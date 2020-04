Discor- Dante

…A escasos meses de que inicie formalmente el proceso electoral de 2021 para renovar la Cámara de Diputados y un buen número de cargos de elección popular, entre ellas presidencias municipales, el senador veracruzano y propietario del partido Movimiento Ciudadano, Dante Alfonso Delgado Rannauro, pintó su raya y prácticamente le hizo un corte de caja a su compañero de aventuras políticas Andrés Manuel López Obrador, dueño por su parte del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien actualmente es el ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.En una carta abierta que se publicó ayer martes, misma que se distribuye profusamente en las redes sociales, Delgado Rannauro le habla de tu a Andrés Manuel en relación con su pretendido Plan de Rescate Económico que dio a conocer López Obrador el domingo pasado.“El plan de rescate económico no es un plan y no es rescate”, le advierte el ex gobernador veracruzano al presidente de la república, al que le hace ver que en consecuencia, las grandes empresas, las transnacionales, “podrán cambiar el destino de sus inversiones; los más ricos podrán sacar con un clic sus millones de dólares a mercados seguros”.Por ello Dante Alfonso le pregunta a Andrés Manuel que pasará con los micro, pequeños y medianos empresarios “¿cómo van a sobrevivir?, ¿en qué les ayuda tu plan?.Suponemos desde gayola amables lectores, que esta carta abierta se hizo pública también porque Andrés Manuel López Obrador no recibe, ni da citas a Dante Alfonso Delgado Rannauro como antaño, cuando los dos estaban a ras del piso, por lo que el guía vitalicio del Movimiento Ciudadano aprovechó la coyuntura, cuan listo es, para pintar su raya y hacerse sentir.Solo así se entiende la contundencia de las palabras de Delgado Rannauro cuando expresa: “Aún es tiempo de que adviertas que llevas al país al precipicio, que rectifiques y tomes las decisiones que se esperan de un presidente sensato y responsable”. Plop y recontra Plop, como escribe nuestra amiga la periodista Elia Melchi.Ah, pero si duda usted amable lector de que Dante Alfonso ya fijó su “juntos pero no revueltos”, lea detenidamente lo que a continuación le escribió al ciudadano presidente de la república: “No insistas, con pérdida de tiempo, en remarcar que eres un presidente diferente. Te convoco a que lo seas. Para serlo tienes que ser presidente de México, de todos los mexicanos. Deberás ejercer el poder incluyente, el poder para construir, no para destruir, el poder para ser líder y el estadista que nuestro pueblo espera que seas y México requiere”.Si usted amable lector quiere conocer el texto completo de esta carta puede encontrarla en la liga: https://bit.ly/34ke7an … La Secretaría de Seguridad Pública del estado, de quien depende la Dirección General de Transito y Seguridad Vial del estado, tiene ante sí otra oportunidad para demostrar que realmente es diferente, luego de que circulara ayer un video donde se captó el momento en que un par de delincuentes a bordo del taxi VB-6029 robaron la llanta de refacción de una camioneta estacionada en calles del fraccionamiento Costa Verde, del municipio de Boca del Río.Hablamos de otra oportunidad porque en octubre pasado, el titular de la Dirección General de Transito y Seguridad Vial del estado, Ángel Alarcón Palmeros, anunció que, de 300 procedimientos para cancelar concesiones de taxis, 80 de ellos ya estaban por concretarse.Han pasado casi seis meses de ello y no tenemos noticias de cuántas concesiones fueron realmente canceladas, lo que nos hace suponer que el presunto taxidelincuente del video de esta semana seguirá cometiendo sus hurtos pese a la denuncia ciudadana.… Vaya trabajo el que está desarrollando el Procurador Estatal de Protección al Medio Ambiente en el estado de Veracruz (PMA), el ingeniero en sistemas computacionales, Sergio Rodríguez Cortés, quien ha realizado un sinnúmero de acciones ambientales que le han valido incluso la felicitación del mandatario veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez.En contraparte, la titular de la Secretaría estatal de Medio Ambiente (SEDEMA), María del Rocío Pérez Pérez, de quien depende la PMA, se ha perdido en su bajísimo perfil y no se sabe nada, absolutamente nada de ella y de la dependencia que dirige. Lástima.... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar