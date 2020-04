'Limpia' en Sayula

El sábado anterior, en las redes sociales, circuló una impactante fotografía de la cabeza degollada de un presunto jefe de un grupo criminal de la región de Acayucan identificado como Endir Barrientos Guillén, (a) “El 20”, con un mensaje directo para el alcalde perredista de Sayula de Alemán, Fredy Ayala González, y para otro siniestro personaje que aspira a sucederlo en la presidencia municipal: Raúl Torres Blanca, (a) “El 30” o “La Cuija”, un ex agente de la Policía Ministerial.



“Vamos por todas las lacras de Sayula, ya no hace falta mencionarlos, perros, ya saben quiénes son, y por ti Fredy Ayala, jefe de la mafia de Sayula. Acá está tu ‘20’, Endir Barrientos Guillén. Bola de secuestradores, mata inocentes, se los va a cargar la v… p… Ya dejen de estar cobrando cuota, bola de ratas, muertos de hambre. Nomás a eso saliste de la cárcel, a morir como un perro. Te hubieras quedado allá”, decía el texto insertado en la imagen, en la que también le advertían a Torres Blanca que “vamos por ti.”



El “levantón” y muerte de Barrientos Guillén se habría dado dos días después de que tres personas fueran ejecutadas en la localidad de Aguilera, en Sayula de Alemán, entre ellos, el esposo de una oficial de Seguridad Pública del estado destacamentada en esa zona, según el mensaje escrito que dejaron los sicarios del grupo criminal que se adjudicó los homicidios.



El pasado viernes 3, comentamos aquí que en esa región del sur de Veracruz todo mundo sabe, empezando por las autoridades municipales, quién es el principal generador de violencia, y referíamos que dos semanas antes había circulado en las redes sociales una denuncia acerca de “cómo estos criminales que hoy sangran a Sayula, Acayucan, Oluta, San Juan Evangelista, Soconusco y Texistepec planean perpetuarse en el poder, por medio de la fundación ‘Sé Cortés’, que no es otra cosa más que una pantalla ‘bonita’ de las ambiciones de poder del ex agente del Ministerio Público, José Roberto Sánchez Cortés, alias ‘El 80’, jefe de plaza de toda esa zona del Cártel de Jalisco Nueva Generación”, a cuya organización delincuencial atribuyen la ejecución del comandante de la Policía Municipal de San Juan Evangelista, Raymundo Prior Reyes, porque supuestamente “les estorbaba para seguir cometiendo delitos en la carretera 145”, donde asaltan vehículos que transportan víveres o materiales de construcción, los cuales venden a los ayuntamientos de la región y también destinan a la Asociación Civil “Sé Cortés” que preside Juan Cortés, primo de “El 80”, para apoyar a sus aspirantes a alcaldes y diputados, entre ellos Raúl Torres, (a) “La Cuija” o “El 30”, que supuestamente aspira a suceder al alcalde perredista de Sayula, Fredy Ayala, quien a su vez pretendería ser postulado a la diputación.



Precisamente Endir Barrientos, quien en 2015 había sido encarcelado por secuestro y extorsión, al obtener recientemente su liberación se integró a la banda de Torres Blanca, señalado en Sayula como el operador de Sánchez Cortés, “El 80”.