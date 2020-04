Peligro de contagio por la C-19...

Código Penal del Estado.- Artículo 158.-: A quien padezca una enfermedad grave y dolosamente ponga en peligro de contagio a otro, se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cincuenta días de salario. El juez dispondrá lo necesario para la protección de la salud pública.





1.- “...A más de 48 horas de la supuesta agresión a personal médico y pacientes del Hospital Regional del ISSSTE “Presidente Juárez”, localizado en la Ciudad de Oaxaca, por el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria, en la región del Istmo, Daniel López Regalado, por no ser atendido con rapidez al presentar síntomas por Covid-19, la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO) dio a conocer la destitución de su funcionario.



A través de un comunicado, emitido minutos antes de la medianoche, la dependencia informó el cese de López Regalado; luego de haber trascendido sobre su comportamiento inadecuado con personal médico y usuarios de ISSSTE, donde llegó como derechohabiente.



La determinación institucional tiene su origen en las versiones difundidas en medios sociales la madrugada del domingo cuando el médico y funcionario llegó a internarse como paciente sospechoso de contagio, y al no recibir la atención que esperaba, “escupió deliberadamente a enfermeras, médicos y pacientes y abandonó las instalaciones”.



A través de la cuenta “HRPJ ISSSTE Oaxaca Despierta”, en Facebook, sus integrantes advirtieron a los derechohabientes “no deambular por las instalaciones del nosocomio debido al riesgo de contagio, aunque, lo reportaron como ‘estable’; “el médico y también titular de la Jurisdicción, número 2, exigió atención inmediata”, refirieron los quejosos.



A petición expresa de una postura institucional sobre los supuestos que involucraban a su funcionario, la Secretaría de Salud de Oaxaca determinó no emitir cometarios durante dos días, al cerrarse a las entrevistas por este asunto.



Tras confirmar el despido del ahora ex funcionario, el gobierno del estado precisó que la determinación tiene la finalidad de dar paso a las investigaciones correspondientes sobre supuestos actos de agresión.



Toda vez que dicha actitud no refleja los principios de respeto, integridad, ni vocación de servicio a la ciudadanía”.



El ex funcionario se encuentra estabilizado, recibiendo atención médica y psicológica, bajo permanente vigilancia, al dar positivo al coronavirus Covid-19, terminó el comunicado...” Dice en una nota de Excélsior de ayer.



Por cierto, sobre asuntos de esta naturaleza, el Código Penal de Veracruz, establece en el CAPÍTULO IV, PELIGRO DE CONTAGIO Artículo 158.-: A quien padezca una enfermedad grave y dolosamente ponga en peligro de contagio a otro, se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cincuenta días de salario. El juez dispondrá lo necesario para la protección de la salud pública.



No cabe duda, cada cabeza es un mundo, aunque tenga piojos...



2.- Dice un dicho que: “...En la forma de pedir está el dar...” Esto a colación de la enjundiosa llamada que el presidente AMLO hizo hace un par de días a los partidos políticos nacionales.



Así fue planteada la petición: “...El presidente Andrés Manuel López Obrador “les leyó la cartilla a los partidos políticos” para que destinen, por lo menos, la mitad de su presupuesto para combatir la pandemia de COVID-19 que se expande por el mundo y México.



«Yo les hago un llamado de manera respetuosa para que hoy mismo, mañana, ya los partidos manifestaran su disposición de entregar, o de no ejercer, la mitad, cuando menos, de sus presupuestos».



El mandatario dijo que diario hará el llamado hasta que los dirigentes de los partidos se manifiesten, además aseguró que exhibirá a los partidos que no donen el presupuesto.



AMLO dijo que los partidos podían donar en especie o en dinero, al menos la mitad de su presupuesto...”



Ahora falta que las dirigencias de los partidos políticos se manifiesten: Sí apoyan o no esta petición del presidente de la república...Veremos si se da la urbanidad política o hay respuesta negativa al planteamiento del presidente.



3.- Cada quien su vida, es cierto, y atenidos a eso, los vecinos de USA no paran en pintas: Ayer, precisamente, con la Guardia Nacional desplegada en los centros electorales y los ciudadanos cubiertos con mascarillas, en el estado de Wisconsin se realizó ayer martes, en avance pleno de la pandemia de coronavirus, la elección local y la primaria demócrata, entre los aspirantes Joe Biden y Bernie Sanders, en camino a las presidenciales estadunidenses de noviembre [si fuera factible] de este mismo año.



Entre escarceos entre demócratas y republicanos, los centros de votación abrieron finalmente en la mañana de este martes [ayer] en Wisconsin, afectado, como todo Estados Unidos, por la Covid-19.



Como es sabido, desde hace dos semanas, sus casi seis millones de habitantes, han sido llamados a permanecer en casa para frenar la propagación del virus, que deja más de 11 mil muertos en la Unión Americana.



Pese a esto, ayer martes los electores acudían, guardando las distancias recomendadas, a las largas filas para votar en la cervecera ciudad de Milwaukee, donde sólo cinco centros de votación pudieron ser abiertos para unos 600 mil habitantes.



En Kenosha, más al sur y a orillas del lago Michigan, electores y empleados de los centros de votación estaban separados por barreras de plástico. Y miembros de la Guardia Nacional desinfectaban regularmente las mesas y máquinas de votación.



Más de un centenar de municipios advirtieron que no tenían personal electoral, pues algunos estaban enfermos y otros temerosos de contagiarse, para abrir siquiera un centro de votación.



Además de la primaria demócrata, se dan las elecciones locales, que son cruciales para el equilibrio de poderes en el estado y por las que se explica la dura batalla de los últimos días entre demócratas y republicanos en torno a la votación.



Por querer "proteger" a los ciudadanos ante la pandemia, el gobernador firmó un decreto el lunes para atrasar la elección al 9 de junio. Pero los republicanos acudieron a la Corte suprema de Wisconsin, que ordenó poco después que se votara este martes.



Respaldado por el presidente Donald Trump, un juez conservador de la Corte Suprema se juega justamente su reelección y el mandatario estadounidense llamó lunes y martes a los electores a participar.



Bernie Sanders, candidato a la investidura demócrata de cara a las presidenciales de noviembre, consideró "escandaloso" que los republicanos obligaran a hacer la votación este martes "para su beneficio político". Es una decisión "peligrosa" e "incluso podría tornarse mortal".



El ex vicepresidente Joe Biden, favorito de la primaria demócrata, aparece con ventaja en los sondeos en este estado.-Notas tomadas de Excélsior.