La cloaca del IVAI

“La pandemia nos vino

como la soga al cuello”

Porfirio Muñoz Ledo

Nos mandan un correo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) que dice: “Quien esto escribe así como un grupo de compañeros que laboramos en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), exponemos la siguiente situación ya que no sabemos a quién más acudir para que tomen cartas en el asunto, sobre la cloaca que sigue abierta en este órgano garante en el que laboramos. Lo decimos porque a casi dos semanas que llegó la Comisionada Naldy, no se ha visto un cambio en este Instituto ya que los brazos ejecutores de la Ex Comisionada Yolli García Álvarez, siguen en sus puestos y algunos se jactan de decirnos a nosotros como personal que ni nos alegremos porque la nueva Comisionada ya les aseguró su permanencia en el Instituto.“Afirman que están firmes en sus puestos porque la Comisionada les dijo que necesita de gente que sepa hacer su trabajo; el claro ejemplo es el de la Directora de Datos Personales del IVAI, la Licenciada Elizabeth Ramzahuer Villa, quien también contendió para ser elegida comisionada junto a la hoy comisionada Naldy Patricia Rodríguez Lagunes.“Ramzahuer Villa ha venido transitando en el Instituto desde la época del ex comisionado duartista Fernando Aguilera de Hombre; primero adscrita a su ponencia y después lo traicionó para servir a los intereses de su ex jefa y protectora Yolli García Álvarez, quien le pedía con frecuencia que iniciara procedimientos "de oficio" por "supuestas" vulneraciones de Datos Personales en contra de secretarías que no fueran afines a la hoy reclusa; el claro ejemplo ha sido la investigación por una "presunta vulneración de Datos personales" a la Secretaría de Gobierno iniciado a petición de la ex comisionada Yolli García Álvarez (quien culpa al Secretario de Gobierno por haberla bloqueado en su aspiración a una consejería en el OPLE) y ejecutado por la aún Directora de Datos Personales del IVAI Elizabeth Ramzahuer Villa, quien asegura que ella no se irá del IVAI porque tiene mucha información que le servirá a la Comisionada Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, y que ya pactó su permanencia.“No es posible que la nueva Comisionada premie la deslealtad de Ramzahuer Villa, que así como traicionó a Aguilera de Hombre, a la hoy reclusa Yolli y al gris Rubén Mendoza, lo hará con la Comisionada Naldy el día que sea necesario. Es importante que se sepa que en el IVAI las cosas siguen igual o peor, ya que el desconocimiento de las personas que están llegando, da pie a que quienes están en el organigrama del IVAI se aprovechen de la situación y se vendan como los expertos en la materia o trafiquen con información confidencial para conservar sus puestos como es el caso de Elizabeth Ramzahuer Villa; es necesario que la Comisionada Naldy se dé cuenta de la clase de personas de las que se está rodeando en su equipo de trabajo, y que no se deje llevar por personas que se cuelgan del trabajo de los demás, cuando en el instituto quienes realmente hacemos la chamba somos los de abajo”.A Dante Delgado Rannauro lo conocimos cuando era delegado del Injuve en Veracruz, nos hicimos amigos y de ahí en adelante le seguí muy de cerca su carrera, nosotros en el periodismo y él en la política, lo que sabe hacer a la perfección, para lo que nació. Siempre hemos dicho que ha sido el mejor gobernador que ha tenido Veracruz, en solo cuatro años realizó una obra material y social que nadie ha hecho en seis, es más, lo que tenemos a la fecha es de su administración, quienes le siguieron como gobernadores solo se dedicaron a saquear y ni siquiera mantenimiento le dieron a lo que ya estaba. Dante Delgado, en lo político, aparte de haber sido gobernador del estado cubriendo un interinato de cuatro años, de participar en la administración del priista Ernesto Zedillo y de romper con el PRI para formar su propio partido, es el único veracruzano que creó un instituto político de nivel nacional con el que ha ganado alcaldías, diputaciones locales y federales, escaños en el Senado y una gubernatura, la de Enrique Alfaro en Jalisco.Dante fue el arquitecto de la alianza que impulsó al panista Ricardo Anaya, como candidato a la Presidencia, a quien el gobierno priista de Enrique Peña tuvo que parar para evitar que le ganara la elección a Andrés Manuel López Obrador, con quien Dante había tenido una alianza que AMLO destruyó cuando vio que el veracruzano lo podía rebasar con facilidad.Por eso, porque tiene autoridad moral, porque es un líder de los que tanta falta hacen en el país para rescatarlo de un gobierno fracasado que nos lleva al fondo de un precipicio, es que la carta que le mandó al presidente López Obrador y que fue subida a las redes sociales, se hizo viral. En ella Dante reconviene a AMLO y le pide que recapacite, que adopte la posición que le corresponde, a ser sensato y responsable. Por la importancia del documento les compartimos una parte.“Me preocupa demasiado que, en unos pocos meses, a más tardar un año, te des cuenta de que nuevamente te equivocaste. Me angustia pensarlo porque para entonces las consecuencias serán, por mucho, las más graves en comparación con cualquiera de tus errores pasados. En 2006 sabías que te estabas equivocando, pero únicamente perdiste la Presidencia; en cambio, tus errores de 2020 habrán desbarrancado la economía y el aparato productivo del país.“El plan de rescate económico no es un plan y no es rescate, y si de algo sirve la reflexión, es evidente que las grandes empresas trasnacionales podrán cambiar el destino de sus inversiones; los más ricos podrán sacar, con un clic, sus millones de dólares a mercados seguros. ¿Pero los micro, pequeños y medianos empresarios, que generan 3 de cada 4 empleos, qué podrán hacer? ¿Cómo van a sobrevivir? ¿En qué les ayuda tu plan? ¿Con qué ingresos fiscales se podrá apoyar a los pobres del país si cae de manera dramática el PIB nacional, por falta de producción y de consumo?“Vale la pena recordar la frase de don Enrique González Pedrero, que hiciste propia y convertiste en lema de campaña: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Si realmente quieres apoyar a los más necesitados y vulnerables y provocar que haya empleo en el país, no puedes ignorar ni sacrificar la economía nacional.“¿Recuerdas aquella memorable ocasión, cuando te presenté a Alfonso Romo? Él, como la mayoría de los empresarios, dudaba de ti. Los presenté para que lograras cambiar la percepción que tenían de tu proyecto y para que comenzaras a construir puentes, para que terminaras con la profunda confrontación que habías tenido con el sector productivo de este país. Frente a Alfonso te pregunté qué querías ser: ¿Presidente de la República o el líder social más importante de México? Dijiste que querías ser presidente y te respondí que era la decisión correcta, porque ya eras líder social. Andrés, México necesita que comiences a ser presidente.“Aún es tiempo de que adviertas que llevas al país al precipicio, que rectifiques y tomes las decisiones que se esperan de un presidente sensato y responsable. Te convoco a que desempeñes el cargo con visión de grandeza. Si aún tienes el respaldo de una parte de la población, ahora construye, con sentido social, la UNIDAD NACIONAL con las otras partes. Solo así lograrás estar a la altura de los grandes momentos de la historia. De lo contrario, no solo vas a fracasar como lo hicieron los presidentes anteriores, sino que habrás logrado afianzar la tragedia de México.“Hidalgo, Juárez, Madero y Cárdenas no trabajaron ni lucharon para ser héroes de México, sus resultados y congruencia de vida los convirtieron en ello. No insistas, con pérdida de tiempo, en remarcar que eres un presidente diferente, te convoco a que lo seas. Para serlo tienes que ser Presidente de México, de todos los mexicanos. Deberás ejercer el poder incluyente, el poder para construir no para destruir, el poder para ser líder y el estadista que nuestro pueblo espera que seas y México requiere”.Y lo remata con esto:“Andrés, en una crisis como ésta, que está afectando a todo el mundo, la negación, la terquedad y la omisión se convierten en tragedia, en dolor, en miedo y en pérdida de vidas. México no está preparado y no se está preparando para enfrentar de manera responsable una crisis en la que lo peor está por venir. Mucha gente va a enfermar y mucha va a morir si no dejas de pensar en esto como una crisis de imagen y comienzas a enfrentarla como una contingencia de estado. Quizá tengas razón cuando declaras que después de esto “México seguirá de pie”, pero en qué condiciones. Eso dependerá de las decisiones que tomes. La responsabilidad es tuya. Nunca antes México esperó tanto de un presidente, lo que hagas será parte de la historia. Con respecto a su columna del día de hoy me permito aclararle que en 1984 ya era gobernador Don Agustín Acosta Lagunes... por lo de la casa del estudiante tabasqueño". Cierto, fue en 1974... Servido (¿).