Veracruzanazos

... En menos de dos semanas, el nombre de Veracruz retumbó allende nuestras fronteras, por los asesinatos de dos connotados veracruzanos, la periodista María Elena Ferral Hernández y el ambientalista Adán Vez Lira, uno sucedido el lunes 30 de marzo y el otro el miércoles ocho de abril, ambos muertos a balazos.Ambos hechos, uno sucedido en la zona centro de la ciudad de Papantla en pleno día y el otro en una carretera del municipio de Actopan, fueron difundidos profusamente no solo en Veracruz, o exclusivamente en México, sino en otros países que reprodujeron las informaciones periodísticas producidas por tan lamentables hechos.Organizaciones de periodistas en diversas partes del estado de Veracruz se manifestaron demandando el esclarecimiento de la muerte de María Elena Ferral Hernández, lo mismo a través de los medios de comunicación que en plazas públicas.Por el asesinato del ambientalista Adán Vez Lira, organizaciones afines como Pronatura, se hicieron escuchar para demandar por su parte, que este artero crimen no quedara impune, lamentando que haya sido de esta manera, que en Veracruz se esté callando la voz de quienes se han manifestado en contra de proyectos que van en contra del medio ambiente, como es el caso de las minas a cielo abierto.Por ejemplo, La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), a través de sus representantes, denunciaron que las empresas mineras Almaden Minerals y Candelaria Minning están causado daños a manantiales y pozos de agua en los municipios de Actopan y Alto Lucero, lo cual el ambientalista Adán Vez Lira venía denunciando.Acallar de esta manera las voces de quienes denuncian anomalías y abusos no debe volverse costumbre en Veracruz.Si así pareciera, es que alguien no está cumpliendo con su obligación.... Decíamos que este lunes 13 de abril se estarán cumpliendo dos semanas del asesinato de la periodista María Elena Ferral Hernández, allá en la zona centro de la ciudad de Papantla, al norte del estado de Veracruz, sin que la autoridad procuradora de justicia dé con el o los responsables de tan artero crimen.Diversas organizaciones nacionales e internacionales se han sumado a la exigencia del esclarecimiento de este crimen que lastima a la sociedad y al gremio periodístico, como por ejemplo la @RedPeriodistaMx, @prensacimac y la @RedDefensorasMxEs justo y necesario que la Fiscalía General del Estado (FGE) resuelva este asesinato, para que no se imponga – nuevamente- la impunidad, que como dijo el filósofo Fernando Savater precisamente en el estado de Veracruz, duele más que el delito.... En la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, ambos municipios gobernados por yunistas – panistas, uno por Fernando Yunes Márquez y el otro por Humberto Alonso Morelli, se puede constatar que existen diferencias en la gobernanza ante las crisis, como la que estamos viviendo actualmente a causa del COVID 19.Mientras en la ciudad de Veracruz se ha llegado a la exageración de cerrar el bulevar costero “Manuel Ávila Camacho” para evitar aglomeraciones que impliquen riesgo de contagio, en la parte del municipio de Boca del Río del mismo paseo costero, no existe impedimento alguno para el libre tránsito de las personas y vehicular.Lo anterior es obviamente, reflejo del manejo político de esta crisis y del verdadero interés de cada uno de estos gobernantes por servir a sus gobernados.... Las ironías de la vida. En plena Semana Santa, obligados por la crisis que generó el coronavirus, dos hoteles fueron cerrados y tapiados en el municipio de Boca del Río, el “Kirios” y el “Four Points”, esto por la falta de huéspedes.Los empleados tuvieron que irse a sus casas a esperar que pase la contingencia.En tanto, sus propietarios siguen en espera de que los distintos niveles de gobierno den a conocer como los apoyarán para remontar estos ingratos días de asueto.... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar