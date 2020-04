'Pásame la parte intermedia...'

Tantos años trabajando con políticos y en el servicio público me enseñaron muchas cosas.



Por ejemplo, cargar con varias copias del mensaje en turno que se iba a leer, por si el original se extraviaba o se dañaba.



Recuerdo que una vez redactado, revisado y corregido, se imprimía, el original se le daba al gobernador o a quien lo fuera a leer; a la persona que iba a estar más cerca de él se le entregaba otra copia en hojas sueltas, se llevaba un ejemplar más engrapado y otro engargolado. En mis funciones de Director de Prensa yo llevaba otro aparte que iba repasando conforme se decía para anotar si cambiaba alguna palabra.



Con Ángel Leodegario Gutiérrez, “Yayo”, con el que trabajé muchos años, político, periodista, notario, alguna vez magistrado, diputado, dirigente partidista y titular de Comunicación Social, vivimos experiencias que nos enseñaron a ser precavidos.



Alguna vez, por ejemplo, nos tocó estar en un acto en espacio abierto en el que cuando un personaje leía su texto, de pronto una corriente de aire arrancó las hojas del atril, se las llevó volando y las desperdigó. Acabó su intervención de inmediato como pudo.



Otra, la ocasión que un gobernador puso el original en la bolsa interna de su saco, pero por alguna razón imprevistamente se cambió de prenda de tal forma que al llegar al acto se dio dado cuenta que no llevaba su texto.



También pasó que otro en un descuido traspapeló las hojas y de pronto de la 2 pasó a la 6 y no supo qué decir y hacer.



Algo de esto le pasó al gobernador Cuitláhuac García el lunes pasado cuando anunció su Acuerdo Estatal por el Empleo. Un video que se viralizó en las redes muestra el momento en que lee y de pronto, ¡zas!, se da cuenta que en las hojas que tiene no está lo sustancial: los puntos que iba a anunciar. Busca y rebusca, y nada, y entonces se escucha bien cuando de espaldas al micrófono le dice al secretario de Desarrollo Económico, Enrique Nachón García, a falta de alguien c, donde "ï·½a en el par al noticiero nocturno con mn cuando zas!, se da cuenta que no municacie que iba repasando conforme se deciercano a él: "pásame la parte intermedia del comunicado”. ¡Sopas!



El video no solo se viralizó sino que fue a parar al noticiero nocturno con más audiencia en el país, “En Punto”, donde Denise Maerker deleitó a la audiencia con una botana que nada mal le debió haber caído a los aburridos televidentes en estos tiempos de crisis por el Covid-19.



El gober no se salvó de la quemada de Denise y lo preocupante para él, si es que le preocupa, es que ese tipo de cosas daña su imagen y proyecta la de un Veracruz gobernado con una total falta de cuidado, tanto que ni siquiera se cuida el mensaje mismo del number uan.



En aquellos tiempos de los que narro, un error de ese tipo le hubiera costado el despido inmediato al responsable, o más bien dicho al irresponsable que expuso al mismísimo gobernador a la crítica sarcástica, lo hizo objeto de memes y lo balconeó a nivel nacional.



En estricto rigor, lo sucedido refleja muy bien, proyecta hacia fuera, la falta de colaboradores profesionales del gobernador: con experiencia, cuidadosos, aplicados, pendientes de su jefe, lo que por sí mismo explica también la falta de un gobierno eficaz. Si desde la oficina principal están así, por eso el naufragio.



Cuitláhuac García Jiménez, aprovechando la ola de contagios, debiera inventar su propia pandemia que se llevara a toda la caterva de ineptos de los que se rodeó, o de los que lo rodearon, y que le causan mucho daño. ¡Carajo! Un anuncio que era bueno se perdió mediáticamente por un error garrafal de sus ¿colaboradores? ¡Sacúdaselos, señor. Usted no se los merece!



Buen anuncio, pero sin fecha precisa



A propósito del Acuerdo Estatal por el Empleo, el anuncio fue bueno, pero el gozo se ha ido al pozo. Ayer el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, salió a declarar que “en los próximos días”, “dentro de poco”, estarán definidos los lineamientos para que micro y pequeños empresarios puedan acceder a créditos.



Lo mismo de siempre. Hacen buenos anuncios pero no dicen con precisión para cuándo. Luego dejan pasar los días, se olvidan del asunto y todo queda en puro bla bla, o cuando por fin dan alguna fecha ponen tantos requisitos que son verdaderas trabas para que nadie los cumpla.



Ayer todo el sector empresarial del Estado emitió un boletín de prensa en el que señala que si bien las medidas anunciadas por el gobernador son necesarias y urgentes, también son “absolutamente insuficientes y en algunos casos poco razonables y discriminatorias del colaborador en función del tipo de empresa en la que presta sus servicios”.



¿Qué hay de eso Josefina?



¿Quién es Carlos Herrero Guillén? La columna “Capitanes” del diario Reforma, una de las más influyentes en el mundo empresarial del país, lo mencionó ayer como a la persona a la que importadores y exportadores deberán pagar entre 6 mil y 9 mil pesos, más otros conceptos en dólares, por concepto de servicios de control sanitario a los barcos que atracan en Tuxpan, servicios como de fumigación y “desratización”. Se informa que en esa terminal tan solo en 2019 ingresaron 834 naves.



Lo extraño es que el cobro, a partir de ayer, lo atribuye a los Servicios de Salud de Veracruz y aplica a los buques de carga y combustibles, cobro que, apunta la columna, preocupa a importadores y exportadores y les parece ilegal porque las tarifas son facultad federal.



“Pero lo que más llama la atención, es que los recursos serán depositados a una cuenta del banco BBVA a nombre de Carlos Herrero Guillén, una persona física que no tiene relación con el Gobierno de Veracruz”.



“Ese nombre es el destinatario que se especifica en un oficio expedido por el responsable de Servicio de Sanidad Internacional y Comercio Exterior, jurisdicción 2 con sede en Tuxpan, Horacio Cadena Hernández”.



¿En efecto se trata de un cobro del gobierno estatal? ¿Por qué el depósito a una persona física y no a una cuenta institucional? ¿Si es cierto, de quién es el negocio?



Podría pensarse que hubo algún error en la información pero eso se descarta pues “Capitanes” dice que el cobro no fue notificado ni siguió el proceso de consulta y aprobación con las autoridades federales de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, encabezado por Héctor López.



Como dijera el extinto dueño y director del Diario de Xalapa, Rubén Pabello Acosta, ¿qué hay de esto Josefina?, ¿ganancia de pescadores a río revuelto por el coronavirus?, ¿aclarará el Gobierno de qué se trata?, ¿desratizará los Servicios de Salud si es que ha sido invadida por ratas de dos patas, a las que alude Paquita la del Barrio?



Reza el Papa por periodistas-Covid-19



Con relación a la columna sobre el papel del periodista en tiempos del Covid-19, ayer mismo el Papa Francisco dedicó su misa matutina a los trabajadores de la comunicación que ayudan a la gente a soportar este periodo y no sentirse aislados, según informó la agencia EFE.



"Hoy me gustaría que rezáramos por todos aquellos que trabajan en los medios de comunicación, que trabajan para comunicar, para que la gente no se encuentre tan aislada", dijo el Papa. Yo lo hago todos los días por ellos, mis compañeros.



DICONSA atiende a marginados



Una buena noticia es que ahora que se necesita, la paraestatal Seguridad Alimentaria de México (SEGALMEX-DICONSA), con más de 2,700 tiendas en zonas de alta y muy alta marginación del Estado, está vendiendo a bajo costo productos de primera necesidad como maíz, frijol, azúcar, arroz, leche, atún, papel de baño, jabón, etcétera.



Esas tiendas comunitarias permanecen abiertas, acercan los productos a la población a través del Programa de Abasto Rural y regulan los precios de mercado en sus zonas. En muchos lugares son la única posibilidad de surtirse. Es de lo bueno del gobierno federal.