requieren 140 mil para atender la demanda de la pandemia.López-Gatell, el vocero de la SS en México dijo ayer en Reforma que tenemos disponibles 30 mil camas expandibles a 45 mil si se incorporan las de las Fuerzas Armadas, ¡PARA TODO EL PAÍS!Es menester señalar que el estado de Nueva York tiene poco más de 20 millones de habitantes, la sexta parte de la población de México.¿Qué madres nos espera con estas deficiencias locales?Tal como lo instruyó el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, el Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz impuso a la ciudadana Naldy Patricia Rodríguez Lagunes como nueva Comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), para un periodo de siete años, tras prestar sus servicios en la Secretaría de Gobierno al lado de Cisneros Burgos.La compañera periodista contó con el respaldo de 34 votos de diputadas y diputados de los diversos grupos legislativos representados en el Congreso de Veracruz, y de igual forma se registraron 11 votos en contra.Posteriormente, el Congreso procedió a darle cran definitivo al ex Fiscal Jorge Winckler Ortíz, el empleado de Miguel Ángel Yunes Linares, quien les demostró que de la materia sabía y mucho pues para echarlo pujaron bastante los legisladores morenistas. Y tan fácil que es correr a un empleado teniendo la fuerza del Congreso, del poder Judicial y ¡del Ejecutivo!, pero bien dicen, la pólvora no arde en manos de... inexpertos.Como dice el dicho, la oportunidad la pintan calva, y eso es lo que hizo un diputado del PAN cuando los morenistas le pasaron una recta al centro como de sesenta millas, no más. El diputado panista Bingen Rementería Molina, criticó que el Congreso del Estado ocupe tiempo en discutir la posibilidad de realizar una sesión foránea, en tiempos de contingencia, donde es imperante resguardarse y además, ahorrar recursos públicos, y tiene la boca atascada de razón.Reprochó que el grupo legislativo de Morena esté contemplando en ocupar recursos públicos para esto, pudiendo destinarlo a rubros que beneficien directamente a las familias veracruzanas que actualmente están siendo perjudicadas por la parálisis económica que se vive, debido al coronavirus... A lo mejor como la mayoría son pobres de cerebro se sienten inmunes, diría Barbosa.El joven Rementería argumentó: "Hay gente afuera que está perdiendo sus empleos; hay mamás y hay papás preocupados porque ni siquiera tienen qué llevarle de comer a sus hijos y nosotros en el Congreso del Estado promoviendo sesiones foráneas. Si al Congreso del Estado le sobra el dinero, ocupémoslo para ayudar, no andemos despilfarrándolo".El panista expuso que en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, una Asociación Civil conformada por músicos, comediantes y animadores, están solicitando apoyo del Gobierno debido a que sus ingresos han disminuido en un 95%. El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) explicó que este tipo de acciones son un gasto innecesario cuando se vive en un estado de emergencia sanitaria y económica, puesto que se debe gastar en el traslado de personal, mobiliario, equipo de cómputo, así como también en comidas, hoteles, viáticos, entre otras cosas.No es posible tanta mezquindad, nos quejamos de los panistas que abusaron del poder en el Congreso, robando los fondos y resulta que estos son peores, traen fama de ser líderes de bandas de robacarros y les vale un cacahuate, si hay lana disponible... ¡la roban!, también... ¿ese es el cambio, de unos ratas por otros peores?Dicho por un morenista, jefe de todos los delegados: A estas alturas, la única posición del gobernador es la suya, todas las demás las ha impuesto Bola Ocho, y las que ya estaban se le ponen de rodillas jurándole lealtad “para lo que viene en diciembre”.Escríbanos a [email protected]