Humildad ante todo

“Del poder cabe esperar

mucho daño, poco bien”

Octavio Paz

No hay otro tema que nos mueva en estos momentos que el de la terrible pandemia del coronavirus, esa enfermedad mortal que apareció en China y ya se extendió por el mundo dejando miles de muertos a su paso. Los seres humanos luchamos contra una amenaza mortal que no vemos y que además no sabemos ni cómo, por dónde o en qué momento nos va a golpear, lo que sí es que no perdona clases sociales, edades ni nada pero, además, la ciencia no ha podido producir un fármaco para combatirla o una vacuna para prevenirnos y evitarla.Muchos mexicanos, tal vez millones, al ver los daños que venía provocando entre los humanos, la virulencia con que ataca y la rapidez con que se contagia, se adelantaron a nuestras autoridades que menospreciaron el peligro y tomaron las medidas que en otros países estaban recomendando para evitar el contagio.Y, como siempre, los mexicanos ante la tragedia nos unimos, hacemos lo que está en nuestras manos para cooperar con vecinos, amigos y compatriotas en general; el asunto es que el milagro mexicano de la unidad volvió a surgir, de ahí que se mencione que si a México no le ha pegado tan fuerte la pandemia es porque adelantaron medidas de prevención y eso está ayudando a que el contagio sea menor hasta el momento, pero insistimos, merced a una iniciativa de la sociedad.Es difícil, implica un sacrificio aislarse por completo, pero no hay de otra, lo que está en juego es la vida y si es cuestión de voluntad, adelante, a revalorar la convivencia familiar, a poner los pies sobre la tierra, a entender que en circunstancias como esta tener mucho dinero no garantiza la salud, está en peligro la vida de ricos y pobres por igual, a tener humildad y a hacer de lado todo tipo de diferencias. Y si se cree en la existencia de algo superior, como nosotros que creemos en Dios, a pedirle que nos ayude, no hay de otra.Del gobierno hay que confiar en que nos están diciendo la verdad, porque no hay de otra; que se conducen con honestidad y compromiso social; que están poniendo lo mejor de ellos para procurar que el país salga lo mejor librado posible, y que sus estrategias funcionen, por la salud de todos los mexicanos.Desde la tarde del pasado sábado comenzó a circular en las redes sociales una serie de presuntos cambios en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales se darían a conocer la mañana de este lunes durante la conferencia de prensa mañanera que acostumbra dar AMLO, ese montaje que tanto cuestionó Brozo o Víctor Trujillo y que le costó el exilio.Los cambios, enroques o lo que quieran que se estarían anunciando son: Marcelo Ebrard Casaubón, a la Secretaría Gobernación, y doña Olga Sánchez Cordero, la Sara García del Gabinete, a la Secretaría de Relaciones Exteriores (enroque); Hugo López-Gatell, científico mexicano de gran prestigio a la Secretaría de Salud, en el lugar que ocupa el gris médico de rancho José Alcocer Varela; Raquel Buenrostro iría a la Secretaría de Hacienda (provisional) en lugar de Arturo Herrera, porque ya no aguanta los caprichos del presidente quien por encima de una política económica con sentido, que Arturo Herrera la ha venido proponiendo, todo le rechaza, en uso de sus facultades como jefe de jefes. Otro que, según la misma versión de las redes, estaría dejando el cargo, sería el Secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú... El puro desmadre, en un equipo de trabajo donde nadie tiene derecho a proponer nada porque López Obrador difícilmente lo acepta, y hasta exhibida se llevan.Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev) nos mandan un largo escrito denunciando irregularidades de parte de los directivos de la institución a la que prestan sus servicios, quienes cuentan con la complicidad de la dirigente sindical. Los trabajadores nos dicen:“El día de hoy volvemos a solicitar su apoyo para la difusión de esta nota debido a los atropellos que se viven día a día en el Cobaev con la denominada 4T. El pasado lunes 30 de marzo del año en curso, nos depositaron la segunda quincena, quedando pendiente la Prima Vacacional que por ley nos corresponde, pero el día de ayer tres de abril del año en curso a las cinco pm. de la tarde nos mandan por mensaje de WhatsApp, de parte de la Maestra Erika Ayala Ríos, Secretaria General del SUITCOBAEV, que por órdenes de la institución el recurso de la Prima Vacacional no llegará hasta el 13 de este mes, pero que según siguen en gestión, a lo que estamos en desacuerdo ya que están violando nuestros derechos laborales.“¿Cuándo se deben pagar las vacaciones y prima vacacional?. En la ley federal de trabajo en el Artículo 80 dice: Los trabajadores tendrán derecho a unano menor al veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el período de vacaciones. Esta prestación será pagada por el patrón, el día anterior hábil en que inicie el trabajador a disfrutar su periodo vacacional. NI debe haber retención del salario porque es un delito.“No es posible que al Director Administrativo del Cobaev LicAlejandro de la Cruz Garnica Fernández, no le importe afectar a muchos trabajadores y más aún cuando estamos en contingencia sanitaria que fue a nivel nacional dando la orden para estar en nuestras casas y de eso se vale para no pagar en la fecha estipulada sabiendo que no hay gente en oficinas, lo que nos permite pensar que jinetean el dinero para generar mas intereses y sea favorable para ellos y para uno como trabajador nos perjudiquen.“La pregunta que nos hacemos es: ¿si no pagaron la prima vacacional, el día que se les ocurra hacerlo nos deberán dar más intereses, o qué procede para estas personas que violan la ley, basta que este tipo de gente que se quedan con nuestro dinero.“Así la cuarta transformación en el Cobaev, pisoteando los derechos de los trabajadores, burlándose de nosotros, hablando de austeridad cuando realmente la aplican cuando les conviene. Y evidentemente, nos preguntamos qué altos funcionarios se están quedando con los recursos que no se están entregando a los empleados en tiempo y en forma.“Ojalá se haga algo y dejen de pisotear los derechos laborales del personal que labora en esta noble institución. Hacemos un llamado a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, así como el Presidente de la Republica, Lic López Obrador o el Gobernador de Veracruz a ver quien de todos nos pueda dar su apoyo y proceder bajo derecho, o será como siempre que en Veracruz ni hay quien gobierne y solo cuando se acercan las votaciones ahí si piden nuestro apoyo en las urnas”.Servidos, compañeros.Nos dice don Mario Tejeda que allá en La Mixtequilla no tienen problema con eso de los ventiladores para el coronavirus, que ellos cuentan con muchos abanicos, floreados, de colorcitos y hasta españolizados, para soplarse. Y si no, con hojas de plátano, ¿para qué tanto enredo no?Escríbanos a [email protected]