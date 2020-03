Sí lo podemos librar

“Este Secretario Eric tiene más

buchacas que una mesa de billar”

El filósofo de la Mixtequilla

A un amigo nuestro, médico respetable, con mucha experiencia en salud pública, donde ha laborado, le pedimos su punto de vista sobre la situación del Covid-19 en nuestro país y nos dijo:“Observo en efecto un proceso de transmisión mitigado, afortunadamente lento... considero que las condiciones climáticas favorecerán en México la no propagación intensa; entonces, el gobierno federal dirá que fue por las medidas que tomaron; si se complica dirán: la población no participó con las indicaciones...“Si de aquí al viernes próximo no se dispara con intensidad la ascendencia, lo cual indica que así sucederá, ¡ya la hicimos!”.Nosotros agregaríamos que si los veracruzanos, el 90 por ciento cuando menos, somos pobres, no tenemos problema, según dice el atarantado gobernador poblano Miguel Barbosa, y si le sumamos una campaña de vacunación masiva con mole de guajolote, como también lo recomienda el “Pipope”, entonces estamos del otro lado en el mundo chairo de la 4T.La creadora del PRD rojo en 2013 está encerrada en el penal de Pacho por estar considerada como un serio peligro para la 4T por su cercana relación con Javier Duarte de Ochoa, así como por la actitud que sumió, los últimos meses de su estancia al frente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, de donde salieron informaciones que se convirtieron en escándalo para el actual gobierno veracruzano.Hay que recordar que, tras una larga carrera dentro de la función pública con apoyo en su especialidad en materia de derecho electoral, Yolli García Álvarez fue nombrada por el Senado de la República, magistrada de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2013, y es ahí donde se convierte en la autora del proyecto con el que se revoca la resolución del Tribunal Electoral Local, en torno a la alianza PAN-PRD, que iba a detener al gobierno corrupto de Duarte.También, que el primero de marzo de ese mismo año, a seis días de que terminara su encargo como magistrada, en complicidad con su compañera Judith Yolanda Muñoz Tagle, se aprobó que el Consejo Estatal “patito” del Partido de la Revolución Democrática (PRD) determinara la caída de la coalición con el Partido Acción Nacional, designándose para el caso de manera fraudulenta, de parte del TEE, a consejeros pagados por el entonces Gobernador, encabezados por Sergio Rodríguez Cortés, ahora honesto funcionario del Gobierno Estatal.A pesar de que había 63 impugnaciones en esa misma Sala, esta magistrada legaliza con esa resolución el fin de la “Gran Alianza por ti” y da apertura al famoso PRD Rojo, aliado del gobierno duartista.​El premio para Yolli García Álvarez, por ser una jurista corrupta, fue que el Congreso Local duartista la nombrara el 25 de marzo de 2014 como consejera del IVAI, para un periodo de seis años.Ahora, al término de su administración, el gobierno morenista decide procesarla por delitos que no son, según expertos en derecho penal, motivo para ser detenida y encarcelada, sin embargo, ya duerme en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, imputada por los delitos de abuso de autoridad, coalición y ejercicio indebido de funciones que le hace la Fiscalía Anticorrupción, aunque su encarcelamiento sea considerado como una venganza política y una forma de pararla.Según la leyenda urbana, doña Yolli siempre tiene más verdad, que la verdad oficial... Y por lo mismo, en Palacio de Gobierno les aterró las solicitudes de información que estaban llegando al IVAI, y ahí estaba Yolli, la que ya había exhibido dos pecados de la administración gubernamental.Las solicitudes tenían que ver con todos los rubros, concretamente sobre títulos universitarios y cédula profesional de altos funcionarios de Morena. También se sabe que entre otras solicitudes estaban las de saber cuánto está invirtiendo el gobierno estatal en salud y seguridad pública y en otros rubros neurálgicos de la administración.Por eso es que, de manera fulminante, se le fue encima el experto en torpes maniobras de represión, don Eric Cisneros, cuando Yolli ya concluía su periodo pero andaba buscando quedarse en el cargo, con previo acuerdo con el mismo gobierno... Pero nel pastel, mejor a Pacho donde no hará tanto daño.Y está tan gruesa la cacería en contra de los comisionados del IVAI que se quieran pasar de listos con información comprometedora para el sistema, que luego de que se anunció la posibilidad de enjuiciarlos políticamente, el mismo viernes 27 de marzo José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal renunciaron "voluntariamente" al cargo, después de la detención de la excomisionada Yolli García, por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, (brazo ejecutor de las órdenes e intereses de la Segob).A lo largo del viernes pasado se filtraron a los medios de comunicación ambas renuncias de los dos comisionados del IVAI que fueron nombrados por seis y siete años, respectivamente.Por lo anterior, el Congreso local estará obligado a lanzar una nueva convocatoria para la elección de los 2 sustitutos, después de validar las dos renuncias.Probablemente, dichos cargos serán ocupados por personas ligadas al Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, como ocurrió con el nombramiento y aprobación en el Congreso de Naldy Patricia Rodríguez Lagunes al frente del IVAI (una buchaca más a la cuenta).Según la Constitución, en caso de renuncia voluntaria, el Congreso del Estado tendrá que emitir la convocatoria para un nuevo nombramiento, pero sólo será para concluir el periodo de la persona a la que llegan a suplir. En el caso del ahora excomisionado José Rubén Mendoza Hernández se tendrá que elegir a alguien por un año y medio; y para suplir a Arturo Mariscal, el periodo de elección será por cinco años, ya que él fue electo en enero del año 2018 para un plazo constitucional de 7 años.La columna más leída e influyente del diario de circulación nacional Reforma, dice:“CADA QUIEN sus prioridades, pero... ¿en serio necesitaba el Presidente, precisamente ayer, ir a supervisar la construcción de una primaria hasta San Luis Río Colorado? Como que en medio de la crisis por el coronavirus, se antojaba que el jefe de la nación se pusiera a hacer algo, digamos, un poquito más productivo.“PORQUE ni siquiera inauguró el plantel, sino que viajó ¡tres horas! desde Tijuana para ir a echarle una revisada a la construcción que ya casi está lista, pero a la que le falta una "chuleada", para entonces sí regresar a inaugurarla.“Y ES QUE, mientras la gente común y corriente tiene que ver cómo sobrevive a la crisis sanitaria sin morir en la crisis económica, el mandatario todavía se dio tiempo para pararse en La Rumorosa, grabar un video y -oootra vez- criticar a los empresarios, ahora por haber invertido en energía eólica al colocar generadores en esa zona que, según él, "dañan el paisaje".“COMO SI el Tren Maya, uno de sus proyectos emblema, no fuera a modificar no solo la vista, sino también el ecosistema a miles de kilómetros de selva tropical. En el renglón de salud, a AMLO se le olvidaron los más pobres. Resulta que el jefe del ejecutivo federal tomó en cuenta solo al sector de la población que tiene las puertas abiertas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pero excluyó de manera deliberada o accidental a quienes alguna vez gozaron del Seguro Popular, transformado en el ineficiente Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y resulta que son la mayoría que hoy se encuentra en pánico por el demoniaco Covid-19.