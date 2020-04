UV-gobierno: discrepancias

Este martes, a través de un comunicado, la rectora Sara Ladrón de Guevara, a nombre de la Universidad Veracruzana (UV), manifestó públicamente su agradecimiento al gobernador Cuitláhuac García Jiménez porque “de acuerdo al compromiso efectuado con los universitarios el pasado mes de enero a través de la SEFIPLAN”, la administración estatal “hoy ha realizado el cuarto pago para cubrir el adeudo que tenía la Institución con el SAT, correspondiente a los ejercicios junio 2015–noviembre 2016, efectuando hasta ahora un pago total de Un mil 685 millones, 697 mil 944 pesos.”



Sin embargo, en un video difundido ese mismo día por el Gobierno del Estado, se difundió que “hoy realizamos el último pago de 458 millones (de pesos) para saldar la deuda de la UV con el SAT, una deuda heredada de 1,982 millones (de pesos) ha quedado en el pasado.”



La diferencia entre ambas cifras es de casi 300 millones de pesos.



Pero, además, la deuda de la UV con el SAT no ha sido saldada totalmente ni “ha quedado en el pasado”, como lo divulgó en sus redes sociales el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, pues en el comunicado de la máxima casa de estudios, la rectora Ladrón de Guevara expuso que “sabemos que contamos con el Gobierno del Estado para concluir, como lo hemos acordado, con el adeudo histórico correspondiente al periodo agosto 2014–mayo 2015 con el Servicio de Administración Tributaria, producto de la falta de ministración de recursos de gobiernos anteriores y cuyo monto se encuentra en gestión y análisis por parte de la SEFIPLAN y el SAT.”



Sin embargo, la liquidación de este segundo adeudo con la Secretaría de Hacienda se ve actualmente muy difícil de cumplir dada la crítica situación financiera por la que atraviesa el gobierno estatal ante la pandemia del COVID-19 y los recortes anunciados por la Federación a las transferencias de los estados.



No obstante, la Rectora sigue procurando la cercanía con el gobernador Cuitláhuac García, quien le ha corrido la cortesía de sentarla en la Mesa para la Construcción de la Paz e integrarla a la del Consejo Estatal de Salud.



Empero, en el Congreso local, diputados de MORENA no consideran muy congruente que la doctora Ladrón de Guevara sí apele a la autonomía universitaria y se oponga a que la LXV Legislatura designe a un Contralor externo en la UV –facultad de los Congresos estatales avalada desde 2017 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al negarle el amparo a la Universidad Autónoma del Estado de México–, y que a la vez demande a la actual administración estatal saldar todos los adeudos con el SAT por los recursos que en concreto el gobierno de Javier Duarte dejó de transferir entre 2014 y 2016 a esta casa de estudios, casualmente durante su Rectorado que inició hace siete años en aquél régimen priista.



Y es que dada la “autonomía” de la Universidad Veracruzana, quien tenía que retener el ISR y declararlo directamente al SAT debió ser la Secretaría de Administración y Finanzas de la UV, a cargo entonces de Clementina Guerrero, amiga de la Rectora, contra la cual, por cierto, giraron orden de aprehensión en octubre pasado por otros presuntos delitos que le imputaron como ex titular de la SEFIPLAN, dependencia que encabezó al final del sexenio duartista y luego ejerció durante el primer año del bienio del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN.