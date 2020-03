... La semana pasada el gobierno del estado de Veracruz dio a conocer su estrategia de apoyo al comercio local ante el Coronavirus, sustentada en el programa “Promover Nos Une”, el cual, según la página web: http://www.promover.veracruz.gob.mx es “una plataforma solidaria creada para facilitar la promoción y vinculación de productos y servicios veracruzanos. Su objetivo es reactivar la economía desde lo local, apoyando a los micros, pequeños y medianos negocios a afrontar esta etapa de contingencia. PROMOVER podrá llevar todo lo que necesitas (ya sea un producto o servicio) a la puerta de tu casa”.La idea no es mala, sin embargo, parece no ser la respuesta que esperaba el sector empresarial de Veracruz a la demanda de apoyos en esta crisis provocada por el COVI19, pues la ausencia de clientes les está obligando a cerrar sus negocios, entre ellos y en su mayoría restaurantes.Ayer, por ejemplo, en “Plaza Américas” del municipio de Boca del Río, desmantelaron una cafetería de nombre francés, porque a los dueños les resulta difícil mantenerse sin clientes y tener que pagar renta, empleados, así como otros servicios.En esa misma plaza, por citar un solo ejemplo, varios establecimientos ya cerraron sus puertas y se comenta entre los encargados de los que aún no cierran, que se está pensando en cerrar totalmente “Plaza Américas” de Boca del Río porque no es redituable mantenerla abierta, aun cuando ya no encienden el aire acondicionado y mandaron de vacaciones a un buen número de empleados para paliar la crisis económica y guardar para pagar a la Comisión Federal de Electricidad, a la empresa española que les abastece de agua potable y otros impuestos que les están cobrando puntualmente.Pero volviendo al programa fachada de “Promover Nos Une”, ayer domingo, por cierto, varios pretendieron utilizarlo para encargar alimentos en algún negocio del municipio de Boca del Río y oh sorpresa, no está inscrito ninguno de las decenas de establecimientos dedicados a la comida en ese municipio.Del municipio de Veracruz solo hay inscritos nueve y 61 de la ciudad de Xalapa, en tanto que de Poza Rica hay tres y de Coatzacoalcos solo un restaurante bar.Claro, los que quincenal y puntualmente cobran su salario por sus servicios a los veracruzanos desde el gobierno del estado de Veracruz, dirán que ellos ya pusieron la plataforma, pero si los comerciantes no quieren aprovechar esta gran oportunidad, no es culpa de ellos.Ah como recordamos al extinto Humberto “Polo” Troncoso Olivares, con su famosa frase: “tú como que me cabuleas y yo como que te creo”.... “Estábamos mejor cuando estábamos mal”, es uno de los viejos refranes populares que para el caso que comentaremos viene como anillo al dedo y es el de la falta de agua potable desde hace varios días en la Colonia “Adalberto Tejeda”, por el rumbo de la “Donato Casas”, del municipio de Boca del Río.Todavía hará un par de semanas, en esa zona muy cercana a Plaza Américas del municipio boqueño, el agua les llegaba a los vecinos tres o cuatro horas en la madrugada, por lo que se tenían que desvelar los clientes de la Compañía de Agua de Boca del Río (CAB), de origen español disfrazada de mexicana, situación que se soportaba pese a la desmañanada.Sin embargo, en la semana que concluyó ayer, los vecinos de esa colonia se quedaron sin el suministro del vital líquido, pues argumenta la empresa CAB que no hay suficiente agua en la planta potabilizadora de El Tejar, versión no del todo creíble, pues existe una batería de pozos profundos que les heredó la desaparecida Sistema de Agua y Saneamiento (SAS).En estos días de crisis, con toda la familia en casa, no tener suministro de agua potable es insoportable, por lo que es urgente que en principio el ayuntamiento de Boca del Río intervenga para que la empresa extranjera cumpla con su obligación.... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar