Que se cuide AMLO

“Clama AMLO a opositores

que le bajen una rayita”

Ya no ve lo duro

Pensamos que ante la andanada de críticas, por tantas pifias que ha cometido en el poco tiempo que lleva como primer mandatario de la nación, es que el Presidente pidió una tregua, sin hacer de lado su retórica de polarización, consistente en endilgarle todos los males a los conservadores y al neoliberalismo... Qué pinche fijación.López Obrador ha llegado al extremo de presumir el sistema de salud que había antes de la irrupción del Covid-19... ¿Pero, cuál?“Antes del coronavirus se había creado el Instituto de Salud para el Bienestar; antes del coronavirus ya habíamos decidido aumentar el presupuesto del sector salud en 40 mil millones de pesos.“Antes del coronavirus habíamos definido cuatro acciones: que no faltaran los medicamentos, que no faltaran los médicos, que se mejoraran las instalaciones y que se le diera atención especial a los trabajadores de la salud.”No alcanzo a imaginar lo que piensan los padres de niños con cáncer que tuvieron que tomar el aeropuerto por la falta de medicamentos para sus hijos.Los enfermos de VIH-Sida que tuvieron que salir a la calle por idéntica razón; los que padecen insuficiencia renal y rogaban por su diálisis.O los familiares de los fallecidos en el hospital de Pemex, en Villahermosa, porque les pusieron un medicamento contaminado.Todo eso también era antes del coronavirus.¿Se habrá olvidado AMLO de las palabras del ahora senador de Morena, Germán Martínez, cuando renunció a la dirección del Seguro Social, en mayo pasado?“En el IMSS, algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el ‘cargo’ que el ‘encargo’”, puntualizó.Y en medio de la pandemia del coronavirus que tanto ha desdeñado López Obrador, el cardiólogo Elías Moreno Brizuela, exsecretario de Protección Civil en la CDMX durante el gobierno de Marcelo Ebrard, comentó públicamente: quiero dejar claro que la salud del Presidente es un asunto de seguridad nacional.En tono crítico, señaló:“Las acciones y declaraciones públicas (del Presidente) contradicen, especifican y dan poca importancia a las indicaciones que su gobierno realiza para pedir a la población resguardo voluntario en casa y la sana distancia entre personas...“Andrés Manuel minimiza el riesgo de terminar infectado y, con ello, confunde la realidad, lo cual, además del mensaje equivocado al pueblo, hay que predicar con el ejemplo”.Moreno Brizuela se pone en el supuesto de que AMLO se contagie. Hace notar que, por su edad, su hipertensión, sus problemas cardiacos “y un posible enfisema pulmonar”, por haber sido fumador durante muchos años de su vida, lo pone en situación de vulnerabilidad.“Los riesgos no los esquivará con amuletos, imágenes religiosas o con la fortaleza moral que le abonó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell”, asevera el político veracruzano.Dijo más: “Su ausencia por enfermedad generaría una grave crisis nacional. Por seguridad nacional, a la primera persona que se tiene que poner a salvo en algún búnker es al Presidente de la República para que, desde allí, atienda la crisis”. Pero AMLO ni suda ni se acongoja. Hoy viaja a Tlaxiaco, directo a un hospital. Viernes y sábado va a recorrer más hospitales que se van a destinar a la atención de enfermos de coronavirus... El país se puede quedar sin capitán en el timón en cualquier momento.Un demoledor tuit subió ayer a la red Mariana Moguel, la hija única de Rosario Robles. Alude, con ironía, al saludo de mano del presidente a la mamá del Chapo Guzmán: “ [email protected] Yo también le he enviado cartas y solicitado audiencias, sin embargo, no he obtenido respuesta. ¿Acaso debo ser familiar de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” para que me reciba?”.... ¡Mocos!Los comunicadores mexicanos, al menos un 90 por ciento porque hay un diez, calculamos, que o están a sueldo con AMLO (los que llama chayoteros) o por puto orgullo no se hacen a la idea de que se equivocaron cuando le hicieron el caldo gordo a López Obrador para que ganara la elección, no logramos entender qué quieren los morenos o hacia dónde van para que su proyecto de cambiar al país se convierta en realidad.Esto no será posible, de ninguna manera, si ni cuentan con el apoyo de los medios de comunicación, que son el puente entre el gobierno y los gobernados y la principal fuente de información de las redes sociales.Sin embargo, la actitud de los morenos en el poder es muy rara, son completamente ignorantes de lo que de suerte les cayó en las manos, incompetentes en consecuencia, no se dejan asesorar por quienes cuentan con gran experiencia y la ponen al servicio del estado sin importar ideologías o partidos políticos, son arrogantes y cretinos y se sienten semidioses, los que van a lograr una transformación por el solo hecho de haber llegado al poder... Qué equivocados están, y se lo dejamos al tiempo.Pero el moreno que bien pudiera ser el emblema de lo que representa un moreno en el poder es sin duda el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, el cretino y rey de la estupidez.Lo último que sabemos de Barbosa es que en un comunicado, la organización que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información hizo referencia a los discursos y frases que ha emitido Barbosa Huerta en las últimas semanas y que generan desinformación entre la población en torno a la pandemia.Recordó que el sábado 14, el mandatario poblano señaló que supuestamente un platillo típico de la gastronomía poblana servía para prevenir el coronavirus. “Me dijeron que la vacuna que ya se descubrió en contra del coronavirus es un plato de mole de guajolote. Vamos nosotros a echarnos un plato de vacuna contra ese virus que atenta contra el mundo”, señaló en tono burlón en esa ocasión.Posteriormente, el miércoles 25, el gobernador declaró sobre el Covid-19: “¿Quiénes están contagiados ahorita? Seguramente hay mucha gente que son padres de familia, sí. Son gente acomodada ¿sí lo saben o no? ¿Son ricos?, entonces sí tienen el riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes”.Sobre ese tipo de frases, Artículo 19 advirtió a Barbosa que “es obligación y responsabilidad de funcionarios abstenerse de declarar o diseminar información falsa de forma intencionada o deliberada. Las autoridades tienen la obligación de hablar con la verdad y someterse a ejercicios de transparencia proactiva y rendición de cuentas”.Y destacó que, en febrero pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación por una “infodemia” ocasionada por la oleada de información falsa y engañosa sobre el covid-19.“La desinformación y falsas verdades tienen tal eco que en muchas ocasiones siembra confusión, miedo y malas decisiones entre la opinión pública. La desinformación también desvía la atención de la responsabilidad de funcionarios por implementar políticas que hagan frente a estas coyunturas”, observo Artículo 19.Por otra parte, la organización mencionó que durante las últimas semanas ha documentado casos de estigmatización y bloqueos informativos contra periodistas y medios que dan cobertura al gobernador y a las acciones emprendidas por su administración contra el covid-19.El lunes 16, en conferencia de prensa, el mandatario estatal estigmatizó a Marisol Córdoba, directora del medio digital Antena 21. Según lo relatado por la periodista, ella preguntó al epidemiólogo si las medidas que estaban anunciando no ponían en riesgo a la ciudadanía, dado que eran menores a las de otros estados. Barbosa desestimó la pregunta: “Quiero contestar a esa pregunta. Está cargada de mala fe.” Cuando la periodista buscó responder él no la dejó: “Permíteme, porque tampoco voy a admitir que solamente apreciaciones personales califiquen las acciones del gobierno. Lo dijiste tú, no lo voy a admitir.”Dos días después, el miércoles 18, personal de seguridad privada del gobernador bloqueó a Andrés Lobato, jefe de fotografía del medio impreso y digital Milenio Puebla, durante la cobertura de un evento en las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). El periodista quiso tomar fotografías al gobernador para identificar si éste estaba siguiendo las medidas de protección sanitaria. Según lo relatado por el reportero a Artículo 19, mientras intentaba obtener las tomas, uno de los escoltas de Barbosa lo empujó y otra integrante del mismo personal de seguridad lo jaloneó.El jueves 26, Barbosa negó una pregunta de un reportero de El Sol de Puebla en una rueda de prensa, quien preguntó sobre su declaración del día anterior, donde aquél aseguró que los pobres eran “inmunes al coronavirus”. Ante esto, el gobernador sólo respondió: “No voy a tener opinión, y menos al Sol de Puebla”. En otra rueda de prensa, Barbosa desestimó el trabajo del medio digital E-Consulta. Un día antes el director del medio, Rodolfo Ruiz, publicó una columna donde informó que, pese al decreto del gobernador en el que ordena evitar las concentraciones de más de cien personas, el tianguis de San Martín Texmelucan se realizaría.En la conferencia de prensa, cuando fue interrogado sobre el tema, respondió que lo importante era evitar las confrontaciones entre comerciantes y pidió a su secretario de Gobernación “que hable con las partes, para llegar a un acuerdo”, y así evitar las filtraciones. “Ahora hasta la presidenta municipal le filtra a E-Consulta, qué bárbaro”, soltó.... Las burlas hacia el trabajo de los medios de parte del gobernador Barbosa ya son insoportables. Así Morena en Puebla, como en otros estados, será debut y despedida.Es cierto, si la CEAAP que tiene como presupuesto ¡20 millones de pesos! para “proteger a los periodistas”, hubiera hecho algo por la compañera María Elena Ferral, a lo mejor estuviera entre nosotros, enseñándonos a hacer periodismo valiente y profesional, no a vivir del presupuesto a costa de la vida de los colegas. A ver hasta cuándo el gobierno sigue manteniendo a esa bola de zánganos que viven a costa de los periodistas. Cínicos vividores.Escríbanos a [email protected]