… Es lamentable que, pese a la contingencia planetaria generada por el avasallante avance del Coronavirus, que ha provocado la muerte de cerca de 63 mil personas en muchos países, en Veracruz existan personas que aún no creen en la gravedad del asunto y que haya autoridades municipales que no se imponen para mantener en sus demarcaciones las restricciones dictadas por los distintos niveles de las autoridades sanitarias.En la ciudad de Xalapa, por ejemplo, los vecinos de la colonia Revolución tuvieron que denunciar a través de los medios de comunicación que la semana pasada era un “mar de gente” la que se arremolinaba en el tianguis que se instala en el lugar, donde no había restricción alguna, ni se atendía la llamada “sana distancia”, porque la autoridad municipal lo estaba permitiendo.Otro fue el caso del tianguis que se conoce como el de “La Toluca”, de la colonia Progreso, donde parecía que el Coronavirus le daba la vuelta.En contraparte, el ayuntamiento Xalapeño había dispuesto que comercios de plazas comerciales y de la zona centro de la ciudad capital del estado, cerraran sus puertas como medida para evitar la propagación del COVID 19.Otro grave caso respecto a lo anterior es el que se dio ayer domingo en la playa de “Villa del Mar” del municipio de Veracruz, donde se impuso la necedad de bañistas que se apoltronaron en la zona para disfrutar el día como si no existiera la pandemia del Coronavirus.Se impuso también la voluntad de los inescrupulosos comerciantes de las disque palapas de “Villa del Mar”, quienes incitaban a los bañistas a meterse al mar e ignorar el llamado de los elementos de la policía local, así como de Protección Civil que les explicaban del riesgo de no respetar el aislamiento determinado por la Secretaría de Salud.El haberles permitido a los “palaperos” de “Villa del Mar” en la ciudad de Veracruz para que siguieran operando y la gente dejarla que disfrutaran su domingo en la playa, demuestra- insistimos- que por un lado todavía hay quienes no creen en la gravedad del COVID 19, así como autoridades que temen al escarnio mediático y no hacen su trabajo.… La preocupación de quienes habitamos en la zona conurbada Veracruz- Boca del Río y los que radican en la zona de Xalapa, es porque ambas regiones, son las que tienen a la mayoría de los enfermos en observación: Veracruz puerto con 163, Xalapa 67 y Boca del Río con 27.Así mismo, la cifra de positivos, es decir los ya confirmados, es de 13 en Boca del Río, 11 en Veracruz y 2 en Xalapa, por lo que esas zonas son de riesgo para la gente y por ende están en permanente observación.Por todo ello, es que, si bien se debe exhortar a la cordura a los reticentes, las autoridades municipales deben imponerse como es su obligación constitucional para procurar el bien de la mayoría.… a diferencia de los alcaldes de los municipios de Xalapa y Veracruz, la alcaldesa Citlali Medellín Careaga, cerró desde el lunes 23 de marzo el acceso a las playas de Tamiahua, como medida emergente para evitar la propagación del COVID 19.… Este lunes seis de abril se cumple una semana del artero asesinato de la periodista María Elena Ferral Hernández, allá en la ciudad de Papantla, al norte del estado de Veracruz.Una semana en la que se ha esperado que los encargados de la procuración de justicia en la entidad veracruzana den con el, o los responsables de este crimen.Que no se imponga – nuevamente- la impunidad que como dijo el filósofo Fernando Savater, duele más que el delito.… Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar