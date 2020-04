AMLO, eso sí calienta

“Saben cuál fue la aportación de

la 4T: le partió la madre a México”

Carlos Alazraki

El 2 de abril del presente año, en pleno decreto presidencial para no realizar actividades oficiales los trabajadores al servicio del estado, como medida de protección a su salud en un intento por poner a salvo del coronavirus a la plantilla laboral oficial, recibimos la desagradable visita de la jovencita María de los Ángeles Tamariz Hernández, notificadora del Sistema de Administración Tributaria (SAT), quien intentó (no nos encontró en nuestro domicilio) entregar un acta de requerimiento y embargo por un monto de 2 mil 769.42 pesos, que con gastos de ejecución y honorarios por notificación se elevaba a 3 mil 625. 43 pesos.La prepotente y alevosa joven, quien fue atendida por un familiar cercano, pretendía llevarse, embargado, cualquier objeto de mi propiedad con un valor semejante a los 3 mil 625 pesos, para que pudiera cumplir con su encomienda.Nos localizaron por teléfono y pedí que me pusieran a la representante del SAT para hablar con ella.Le pregunté de qué se trataba, si acababa de hacer mi declaración del mes de marzo, si mis declaraciones anuales están al corriente, si de acuerdo al despacho contable que lleva mi miserable y raquítica contabilidad estoy al corriente y me contestó: es por una omisión en la que incurrió con el pago del segundo bimestre de 2016 cuando realizó su declaración con días de retraso.¿Que qué madres? Eso es falso, contesté, déjeme pedir cuentas a quien me lleva estas cosas y ya tendré una respuesta, pero cómo es eso de que quiere embargar...Lo siento, nos dijo, yo solo cumplo con mi chamba, la ando haciendo contra mi voluntad porque soy empleada por contrato y me amenazaron con correrme, a mí y al resto de compañeros en situación laboral como yo; ojalá usted pudiera hacer algo para que nos permitan, como a los demás compañeros, irnos a casa a guardar la cuarentena y no andarnos exponiendo como lo estamos haciendo, dígame a qué hora lo espero para que pague lo que debe o me entregue algo para embargarlo.Le pedí que dejara los documentos ahí en mi domicilio, que se los iban a recibir, que se fuera a su casa y que yo resolvería este indignante asunto.Y aquí tengo los papeles sin saber qué hacer. No puedo salir porque tengo 70 años, soy hipertenso y estoy guardando la cuarentena al pie de la letra, en una de esas la libro, pero hay que guardarse.Nuestra contadora ya se comunicó con nosotros, le pasamos el escrito y nos dijo que tenía que investigar porque la contabilidad, desde que la contraté, la lleva al corriente; espero que pase esto para ir al SAT a dar la cara y explicar lo que hoy les platico muy indignado pues me entero que 15 empresarios mexicanos deben al SAT sus impuestos y no les quieren cobrar, porque de que pueden, pueden; si a mí, por 3 mil y cacho de pesos, hasta embargadora de lujo me mandaron, pues a estos personajes de la empresa bien les pueden aplicar la misma, un embarguito y con eso es suficiente.Ahora confirmamos lo que nos han dicho desde hace mucho tiempo amigos nuestros que se dedican a la contabilidad o abogados fiscalistas, que los grandes empresarios en México no pagan impuestos, por eso acumulan tanto dinero, por eso organizan teletones, por eso cooperan para las campañas de los candidatos y por eso son tan cuates de los gobernantes; a nosotros los pobres, a los que según El Peje va a ayudar, ni un lazo nos echa, que se jodan, y si los pueden joder más, con multas y embargos, adelante, para qué son pobres... ¿No le parece absurdo?Bueno, como lo hemos podido comprobar, en esta 4T todo es kafkiano, bizarro, al revés, juego perverso de pejes, entonces, a aguantar vara por andar sufragando a favor de mentirosos.Las diferencias entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la propuesta económica de organismos y cámaras empresariales se mantuvo este jueves en la exigencia del mandatario de que grandes empresas que adeudan el pago de impuestos los liquiden para poder aumentar los programas de apoyo a pequeñas y medias empresas (Pymes) y adquirir material médico para Covid-19.Desde ayer, cuando dio a conocer que 15 grandes empresas deben alrededor de 50 mil millones de pesos en impuestos, López Obrador ha insistido en que si los pagan podría atender las peticiones del sector privado, en específico, del Consejo Coordinador Empresarial, a cuyo dirigente, Carlos Salazar, convocó a convencer para que liquiden sus adeudos.López Obrador dijo este jueves, en su conferencia de prensa matutina, que envió una carta a Salazar, detallando el listado de grandes corporaciones deudoras, para que sea él quien ayude a convencerlos de pagar sus impuestos, que por cierto, entre ellas está la de don Ricardo Salinas Pliego, el empresario consentido de López.Si pagan lo que deben en impuestos, el mandatario se comprometió a entregar 3 millones de créditos para Pymes, en lugar de otorgar un millón. Además les aseguró que también se podrían comprar 40 mil ventiladores, además de cubrebocas y caretas.La posición de López Obrador revira al sector privado sus exigencias de implementar un plan de recuperación económica, en el que el Consejo Coordinador Empresarial, a la cabeza de otras cámaras y organismos empresariales, demanda apoyo para pymes, el sector empresarial que genera el 81% del empleo en México.En este espacio lo narramos hace varios días. Los hospitales y clínicas del sector salud estaban comisionando a los internos de pregrado de la Universidad Veracruzana, a que se hicieran cargo de recibir a todos los sospechosos de coronavirus, sin proporcionarles nada para su protección y abusando de ellos pues su relación es académica, no laboral, y los colocaban en serio riesgo de contagio.Ante esto, la Universidad Veracruzana (UV) reaccionó y determinó retirar, a partir de este miércoles, a médicos internos de pregrado de hospitales, como parte de las medidas para evitar contagios por Covid-19.La máxima casa de estudios en el estado informó que los médicos internos de pregrado deberán retirarse hasta el próximo 30 de abril y deberán presentarse en la jefatura del hospital o institución que corresponda con un oficio de retiro, con copia.“Los médicos internos de pregrado de la Universidad nos llenan de orgullo. Sin embargo, dada la evolución de la pandemia y tras escuchar las inquietudes de nuestros estudiantes, así como analizar la situación junto a las autoridades de salud, hemos tomado esta decisión”Aunque su economía no permite pensar en cifras millonarias de empleos (existentes o perdidos), como por ejemplo Quintana Roo, donde se concentra la más importante industria turística del país y América Latina, también está viviendo la pérdida de empleos, cuya tendencia se mantendrá al menos en los siguientes seis meses,según los datos de la STPS, Veracruz ha perdido 10 mil 448 empleos formales desde el inicio de la pandemia, entre el 13 de marzo y el 6 de abril. ¿Cuántas posibilidades tendrán los empresarios mexicanos para mantener la planta productiva? Realmente muy pocas, por lo que la situación de las familias veracruzanas será cada vez más grave.Quítense el sello partidista y pónganse a trabajar para todos los veracruzanos, parecen chamacos peleando porque es Veracruz y Boca, los bastiones panistas, en donde hay que combatir al adversario político aprovechando lo del Covid-19. ¿A poco piensan que los votantes no se dan cuenta de la mala leche de sus acciones?Escríbanos a [email protected]