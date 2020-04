El priista AMLO en Xalapa

“Para acabar con el morenavirus

se necesita un México unido”

Yo

En el año de 1984, siendo presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tabasco, Andrés Manuel López Obrador promovió la creación de casas del estudiante tabasqueño en diferentes partes de la república, obviamente donde funcionaban las instituciones de educación superior más prestigiadas del país, entre ellas, la Universidad Veracruzana.Aquí en la ciudad de Xalapa, López Obrador contactó al joven estudiante de la carrera de leyes, el tabasqueño Candelario Salazar, a quien apodaban “Cantinflas”, para que se hiciera cargo de buscar una casa, rentarla y amueblarla con camas suficientes para invitar a sumarse a todos los tabasqueños universitarios. En la fachada del inmueble, los chalanes de Candelario colocaron una manta con la leyenda “Casa del estudiante tabasqueño”, la cual estaba ubicada en el número 513 de la avenida 20 de Noviembre Oriente.Eran los primeros meses del gobierno de don Rafael Hernández Ochoa, quien ni por enterado se dio de ese proyecto estudiantil del que fue informado por su área de inteligencia, pero no le prestó ninguna importancia, porque en realidad no la tenía.Andrés Manuel López Obrador vino a Xalapa a cortar el listón inaugural del local, convivió con el grupo de jóvenes tabasqueños que lideraba Candelario Salazar, y se fue.Este proyecto no duró mucho tiempo, cuando el “Cantinflas” concluyó su carrera se fue a la ciudad de México, buscó chamba con algunos priistas, entre ellos Fidel Herrera Beltrán, pero como no le pareció ninguna de las ofertas laborales se lanzó al PRD donde estaba su viejo amigo López Obrador, al lado de quien ha caminado toda la jornada política que incluye la militancia en el partido del sol azteca y el rompimiento con ese partido para dar paso a la fundación del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), hasta la llegada a la Presidencia del político que apoyó económicamente el proyecto de la fundación de la casa del estudiante tabasqueño en Xalapa y otros lugares del país. Hoy, Candelario Salazar desempeña un cargo de absoluta confianza al lado del presidente de México.Aunque su primer cargo público fue como director del Instituto Indigenista de Tabasco, la incursión formal de Andrés Manuel López Obrador en la política se dio en 1976, cuando su paisano el priista Carlos Pellicer Cámara, escritor, poeta, museógrafo y político mexicano, lo invitó a formar parte de su campaña al Senado. Para ello, López Obrador hizo una pausa en sus estudios de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM.Posteriormente, en 1983, el actual mandatario de México fue nombrado presidente del PRI en Tabasco. En 1988 dejó al partido tricolor, siguiendo a otros políticos emanados de ese partido que buscaban su democratización, como Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.Este proceso llevó a AMLO a ser uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del que fue presidente nacional y por el que fue electo, en 2000, como jefe de Gobierno de la ahora Ciudad de México. El resto de la carrera política de AMLO, es historia.La falta de credibilidad en la palabra de nuestros gobernantes, cuya mitomanía es su principal instrumento, hace que se generen a cado rato leyendas urbanas sobre hechos extraños. Por ejemplo: el estado aparece en el contexto nacional en los primeros lugares de casos de “neumonía atípica”, enfermedad muy parecida al coronavirus, lo que ha despertado la sospecha de que la Secretaría de Salud enmascare de esta forma los casos para no generar pánico y exhibir su ineficiencia. La neumonía atípica se presenta generalmente en los meses de invierno, que ya pasó, y curiosamente los 81 casos que hoy se reportan se presentaron en la semana del 15 al 21 de marzo, cuando el país comenzó a sentir los efectos de la pandemia. En la 4T todo es posible, hasta simular coronavirus con neumonía atípica, el “doctor besitos” es experto en simulación, vive en un cuerpo que no es el suyo.***** Este fin de semana que pasó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en compañía del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, recorrió los espacios (gimnasios) que en una emergencia pudieran entrar en el plan de reconversión (esperemos que no), si la pandemia del Covid-19 nos golpea de tal manera que colapse el sistema de salud estatal, lo que no será nada difícil dadas las caóticas condiciones en que están esos cascarones, que no cuentan con equipos suficientes, ni con camas, menos con abasto medicinal y donde los heroicos médicos, enfermeras y demás personal hacen milagros para atender a los enfermos que acuden a esos tristes espacios, antes eficientes cuando funcionaba el Seguro Popular. Total que en Xalapa el gobernador y el responsable de nuestra salud estuvieron en los gimnasios universitarios, fueron al velódromo que sería un muy buen espacio para adaptar como hospital y a la escuela de bachilleres Artículo Tercero, a un costado del CEM, donde también podría habilitarse como hospital mientras los del sector salud los convierten en clínicas de alta especialidad para atender a los veracruzanos que ingresen delicados de salud por el contagio del coronavirus, y en los espacios antes mencionados se dé atención médica general al resto de paisanos con diversos padecimientos ***** Un problema que se aproxima y al que no le han dado la importancia que merece en Xalapa, es la escasez de agua que se avecina, y que será el principal problema que enfrentará la administración municipal que sustituirá a la del maestro Hipólito Rodríguez Herrero. El problema es que el agua que viene de la cuenca del Huitzilapan, en el estado de Puebla, ya casi se agotó, y nos estamos completando con agua del Alto Pixquiac y de los mantos que hay en la zona de El Castillo, de ahí que en época de estiaje la CMAS tiene que organizar tandeos para surtir, por zonas, el vital líquido a punto de acabarse. Una opción sería traerla de Zayaleta (Perote) de las lagunas de Alchichica, de los ríos que van hacia Martínez de la Torre o de Jalcomulco. De cualquier forma se va a requerir de una cuantiosa inversión para transportar el agua de cualquiera de esos lugares hasta la capital del estado, aunque el proyecto más avanzado que hay es el que hizo la exalcaldesa Elizabeth Morales García, jalando el agua de Jalcomulco, al parecer lo más conveniente. Para quienes aspiran a la presidencia municipal de Xalapa ahí tienen el primer gran problema, tienen que presentar al electorado un proyecto realista, accesible, para surtir a los xalapeños de suficiente agua potable a través de las redes. Nada sencillo.Veracruz sigue siendo uno de los estados del país con los mayores índices de violencia, sobre todo de crímenes o ejecuciones. Lo último que tuvimos fue el asesinato de la compañera María Elena Ferral, en Papantla; luego, la masacre de una familia por el mismo rumbo, tres mujeres y dos niños (la barbarie) y un montón de ejecutados por todos los rumbos del estado. De todos estos delitos no hay un solo dato, un adelanto o, cuando menos, una promesa de que se están investigando, lo mismo que pasó con el líder campesino y diputado local Juan Carlos Molina, no se sabe nada. Los veracruzanos estamos viviendo en el infierno.Escríbanos a [email protected]