“La 4T se colapsa, no sabe gobernar”

Federico Reyes Heroles

El proditorio crimen de la compañera periodista María Elena Ferral debe ser esclarecido y quienes, con mente diabólica, lo idearon así como los autores materiales, deben ser llevados a prisión para que paguen por lo que hicieron; además de asesinar a una brillante comunicadora con lo que se realiza un ataque más a la libertad de expresión en Veracruz, dejaron en la orfandad a sus hijos y consumaron la más dolorosa e irreparable tragedia entre familiares y amigos que hoy exigimos justicia y un alto a estos crímenes contra quienes ejercemos el noble oficio de la libertad de expresión.El gobernador Cuitláhuac García Jiménez ya se comprometió (faltaba más) a dar con los autores de este crimen, más bien instruir a quienes tienen la obligación de investigar y aclarar los hechos, para que se aplique la ley, mientras un numeroso grupo de colegas de todo el estado signaron una carta que fue enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, exigiendo un alto a los crímenes contra periodistas en Veracruz y el esclarecimiento del último, el de la periodista María Elena Ferral.Por su parte, Jesús Ramírez Cuevas, vocero del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, condenó el homicidio de la periodista y recordó que estos actos constituyen un ataque a la libertad de expresión; envió sus condolencias a la familia y prometió trabajar por un México sin violencia y con garantías para las y los periodistas.Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, retomó el mensaje de Ramírez Cuevas y recordó que la libertad de expresión es una libertad básica para la democracia. "Me sumo a la indignación por el crimen de María Elena Ferral, a cuyos deudos doy mi pésame", declaró la funcionaria, y se comprometió a perfeccionar los sistemas para la protección de los periodistas.Nosotros esperamos pronto noticias sobre el resultado de las investigaciones y un castigo ejemplar a quienes cobardemente dieron muerte a la periodista de Papantla, María Elena Ferral (DEP).Portando el sello de la corrupción, Sergio Gutiérrez Luna es ahora un infiltrado en Morena. Y hay que recordar que este sujeto es emanado de una administración marcada por actos de corrupción y desvío de recursos lo que provocó el encarcelamiento del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías.El panista Gutiérrez Luna se refugia en las filas de Morena, sin poder borrar su pasado inmediato como funcionario en el gobierno panista del estado de Sonora, donde era el encargado de activar los juicios orales. Ahora busca con singular frenesí un sitio en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).Mario Maldonado, en la columna que hoy publica el periódico El Universal, aborda el caso de este discutido personaje de oscuros antecedentes, denominado por los propios sonorenses como el “mapache” mayor por haber hecho artimañas electorales a favor del Partido Acción Nacional y, al mismo tiempo, hacer proselitismo por Javier Gándara, el candidato del PAN a la gubernatura.El PRI le cuestionaba que, siendo el Secretario Ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Sonora, anduviera haciendo grilla por un candidato. No sólo eso, Sergio fue acusado en Sonora de haber “infiltrado” a gente de su oficina en la estructura del instituto electoral de esa entidad. Algo pasó que, aún con toda la estructura volcada al PAN, ese partido perdió, pero Sergio Gutiérrez, no. Su nombre suena en los pasillos del IEEM pues cada que va, pide que le permitan meter sus autos en el estacionamiento de los consejeros, pues su BMW, de más de un millón de pesos, podría ser maltratado.¿Sergio Carlos Gutiérrez Luna, el que trabajaba para el PAN Sonora, es el mismo Sergio Carlos Gutiérrez Luna que es representante de Morena en el Instituto Electoral del Estado de México? Hágame usted el favor, la Iglesia en manos de Lutero. Si la respuesta es sí, Morena y López Obrador están en grave riesgo. En Sonora conocen a este personaje como El Mapache Mayor, y si se trata de la misma persona, cabe una pregunta: ¿Quién llevó a Sergio Carlos Gutiérrez Luna a Morena?, ¿por qué lo pusieron como suplente en el IEEM y, de paso, que le pregunten por qué perdió, o hicieron perder, a Morena?Raymundo Riva Palacio, un periodista de lo más destacado que tenemos en el país, escribe en su columna “Estrictamente personal”, refiriéndose a un supuesto pleito suscitado al interior del gabinete del presidente López Obrador.Riva Palacio dice: “El acuerdo del Consejo de Salubridad General que se difundió anoche, debió haberse dado a conocer el lunes temprano. El Consejo iba a sesionar en Palacio Nacional a las seis de la mañana y durante la comparecencia pública del presidente Andrés Manuel López Obrador, sería él quien detallara lo acordado”.“Incluso, un borrador del acuerdo comenzó a circular desde el domingo por la tarde, pero las cosas no pudieron alinearse entre lo que piensan los doctores y los científicos, y lo que piensa el Presidente. La gran diferencia es que en el acuerdo original no estaba planteada específicamente la emergencia sanitaria por razones de fuerza mayor, como se proclamó anoche.“Optó López Obrador por patear el acuerdo, desvincularse del anuncio, y que fuera un segundón, con credibilidad maltratada, quien lo anunciara. No es el mismo nivel. La palabra del Presidente tiene densidad; la del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vocero y pieza de sacrificio, viene en picada.“El paso que dio para atrás el Presidente se puede interpretar como una acción que busca evitar que las consecuencias de las medidas se le transfieran a él, y que recaigan en sus subalternos. Pero al mismo tiempo, lo desnuda como un líder político bueno para lo electoral y poco valiente para enfrentar, como ha sucedido en todo el mundo, los costos políticos que medidas antipopulares provocan. Su liderazgo sólo lo muestra en aguas mansas. Si hay tormentas, que asuma la responsabilidad el de abajo.“Las medidas anunciadas el lunes por la noche tienen que verse en dos tiempos. El primero fue el acuerdo en sí mismo, donde las medidas que se proclamaron parecían más limitadas que las que originalmente aparecían en el borrador del acuerdo que circuló el domingo.“Si este parecía laxo, muy general y carente de instrumentos específicos para forzar la acción de aislamiento a posibles portadores del Covid-19, o de inspección, el acuerdo final es todavía más débil. Pero en el segundo tiempo del anuncio, que es lo fundamental, se encuentra la declaratoria de emergencia sanitaria por razones de fuerza mayor, que apenas hace dos semanas López-Gatell decía que no era necesario.“La declaración de emergencia eleva el nivel de alarma a un estadio que no se había visto, y refleja la urgencia que mostraban algunos colaboradores de López Obrador que estaban pidiendo ser más contundentes, por el enorme miedo que proyectaban algunos la semana pasada sobre lo que se les venía. Las discusiones intramuros con la información que se venía procesando, prendieron las alertas en varios sectores, incluido el militar.“Llegó a plantearse una especie de toque de queda limitado para obligar al confinamiento, pero López Obrador se opuso. La racional del Presidente es que afectaría los derechos humanos, lo que es cierto, al reducir y limitar las garantías individuales, aunque no se atrevieron a plantear el bien mayor. La desesperación de López-Gatell para que lo escuchen y la gente permanezca en sus casas, no recibió gran alivio."El subsecretario y su equipo ya saben lo que se viene, aunque han tratado de mitigarlo ante la opinión pública con una serie de mediciones con metodologías diferentes a las gráficas que presentan para comparar la evolución del virus con otros países, que ya han sido detectadas por algunos especialistas en estadística".Ricardo Ahued Bardahuil pone el ejemplo a los empresarios; cierra sus negocios todo este mes para que los empleados puedan estar en sus casas a salvo del coronavirus, pero les paga su salario completo para que no se desfalquen...Una más a favor.