1.- Ya estamos en abril y lo que otro tiempo fueran vísperas de vacaciones por o de semana santa, ahora no lo es. El signo de los tiempos: Solamente hay anuncios, todos tratando de evitar que el C-19 interrumpa planes y vidas.



En tanto, [ahora sí] las autoridades hacen lo posible para convencer a la sociedad, en la que vamos todos, “de parar” y encerrarse en casa, como que los avisos han sido tomados con reticencia, sin importar todo lo veraz que puedan ser.



El C-19 se impone en el planeta y llena las pantallas de la televisión con cuadros estadísticos que enfrían los ánimos de quienes los ven, y casi a escondidas, frustran los planes de largo alcance que algunos tenían o tienen.



Ante el anuncio de que al 30 de abril se parará todo lo posible, la angustia llena a algunos de miedo posible.



Ya ahora, sí se van quedando calles vacías en los pueblos y ciudades; otros oran esperando milagros para que el fantasma se disipe.



Otros más, en silencio, siguen haciendo planes hacia el mañana que se antoja muy lejano.



La realidad golpea a todos: Estamos en las vísperas del trueno que deseamos, no estalle y dañe a los vulnerables y también a quienes no lo son.



Son tiempos de ira pandémica.



Y quien tenga que cuidar vidas; todas las vidas posibles, que nos las cuiden...



2.- La vida sigue, por hoy.



Ayer se constató con el abominable asesinato de la periodista de Papantla, María Elena Ferral, ante la violencia que sigue disfrazada, pero sigue.



Ojalá y pronto las autoridades pongan freno.



Y necesario, ahora en tiempos del C-19.



3.- Parar y pagar no es lo mismo. Se buscan soluciones.