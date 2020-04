1.- La sociedad mundial ha reaccionado de diversas maneras ante la embestida brutal del C-19. Así, en Nueva York, quizá la ciudad más cosmopolita del mundo, observarla ahora es impactante: Los habitantes de una urbe de más de ocho millones han reaccionado ante el ataque frontal de la pandemia. O son ellos o es el C-19. Sin embargo, la lucha es dispareja pero tienen la convicción de que resistirán y ganarán.



Ya se verá.



Por lo pronto, me uno al grito de RESISTIRÉ! RESISTIRÉ!



RESISTIRÉ



Cuando pierda todas las partidas;

Cuando duerma con la soledad;

Cuando se me cierren las salidas

Y la noche no me deje en paz.



Cuando sienta miedo del silencio;

Cuando cueste mantenerme en pie;

Cuando se rebelen los recuerdos

Y me pongan contra la pared,



Resistiré, erguido frente a todo.

Me volveré de hierro para endurecer la piel,

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,

Soy como el junco que se dobla

Pero siempre sigue en pie.



Resistiré, para seguir viviendo;

Soportaré los golpes y jamás me rendiré,

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré,



Cuando el mundo pierda toda magia;

Cuando mi enemigo sea yo;

Cuando me apuñale la nostalgia

Y no reconozca ni mi voz,



Cuando me amenace la locura;

Cuando en mi moneda salga cruz,

Cuando el diablo pase la factura,

O si alguna vez me faltas tú



Resistiré, erguido frente a todo.

Me volveré de hierro para endurecer la piel,

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,

Soy como el junco que se dobla

Pero siempre sigue en pie



Resistiré, para seguir viviendo;

Soportaré los golpes y jamás me rendiré;

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré...



Fuente: LyricFind



Compositores: Diego Manuel De La Calva / Carlos Toro Montoro.



2.- Había algo que en la política del ahora, tiempo del C-19, no se notaba: Era la resistencia del PRI a morir ante la indiferencia de la sociedad nacional, distraída que estaba con los dislates del poder. Ahora han puesto algo en los medios que merece atención:



Por lo pronto, la dirigencia nacional del PRI respaldó la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), de suspender temporalmente el desarrollo de las elecciones locales en Coahuila e Hidalgo.



En un comunicado emitido la tarde de ayer, el tricolor evaluó que “en el momento más difícil que atraviesa México, por la emergencia sanitaria, lo más importante es la salud de las y los mexicanos. Nada está por encima de la integridad física de las personas”.



También ponderó que las elecciones programadas para el 7 de junio en Coahuila, donde se elegiría a 16 diputados de mayoría relativa y 9 de representación proporcional, así como en Hidalgo, donde se renovarían 84 ayuntamientos, podrán realizarse después de la emergencia sanitaria, sin recortar los tiempos de campañas, pero sobre todo, “sin dañar la credibilidad y la certidumbre” de los procesos.



El partido resaltó que siempre se ha pronunciado por respetar la voluntad ciudadana, fortalecer las instituciones, la democracia y el estado de derecho, “y hoy no será la excepción”.



Y en la misma sintonía, el grupo parlamentario del PRI en el Senado, ante la emergencia por el Covid-19, hizo un llamado a las autoridades competentes para que emprendan las siguientes diez acciones, entre ellas:



Diferir tres meses la presentación de la declaración fiscal del ejercicio de 2019; que el gobierno federal asuma el 100% del sueldo con el que cotizan al IMSS los trabajadores que ganen hasta 6 mil pesos y que no podrán laborar, a fin de dar liquidez a las empresas y evitar el despido de las y los trabajadores.



La propuesta del tricolor en el Senado en materia de salud, fiscal y económica es la siguiente:



Fomentar una coordinación con todas las entidades federativas y ante la presión presupuestal que enfrentan y el riesgo de no poder cumplir con sus obligaciones: “apoyarlas con recursos extraordinarios e inmediatos para dar atención a la pandemia”, por tratarse de un riesgo que afecta a toda la Nación. En particular, el llamado es a establecer estrategias específicas para hacer frente a la contingencia de salud pública en el ámbito de los Sistemas Estatales de Salud, toda vez que las entidades federativas tienen necesidades distintas y, algunas, requieren apoyos extraordinarios.



Destinar los recursos necesarios para que se garantice la aplicación masiva de pruebas, de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud, a fin de obtener un mejor diagnóstico de la situación que enfrentamos; asimismo, es indispensable para la sociedad disponer de información permanente, veraz y confiable sobre la situación de la pandemia en México, así como del número de pruebas totales realizadas por nuestro país.



Proveer al personal del sector salud para preservar su integridad y bienestar durante esta crisis y “a quienes reconocemos el gran sacrificio y entrega, del material y todos los insumos necesarios, principalmente de mascarillas, respiradores artificiales, ventiladores y monitores mecánicos, a fin de poder atender a las y los mexicanos”.



Garantizar alternativas y recursos económicos para que las hijas e hijos del personal médico y de enfermería, puedan estar seguros durante el tiempo que éstos atienden sus labores y, en reconocimiento a su dedicación, se les entregue un bono económico.



Un llamado urgente a las autoridades competentes en materia de seguridad pública a fortalecer las acciones para la prevención del delito y para conciliar las medidas de aislamiento social con el pleno respeto a los derechos humanos.



Diferir tres meses la presentación de la declaración fiscal del ejercicio de 2019, tanto para personas físicas como morales, y agilizar la devolución de los saldos a favor del IVA durante los meses que dure esta contingencia.



Adoptar las medidas necesarias para que el Gobierno Federal asuma el 100% del sueldo con el que cotizan al IMSS aquellos trabajadores que ganen hasta 6 mil pesos y que no podrán laborar, a fin de dar liquidez a las empresas y evitar el despido de las y los trabajadores.



Implementar un plan de contingencia inmediato que contemple exenciones y estímulos para las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el gran motor de la economía.



Destinar apoyos federales para cubrir los gastos de agua, luz y gas, durante los meses de abril y mayo, en todos los hogares y negocios con ingresos menores a 6 mil pesos mensuales, así como un acuerdo con el sector privado para el otorgamiento de facilidades que alivien las presiones hipotecarias para las personas.



Establecer un fondo financiero de apoyo extraordinario para empresas del sector turístico, fundamentalmente aerolíneas y servicios de hospedaje, con objeto de asegurar su viabilidad y pronta reactivación.



Destacan que tienen claro que la prioridad es y debe ser, en todo momento, garantizar la salud de la población y reducir al mínimo los contagios y la pérdida de vidas humanas, es por ello que no escatimaremos en la prevención para cuidar a México. Lo principal son las personas, sostienen.



Resaltan la necesidad de enfrentar la contingencia sanitaria con un esfuerzo colectivo de todas las personas para proteger la vida, la salud y el bienestar de las familias mexicanas, así como de la corresponsabilidad solidaria de los sectores público, privado y social.



Y, subrayan, “conocemos y nos parece importante escuchar a las organizaciones empresariales y sindicales para defender y cuidar los empleos de las y los trabajadores”.-Lo leerán en la Jornada.



París, ahora más que nunca, bien vale una misa; como Roma, como Madrid, como México... como todo el planeta.