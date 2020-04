El aguacate en tiempos del C-19...

Lo que se anunció:

La profundización marginal de los programas sociales para adultos mayores y estudiantes ya existentes.

Lo que se debería de hacer [A juicio de quien analiza]:

El incremento de beneficiarios de programas sociales no es equivalente a generación de empleos, esta es una medida que no apoya directamente a los trabajadores que pierdan sus ingresos y empleo. La alternativa más útil para hacer frente a la reducción salarial es la inyección directa a las nóminas de las empresas.

Lo que se anunció:

Se incrementan créditos personales, tandas y préstamos para remodelación de casas.

Lo que se debería de hacer:

Estos créditos no son productivos, no reactivan los ingresos de empresas ni otorgan liquidez a los bolsillos de la población desempleada. Se debería de otorgar a los trabajadores transferencias para consumir. Además de atender la vulnerabilidad de los trabajadores de menores ingresos, se necesita apoyar a las pymes que les ofrecen empleo. Estas empresas que representan la mayoría de los negocios en México, necesitan estímulos fiscales, impuestos diferidos y reducción de la carga tributaria. No se habla de condonaciones o rescates de grandes empresas, se habla de apoyo al pequeño comercio y a las pymes industriales locales.

Lo que se anunció:

Se mantienen sus proyectos emblemáticos y se amplían recursos para Pemex.

Lo que se debería de hacer:

Se utilizarán recursos necesarios hoy, en proyectos que darán rendimientos sociales dentro de muchos años. Suspender al menos temporalmente los proyectos de inversión que no generen beneficios sociales en el corto plazo. Cada peso que se destine hoy a los proyectos de infraestructura como Dos Bocas será un peso que no llegará a los bolsillos de las familias que más lo necesitan. Se requiere acelerar el crecimiento del presupuesto en salud y reactivación económica y pausar los proyectos de inversión de largo plazo.

Lo que se anunció:

No habrá incrementos en deuda pública para apoyar a familias y negocios. En su lugar se utilizarán los ahorros del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y fideicomisos.

Lo que se debería de hacer:

Contratar deuda y utilizar la línea de crédito que otorga el FMI por 60 mil millones de dólares. Sin deuda, el plan de reactivación económica es tan pequeño que no detonará crecimiento. La deuda en tiempos de crisis pone recursos para soportar los ingresos, empleos y al sector productivo. El IMCO considera que es momento de que el Estado use su acceso al sector financiero para ponerlo al servicio de la población. Si las familias mexicanas tuviera una tarjeta de crédito la usarían, pero muchas no tienen acceso. La deuda en tiempos de crisis pone recursos para soportar los ingresos, empleos y al sector productivo.

México tiene oportunidad de incrementar la deuda sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. ¿Cuánta deuda se debe contratar? Toda la necesaria. Una regla de dedo puede ser incrementarla en lo que se espera que se contraiga la economía. Un incremento de entre 3 y 6 puntos porcentuales es lo mínimo que necesitamos para rescatar la economía.

1.- Por donde le busque: Arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, el C-19 le está rompiendo el eje a toda forma de ganarse unos pesos y la vida.Contra esto no se pensó ni hay planes para ello. Como dicen que decía Perogrullo: Lo primero es lo primero. Total, el Super Bowl ya pasó.“...En el estado de Michoacán los empacadores de aguacate han reducido su productividad en un 70 por ciento, debido a que Estados Unidos canceló en un porcentaje similar los pedidos a consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus, lo que puede significar un impacto negativo a toda la cadena de valor del llamado oro verde.El secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua) en Michoacán, Rubén Medina Niño, aseguró que a pesar de que las empresas han tenido que descansar a un porcentaje importante de su personal, éstos cuentan con todas las prestaciones laborales, al menos aquéllos que laboran de manera directa y cuentan con formalidad en sus plazas.Además de esto, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera detalla que la producción de aguacate en la entidad disminuyó un 2.3 por ciento durante el primer bimestre de 2020, en comparación al mismo periodo de tiempo un año antes. Entre enero y febrero se produjeron 361 mil 644 toneladas de aguacate, contra las 370 mil 69 de 2019.Es de tomar en cuenta que la contingencia no comenzó sino hasta marzo, por lo que se anticipa una caída mayor en la producción, debido a este escenario.En entrevista exclusiva para La Voz de Michoacán, Rubén Medina Niño aclaró que, sin embargo, no todo el personal que trabaja con las 64 empacadoras en el estado cuenta con las prestaciones de ley, al explicar que son alrededor de 30 mil personas las que trabajan entre las áreas de administración, de empaque, de transporte y demás, mientras que los jornaleros son cerca de 12 mil, pero de ese total, alrededor de 4 mil no cuentan con las prestaciones laborales.Lo anterior lo calificó como un problema social de años, situación que se tiene que dialogar con las empresas empacadoras y los productores del aguacate, al tomar en cuenta que no puede ser que una empresa tan lucrativa mantenga en esas condiciones a miles de familias que dependen de los jornaleros.Estamos preocupados por lo que actualmente está pasando; debido a la situación crítica que está sucediendo en Estados Unidos, se han cancelado los pedidos, lo que se traduce en menos ingresos para los productores de aguacate en la entidad”, apuntó Rubén Medina Niño.No obstante, señaló que como dependencia estatal su objetivo es ocuparse en posibles soluciones, entre las cuales han valorado redirigir la mercancía hacia el mercado nacional para que el impacto sea menor; aunado a ello, “se deben redoblar esfuerzos para intensificar las medidas fitosanitarias en los cultivos, para proteger a los trabajadores del campo”.A pesar de la cancelación de pedidos con Estados Unidos, Medina Niño aseguró que los daños económicos por el momento no han tenido un impacto fuerte al recordar que la temporada alta para con dicho sector es a partir del quinto mes del año, por lo que esperan que la situación mejore, no sólo en México, sino en el mundo entero, con la intención de reactivar la exportación una vez que empiece a menguar la cantidad de contagios en ambos lados de la frontera.Frutos tienen más suerteEl titular de Sedrua aseguró que, hasta el momento, el único alimento con el que han tenido cancelaciones en la Unión Americana es con el aguacate, debido a que apenas se iniciará con la cosecha del mango, mientras que la de berries acaba de terminar.Por ejemplo, en el caso particular de la fresa explicó que este fruto cuenta con tres ciclos de floración: “Actualmente estamos en la tercera fase, es que cuando la calidad ha bajado, o por lo menos, no está al nivel de exportación, por lo que normalmente esta última cosecha se manda a la agroindustria, razón por la cual sus productores por el momento no han tenido complicaciones con la comercialización”.Agregó que en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) se han intensificado los procesos de sanidad e inocuidad, así como desinfección en los centros de trabajo, con la intención de que también los trabajadores cuenten con las condiciones idóneas para trabajar durante esta temporada de emergencia sanitaria, aclarando que este tipo de programas se mantienen de manera permanente para con todos los cultivos en la entidad, pero debido a las circunstancias, este tipo de acciones se debe de fortalecer, tanto para seguridad de los trabajadores como para destrabar posibles candados al momento de la exportación.Finalmente, comentó que los estados con los que se pretende impulsar los lazos comerciales en caso de la situación del aguacate y otros frutos no mejore en las próximas semanas, y la cancelación de pedidos de exportación permanezca son el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, por citar algunos ejemplos. (MARICRUZ RÍOS. LA VOZ DE MICHOACÁN)—Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de RelacionesExteriores, y Consejero de Salubridad GeneralEl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ayer presentó su estrategia para hacer frente a los impactos económicos de la pandemia de Covid-19 en el país. Pero al parecer fue insuficiente y hasta decepcionante para el sector empresarial.Aquí puedes ver lo que opinaron en Twitter algunos empresarios sobre el plan de reactivación económica que presentó López Obrador:“No se anunció ninguna medida relevante para afrontar la crisis económica del Covid-19”.“No es lo que los empleadores esperaban, lo que necesitan. Las consecuencias pueden ser graves".“Decepcionante López Obrador: niega estímulos al sector productivo, deja a su suerte a las mipymes y pone en riesgo millones de empleos”.El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) considera que lo que se necesitaba escuchar el domingo era un mensaje de solidaridad del Estado con las familias, los trabajadores y los pequeños negocios.Sin embargo, el IMCO asegura que lo que se escuchó fue a un Estado más preocupado por mantener una inflexible política de austeridad, proyectos de infraestructura que no abonarán al rescate económico ni a la recuperación de mediano plazo, y una mal entendida responsabilidad fiscal.Aquí puedes ver parte de lo que anunció López Obrador y lo que el IMCO considera que se necesita:El IMCO indicó que la propuesta del Gobierno Federal es continuar haciendo lo que ya tenía planeado. Además, señaló que ante la crisis económica más seria de las últimas décadas, la decisión del Estado es no implementar medidas extraordinarias.“Sin una profundización excepcional de los esfuerzos de política social y tributaria en apoyo de los trabajadores y los pequeños negocios será imposible una recuperación económica de la crisis que viene. Necesitamos un verdadero plan de rescate, no un informe de actividades”, indicó el IMCO.Selección y análisis:/ Redacción:/ Edición:4.- Apenas es 6 de abril [ayer] y parece que el tiempo se hubiere detenido. Apenas se añora el 4 de abril y la realidad nos trae al día siete. Y faltan muchos para que la pesadilla se desvanezca. Por lo pronto Nueva York, la urbe de hierro considerada el centro mundial de las finanzas con su emblemático Toro de Wall Street, parece derrumbarse. Ahora allí se concentra el análisis de lo que sucede en la Unión Americana. Y ya los electores buscan al responsable para cobrarle la afrenta de quienes se considera víctimas.Este año [si no sucede otra cosa], habrá elecciones después del Río Bravo y el malestar crece. Y también crecerán los rencores y fobias de los sobrevivientes.Y fan fácil que parece gobernar cuando se usa la cabeza que debe estar fría. El calor debe quedarse en el corazón.Pero la historia apenas principia...