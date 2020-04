… Han pasado cuatro días del asesinato de la periodista veracruzana María Elena Ferral Hernández y hasta el cierre de esta colaboración no se había detenido a nadie por tan artero crimen, que cegó la vida de esta comunicadora que se distinguió por su profesionalismo y valentía, además de su gran sentido de la amistad.Los detalles de su asesinato, por hasta ahora persona o personas desconocidas, se han difundido ampliamente desde la misma tarde del lunes pasado cuando allá en el centro de la ciudad de Papantla, recibió varios impactos de balas.Sus compañeros periodistas de la región norte del estado de Veracruz de inmediato demandaron que la autoridad encargada de la procuración de justicia investigara y esclareciera el asesinato de María Elena Ferral, de lo cual decíamos, ya han pasado cuatro días.Sobre este crimen, la Red Nacional de Periodistas (RNP) y la agencia Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), difundieron el miércoles pasado una carta en la que establecieron en principio que María Elena había recibido varias amenazas relacionadas por su actividad periodística.Mencionan que, desde el año 2016, Ferral Hernández había recibido amenazas de desaparición por parte de un político de la región norte del estado, al que le incomodaban las publicaciones de María Elena, de lo cual también tiene constancia la ahora Fiscalía General del estado.Narran la RNP y CIMAC, que, en marzo del año pasado, la periodista fue víctima de actos de difamación y desacreditación por haber publicado informaciones relacionadas con el atentado en contra del entonces candidato a la alcaldía de Coxquihui.En la mencionada carta se precisa también, que el asesinato de María Elena Ferral Hernández se dio a 18 días de la agresión física de la que fue víctima la directora editorial Mireya Ulloa Valencia y del intento de detención de la periodista Tita Serrano Pérez, en el municipio de Poza Rica, Veracruz.Por lo anterior, aunado a lo que publicó Ferral Hernández en su última columna “Polaca Totonaca”, donde se refirió al resurgimiento del llamado “Grupo Totonacapan” y la disputa por la alcaldía de Papantla, marcan diversas líneas de investigación que seguramente o al menos eso esperamos, está siguiendo la Fiscalía General del estado de Veracruz.Confiamos que la FGE se aplique en su labor investigativa y de con el o los asesinos de la periodista María Elena Ferral Hernández, a quien cegaron su vida el pasado lunes 30 de marzo, a eso de las dos de la tarde, en el centro de la ciudad de Papantla, Veracruz.La impunidad no es opción.... Ese mismo lunes, por cierto, elementos de Seguridad Pública del estado detuvieron en los límites de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo, a cinco presuntos saqueadores de un supermercado, que viajaban a bordo de una camioneta tipo suburban, esto luego de que los señalaran los empleados de la tienda asaltada.Lo curioso del asunto y he ahí el detalle, es que estas cinco personas provenían de los estados de Puebla y Tlaxcala, no son del estado de Veracruz, lo cual ya genera sospechosismo.Esto viene a colación porque persisten, aunque ya menos, los exhortos vía redes sociales al saqueo de supermercados, lo que activó la alerta en estos centros comerciales, donde los empleados prácticamente se atrincheraron al colocar barricadas con las que pretenden detener la posible presencia de la horda de delincuentes que lleguen a saquear.… En el municipio de Veracruz, exactamente en lo que se conoce como la Plaza de la Soberanía, en el bulevar costero “Manuel Ávila Camacho”, personal médico de distintas instituciones realizan colecta de insumos para evitar ser contagiados por el Coronavirus.Guantes, cubrebocas, alcohol, gel y todo aquello que puede serles útil, están recibiendo de la ciudadanía para llevarlos al personal médico y de asistencia de hospitales de la región, donde el personal carece de lo mínimo para protegerse, pese a que las instancias del sector salud aseguran que se les está dotando de todo lo necesario.Si usted amable lector puede ayudar, la colecta seguirá todavía mañana viernes en la Plaza de la Soberanía, de cinco de la tarde a ocho de la noche.… Comentarios y sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar